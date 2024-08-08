Японская «формула чистоты»

Точка зрения

Я часто размышляю о глубоком смысле японского понятия исагиёй (潔い). Меня привлекает его уникальный культурный аспект, отражающий отношение к себе и другим в японском обществе.

Слово исагиёй связано не только с физической чистотой, но и с нравственной непорочностью. Японцы называют человека исагиёй, если он скромен, сдержан в самовыражении и не стремится к саморекламе. В японской традиции люди, руководствующиеся принципом исагиёй в своем поведении, считаются воплощением благородства и чести. Это одна из важнейших духовных и эстетических ценностей в японской культуре, отражающая идеал чистоты души и поступков.

Однако здесь важно отметить, что при переводе культурного контекста слова исагиёй на другие языки мы попадаем в распространённую ловушку, стремясь ограничиться использованием определённых слов. В процессе перевода мы приспосабливаем его смысл к культурному пространству и стремимся изменить его так, чтобы сделать его понятным в рамках нашей культуры.

Совсем скоро начнётся Олимпиада в Париже. Японское понятие исагиёй особенно хорошо заметно во время спортивных соревнований. Например, спортсмену не удалось выиграть соревнование из-за полученной ранее травмы или испытываемой боли. Даже если всем очевидно, что он был способен победить, не будь этой травмы, во время интервью спортсмен никогда не будет оправдывать отсутствие медали травмой или болью.

У меня всегда возникает вопрос – отличается ли понятие «совесть» у людей разных культур? Может ли его «совесть» восприниматься по-разному в разных культурах? Существуют ли разные типы, стандарты и взгляды на «совесть» в разных культурах? Може ли быть так, что в разных культурах существуют различные типы, стандарты и видения ‘совести’?

Врождённый инстинкт позволяет нам интуитивно распознавать добро и зло, плохое и хорошее. В исламе существует понятие «Аль-Ихсан», предписывающее тщательное и аккуратное ведение дел и выполнение работы, и оно имеет как общие черты, так и отличия от аналогов в других культурах и обществах.

Мой опыт общения и погружения во многие культуры и общества показал, что одним из главных критериев эффективной коммуникации является то, насколько близки или далеки друг от друга наши концепции и восприятия. Это включает в себя понимание значений слов, восприятие явлений и образ мышления.

Это определяет, сможем ли мы действительно общаться и понимать друг друга, даже если наши языки различны, или, наоборот, столкнуться с непониманием, даже используя один и тот же язык. Таким образом, не просто общность языка, а схожесть культурных интерпретаций, стоящих за словами, делает возможной подлинную коммуникацию и взаимопонимание.

Фотография к заголовку: РIXTA