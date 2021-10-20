Евреи в Кобе (часть первая): Холокост и беженцы с «визами жизни»История Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В Кобе, где проживает много иностранцев, уже в 1912 году сформировалась еврейская община и была открыта синагога. И в наше время еврейские религиозные организации в Японии есть только в Кобе и в Токио.
Когда мы посетили синагогу Кансайской еврейской религиозной общины (Кобе, р-н Тюо, Китано-тё 4), нас приветствовал раввин Шмуэль Вишедский (36 лет).
Он родился в Нью-Йорке, учился в Израиле и стал раввином в 2014 году. В разговоре он коснулся темы истории войны, которая неизбежно возникает, когда речь идёт о связях между Кобе и евреями, и поделился моментами истории своей семьи, о которых раньше не рассказывал: «Я хочу, чтобы японцы знали об этом, – сказал он. – Вся семья моей бабушки была убита во время Холокоста».
Его бабушка по фамилии Рыбка в 1941 году жила с семьёй своего брата в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в Советском Союзе.
В июне того же года немецко-фашистские войска вторглись в Советский Союз. Ленинград был осаждён, и, по оценкам, около миллиона человек умерли от голода и холода до освобождения города.
«С помощью старшего брата, который был солдатом, бабушка с родными смогли бежать перед осадой, но сам старший брат умер в блокаде».
Однако и в родной деревне, куда сбежали Рыбка с родными, они больше не были в безопасности из-за нацистских «целевых групп».
Такие подразделения, айнзацгруппы, были организованы с целью уничтожения «враждебных элементов», таких как евреи и коммунисты, на оккупированных территориях за линией фронта.
«Евреев в деревне заставили вырыть большую яму, которую потом заполняли телами расстрелянных евреев».
Из родителей и семи братьев и сестёр выжили только двое, сама Рыбка и ещё один человек...
Статья и фотографии: Сугияма Масатака
Фотография к заголовку: Раввин синагоги Шмуэль Вишедски (© copyright kobeshinbun)
Статьи по теме
- В Иерусалиме открыли площадь имени Сугихары Тиунэ, японского дипломата, который помог спастись тысячам евреев во время Второй мировой войны
- Неизвестный «японский Шиндлер»: генерал-лейтенант Хигути Киитиро
- Мужество помнить: Анна Франк и Сугихара Тиунэ едут в Осаку
- 44 года на восстановление доброго имени: «японский Шиндлер» Сугихара Тиунэ