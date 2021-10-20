Евреи в Кобе (часть первая): Холокост и беженцы с «визами жизни»

(Газета «Кобэ симбун») В 1940-1941 годах, когда на Европу обрушился шторм Второй мировой войны, портовый город Кобе заполнили люди, спасавшиеся от преследований нацистской Германии. Среди них были и еврейские беженцы, временно въезжавшие в страну по «визам жизни», которые выдавал Сугихара Тиунэ, заместитель генерального консула в Литве. Говорят, что число таких беженцев превышало 4000.

В Кобе, где проживает много иностранцев, уже в 1912 году сформировалась еврейская община и была открыта синагога. И в наше время еврейские религиозные организации в Японии есть только в Кобе и в Токио.

Когда мы посетили синагогу Кансайской еврейской религиозной общины (Кобе, р-н Тюо, Китано-тё 4), нас приветствовал раввин Шмуэль Вишедский (36 лет).

Он родился в Нью-Йорке, учился в Израиле и стал раввином в 2014 году. В разговоре он коснулся темы истории войны, которая неизбежно возникает, когда речь идёт о связях между Кобе и евреями, и поделился моментами истории своей семьи, о которых раньше не рассказывал: «Я хочу, чтобы японцы знали об этом, – сказал он. – Вся семья моей бабушки была убита во время Холокоста».

Его бабушка по фамилии Рыбка в 1941 году жила с семьёй своего брата в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в Советском Союзе.

В июне того же года немецко-фашистские войска вторглись в Советский Союз. Ленинград был осаждён, и, по оценкам, около миллиона человек умерли от голода и холода до освобождения города.

«С помощью старшего брата, который был солдатом, бабушка с родными смогли бежать перед осадой, но сам старший брат умер в блокаде».

Однако и в родной деревне, куда сбежали Рыбка с родными, они больше не были в безопасности из-за нацистских «целевых групп».

Такие подразделения, айнзацгруппы, были организованы с целью уничтожения «враждебных элементов», таких как евреи и коммунисты, на оккупированных территориях за линией фронта.

«Евреев в деревне заставили вырыть большую яму, которую потом заполняли телами расстрелянных евреев».

Из родителей и семи братьев и сестёр выжили только двое, сама Рыбка и ещё один человек...

Статья и фотографии: Сугияма Масатака

Фотография к заголовку: Раввин синагоги Шмуэль Вишедски (© copyright kobeshinbun)

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