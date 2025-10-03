Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Листья периллы: добавьте нотки японской кухни в привычные блюда!Культура Еда и напитки
Куриная котлета с сыром
Популярный компонент ланч-боксов и закуска к сакэ. Человек, придумавший сочетать сыр с листьями периллы – настоящий гений!
Спагетти с икрой минтая
Топпинг из нарезанных листьев периллы и икры минтая (мэнтайко) способен превратить привычные спагетти в блюдо с японским колоритом.
Генуэзский соус с периллой
Листья периллы, добавленные в генуэзский соус вместо базилика, придадут ему удивительно свежее послевкусие.
Котлета с японским топпингом
Классическим вариантом соуса для котлет считается сытный соус демиглас, однако, заменив его на топпинг из листа периллы с тёртой редькой дайкон, вы не только придадите блюду японский колорит, но и снизите его калорийность!
Суси нигири из кальмара
Зелёные листья периллы отлично сочетаются с суси из кальмара. Используйте листик периллы в качестве прослойки между смешанным с уксусом белым рисом и белым полупрозрачным ломтиком кальмара, - получатся уникальные нигири с зелёным оттенком.
Сисомаки
Сисомаки – это смесь пасты мисо с семенами кунжута, молотыми грецкими орехами и сахаром, завёрнутая в листья периллы и обжаренная во фритюре. Популярное блюдо местной кухни региона Тохоку (префектуры Мияги, Иватэ, Ямагата). Продаётся на придорожных станциях отдыха и в сувенирных магазинах.
Фотография к заголовку: камаагэ сирасу-дон – рис с мальками сирасу и листьями периллы (PIXTA)