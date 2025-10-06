Коллекция блюд из имбиря сёга

Энциклопедия ингредиентов японской кухни

Невзрачный имбирь – незаменимый компонент японской кухни, придающий блюдам своеобразную свежесть и пряность.

Жареная свинина в маринаде из имбиря

Популярный элемент комплексных обедов в школах и ресторанах. Свинину нарезают на толстые ломтики, маринуют в приправе из тёртого имбиря и соевого соуса, а затем обжаривают.



Цукудани из имбиря

У этой закуски для риса настолько идеальный вкус, что вам не понадобятся другие закуски и гарниры.



Молодой имбирь, маринованный в кисло-сладком соусе

Молодой имбирь, собираемый в начале лета, обладает пикантной остротой и сочностью. Его нарезают на тонкие ломтики и маринуют в кисло-сладком соусе – получается отличная консервированная закуска к сакэ или рису. Молодой имбирь богат антоцианином, который, вступая в реакцию с содержащимся в маринаде пищевым уксусом, придаёт готовому продукту нежно-розовый цвет, гармонирующий с мягким пикантным вкусом.



Гари

Молодой имбирь в кисло-сладком соусе в суси-ресторанах называют гари. Это название происходит от ономатопоэтического слова гари-гари, обозначающего хруст, раздающийся во время еды. Гари освежает вкусовые рецепторы, готовя их к встрече со следующим топпингом суси. Кроме того, считается, что гари обладает антибактериальным эффектом, воздействуя на сырую рыбу.



Тёртый имбирь

Тёртый имбирь используют в качестве приправы к охлаждённому тофу хияякко, лапше удон и сасими из сортов рыб аодзакана (рыба с синей спинкой). Также его добавляют при отваривании и обжарке различных продуктов и применяют в качестве топпинга.



Топпинг хари-сёга

Свежий имбирный корень, нарезанный на тонкие, похожие на иголки ломтики – отличное украшение для отварной рыбы и других варёных продуктов.



Хадзиками

Хадзиками – это старинное название имбирного корня. В настоящее время обозначает тонкий имбирь, маринованный в кисло-сладком соусе. Известен также под названием ха-сёга и фудэ-сёга (имбирный корень в форме листа/кисти). Его часто подают к жареной рыбе в качестве декоративной закуски, освежающей вкусовые рецепторы. Красный стебель слишком жёсткий, поэтому в пищу обычно употребляют только мягкое розовое корневище.



