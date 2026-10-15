Кампё – полоски сушёной тыквы как классический ингредиент суси

Энциклопедия ингредиентов японской кухни
Кампё – полоски сушёной тыквы как классический ингредиент сусиЕда и напитки
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Кампё на старинных гравюрах
Кампё, «сушёная тыква», готовится путём тщательной очистки плодов тыквы-горлянки югао (Lagenaria siceraria), которую разрезают на длинные узкие полоски и высушивают.
Югао, «вечерний лик», произрастает в Африке и тропической Азии, а её название происходит от того, что её нежные белые цветы раскрываются вечером. Сэй Сёнагон, поэтесса эпохи Хэйан (794-1192), писала в «Записках у изголовья», что «“вечерний лик” очень красив, пока цветёт, но плоды у него безобразны!» Также в «Повести о Гэндзи» имя Югао носит возлюбленная молодого Гэндзи. По всей видимости, это растение широко культивировалось в эпоху Хэйан.
Практика переработки тыквы в кампё для употребления в пищу зародилась примерно в XV веке и, как считается, возникла в городе Осака. До годов Мэйдзи (1868-1912) центром производства был регион Кансай, а на гравюре «Минакути» (совр. город Кока, префектура Сига) Утагавы Хиросигэ из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» изображены женщины, работающие вместе над изготовлением кампё посреди мирного сельского пейзажа.
В настоящее время 98% кампё производится в префектуре Тотиги. Говорят, что производство там кампё восходит ко временам, когда правитель княжества Минакути был переведён в княжество Мибу (совр. город Мибу, префектура Тотиги) и привёз туда семена югао, которую выращивали в Минакути.
Сезон сбора урожая тыквы югао длится с июня по август, сушка тыквенных полосок на солнце – типичная деталь летнего пейзажа префектуры Тотиги.
Сам по себе кампё имеет мягкий вкус и не обладает ярко выраженным ароматом. При замачивании в воде он становится влажным и разбухает, а его отличительной чертой является способность хорошо впитывать ароматы.
Суси-роллы
Кампё, тушёные в сладко-солёном бульоне с соевым соусом и сахаром, являются важным ингредиентом роллов. В регионе Канто кампё часто используется в качестве начинки для тонких роллов, а в регионе Кансай – для толстых роллов вместе с другими ингредиентами.
Съедобный шнур
Благодаря своей длине и гибкости кампё используют для связывания ингредиентов, при этом не только для японских блюд, таких как роллы из морских водорослей комбу маки и рисовые лепёшки в мешочках моти кинтяку, но и для голубцов, тушёных в бульоне или томатном соусе. Благодаря мягкому вкусу кампё не ощущается неуместной в блюдах западной кухни.
Материалы
- Торгово-кооперативное объединение кампё префектуры Тотиги: Основные сведения о кампё (на японском языке)
Репортаж и текст статьи: eCraft
Фотография к заголовку: PIXTA