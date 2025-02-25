Философия японско-американского альянса в новой политической реальности

Точка зрения

Недавний визит премьер-министра Исибы Сигэру в США, несомненно, внёс вклад в стабилизацию японско-американских отношений как в сфере безопасности, так и в экономической сфере. В частности, отсутствие нестандартных или непредсказуемых заявлений со стороны президента Трампа свидетельствует о его намерении воздерживаться от действий, способных поколебать отношения с Японией.

Однако политика администрации Трампа, включая амнистию участникам штурма Капитолия, запрет на участие трансгендерных лиц в женских соревнованиях, отказ в предоставлении гражданства детям нелегальных иммигрантов, выход из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, а также введение односторонних тарифных мер, указывает на существенный поворот в американской политике.

В чем заключается этот существенный поворот? Исторически США были страной, основанной на определённых политических идеалах, где люди, невзирая на религиозные, расовые, языковые и культурные различия, считали фундаментальными характеристиками (идентичностью) страны такие принципы, как свобода вероисповедания, демократия, федерализм и разделение властей (что кардинально отличается от таких стран, как Япония, где национальная идентичность основывается на общности культурных и исторических традиций, японском происхождении, языке и культуре).

Именно поэтому США традиционно продвигали свои идеалы на международной арене, объединяясь со странами-единомышленниками в борьбе против тех, кто эти идеалы не разделял (в то время как послевоенная Япония, сохраняя свои традиции, подчёркивала свою идентичность как страны, исповедующей пацифизм и разделяющей общие ценности с западными демократиями во главе с США).

Однако администрация Трампа склонна ставить во главу угла не традиционные элементы политики идентичности, такие как вопросы расы и гендера, а верность американскому государству и дух фронтира (освоения новых территорий) как символ силы.

Теперь здесь ценятся не столько многообразие и толерантность, сколько патриотизм, воинственность и дух первопроходцев, что противоречит принципам пацифизма.

В такой ситуации возникает вопрос: сможет ли Япония, придерживающаяся традиций и идеалов пацифизма, разделять общие ценности с США и укреплять союзнические отношения? Ведь для союза, помимо стратегических соображений, необходимо чувство солидарности, основанное на общих идеях и принципах.

Когда сами США отдают предпочтение сиюминутным национальным интересам в ущерб принципам, заложенным при основании страны, и склонны пренебрегать солидарностью с другими странами, возможно ли укрепление японско-американского союза, способное создать (помимо наращивания военной мощи) подлинное доверие и солидарность между народами обеих стран? И что же представляют собой эти общие принципы?

Важность этого вопроса становится очевидной при широком взгляде на мировую ситуацию. По сути, укрепление общих ценностей и солидарности между Японией и США должно быть неразрывно связано с солидарностью с ведущими европейскими странами, разделяющими схожие принципы, иначе оно не будет иметь глобального значения. Однако сейчас в Европе на фоне противодействия глобализации и сопротивления европейской интеграции усиливается национальный эгоизм и правый уклон в политике, при этом чувство европейского единства ослабевает. Не назрела ли в такой ситуации необходимость серьёзно переосмыслить фундаментальные принципы японско-американского союза в контексте японского пацифизма?

Фотография к заголовку: Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Сигэру Исиба обмениваются рукопожатием во время встречи в Белом доме. 7 февраля 2025 года, Вашингтон (Jiji)