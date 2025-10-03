Листья периллы: добавьте нотки японской кухни в привычные блюда!

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Придайте японский колорит привычным европейским блюдам с помощью нежного зелёного листа периллы!

Куриная котлета с сыром

Популярный компонент ланч-боксов и закуска к сакэ. Человек, придумавший сочетать сыр с листьями периллы – настоящий гений!



(PIXTA)

Спагетти с икрой минтая

Топпинг из нарезанных листьев периллы и икры минтая (мэнтайко) способен превратить привычные спагетти в блюдо с японским колоритом.



(PIXTA)

Генуэзский соус с периллой

Листья периллы, добавленные в генуэзский соус вместо базилика, придадут ему удивительно свежее послевкусие.



(PIXTA)

Котлета с японским топпингом

Классическим вариантом соуса для котлет считается сытный соус демиглас, однако, заменив его на топпинг из листа периллы с тёртой редькой дайкон, вы не только придадите блюду японский колорит, но и снизите его калорийность!



(PIXTA)

Суси нигири из кальмара

Зелёные листья периллы отлично сочетаются с суси из кальмара. Используйте листик периллы в качестве прослойки между смешанным с уксусом белым рисом и белым полупрозрачным ломтиком кальмара, - получатся уникальные нигири с зелёным оттенком.



(PIXTA)

Сисомаки

Сисомаки – это смесь пасты мисо с семенами кунжута, молотыми грецкими орехами и сахаром, завёрнутая в листья периллы и обжаренная во фритюре. Популярное блюдо местной кухни региона Тохоку (префектуры Мияги, Иватэ, Ямагата). Продаётся на придорожных станциях отдыха и в сувенирных магазинах.



(PIXTA)

Фотография к заголовку: камаагэ сирасу-дон – рис с мальками сирасу и листьями периллы (PIXTA)