Евреи в Кобе (часть вторая): гордость за родственников, ответственность за других и передача воспоминаний о геноциде

(Газета «Кобэ симбун») На краю «иностранного квартала» Идзинкан-тё по адресу Кобе, р-н Тюо, Китано-тё 4 находится Кансайская синагога. Раввин Шмуэль Вишедский рассказывает о том, как его бабушка пережила Холокост…

(Часть первая)

Нацистские айнзацгруппы убили евреев в их родной деревне, и он потерял семь членов семьи. Говорят, что тогда были убиты десятки евреев.

Выжившая бабушка, Рыбка, сбежала в город Горький на северо-западе Советского Союза (сейчас – Нижний Новгород) и вышла замуж. У неё было четверо детей, она переехала в Израиль в 1967 году.

«Моя бабушка не говорила мне ни слова о Холокосте, – говорит Вишедский. – Наверное, из-за тяжести переживаний она не хотела об этом рассказывать». Большинство сведений о том, что она пережила, он услышал от других выживших, которые хорошо знали его бабушку. Вишедский не выражает злости или гнева по поводу трагедии Холокоста, в результате которой погибло, вероятно, около 6 миллионов человек: «Евреи надеялись, что даже в худшем случае, после преследований, грабежей, пыток и убийств все страдания прекратятся…»

В иудаизме считается, что когда миссия Бога будет выполнена, не будет конфликтов и войн: «Это относится ко всему человечеству во всем мире. Для этого мы должны иметь больше сострадания и доброты».

Уголок Китано возле синагоги. Здесь сохранилась каменная стена здания еврейской общины Кобе, которая была базой для поддержки беженцев до войны, её посещают евреи со всего мира.

Покойный Ивата Такаёси, который возглавлял Группу исследований иностранных поселений Кобе, некоммерческой организации, которая часто помогает людям в поисках, был удивлён историей своего друга Вишедского. «Похоже, у многих еврейских беженцев, живших в Кобе, семьи и родственники были убиты».

В последние годы во всём мире распространяется ксенофобия и ширится раскол между людьми. Ивата подчёркивал: «история Холокоста учит нас, что крайне важно не отторгать иных людей», и говорил, что японцам нужно больше знать о фактах истории.

Нужно сохранять память о войне. Мать Вишедского также последние несколько лет просила Рыбку рассказывать о пережитом, чтобы передать это следующим поколениям. «Рассказы моей бабушки о том, что она пережила, вызывают сочувствие ко многим другим людям, гордость и чувство ответственности».

Статья и фотографии: Сугияма Масатака

Фотография к заголовку: Паспортная фотография Рыбки (слева) и матери раввина Вишедского (предоставлена Шмуэлем

Вишедским, © copyright kobeshinbun)

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