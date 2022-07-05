Разоблачение на рабочем месте: инцидент в Амагасаки поднимает вопросы о принятии ЛГБТ-людей в Японии

В 2019 году муниципальный служащий города Амагасаки в префектуре Хёго уволился после того, как городские чиновники непреднамеренно раскрыли его начальнику, что сотрудник бисексуален. Позднее город признал, что права этого человека были нарушены, однако инцидент выявил существующую, но все еще не осознаваемую, предвзятость по отношению к ЛГБТ-людям, остающуюся препятствием на пути усилий сделать общество более инклюзивным для сексуальных меньшинств.

Непредвиденные последствия

[Кобэ cимбун] Город Амагасаки в префектуре Хёго изо всех сил старается убедить всех, что здесь уважают права сексуальных меньшинств. Однако инцидент, случившийся в 2019 году, напоминает, что даже непреднамеренная предвзятость может подорвать усилия, направленные на то, чтобы сделать общество более инклюзивным для ЛГБТ-людей.

В ноябре 2019 года в городской департамент здравоохранения поступила жалоба от организации по защите животных на одного из сотрудников департамента. По словам зоозащитников, чиновник признался работнику, занимавшемуся спасением кошек и поиском новых хозяев, что он бисексуален. Такая откровенность смутила зоозащитников, которые назвали признание чиновника «беспокоящим».

Должностные лица департамента объявили мужчине выговор, объяснив свою позицию необходимостью скрывать сексуальную ориентацию на рабочем месте. Однако, когда сотрудник не вышел на работу, лица, занимавшиеся этим вопросом, непреднамеренно выдали начальнику мужчины, что тот является бисексуалом. Вскоре после этого сотрудник уволился, заявив, что перестал доверять департаменту.

Детали инцидента всплыли в сентябре 2021 года, когда один из членов городского совета выяснял подробности происшествия у чиновников департамента здравоохранения во время заседания совета. Член совета утверждал, что работник не признавался в своей бисексуальности зоозащитникам, а подвергался психологическому прессингу со стороны членов группы защиты животных, которые задавали ему вопросы о его брачном статусе и о том, есть ли у него девушка. Юрист раскритиковал чиновников департамента здравоохранения за то, что они, не обладая полной информацией о ситуации, вынесли сотруднику выговор за поведение «несовместимое с должностью государственного служащего».

В итоге дело застопорилось – начальник городского отдела внутренних расследований пообещал провести обучение муниципальных служащих по вопросам чувствительности, а власти Амагасаки так и не предприняли никаких дальнейших действий, направленных на решение этого вопроса.

Однако самоуспокоенность городских властей в результате обернулась против них. В декабре 2021 года информация об инциденте просочилась в газету «Кобэ симбун», спровоцировав настоящий шквал телефонных звонков и электронных писем со всей уголков Японии с требованием уволить чиновников департамента здравоохранения. До этого случая Амагасаки считался лидером в реагировании на потребности ЛГБТ-людей, в том числе в том, что касается изъятия граф с указанием пола из официальных форм и внедрения системы партнерства, признающей сексуальные меньшинства. Мэр Инамура Кадзуми открыто заявила о поддержке городом ЛГБТ-сообщества, но ей, как и другим сотрудникам мэрии, пришлось признать, что они ошиблись, оценивая уровень принятия сексуальных меньшинств в городе.

Случай с разоблачением

В ответ на запрос о предоставлении информации журналисты «Кобэ симбун» получили от Амагасаки 36 страниц документов, включая протоколы заседаний рабочей группы экспертной комиссии, которой было поручено расследовать инцидент. Стенограмма показала, что во время собеседования непосредственный руководитель уволенного сотрудника в департаменте здравоохранения заявил, что сексуальная ориентация является предметом выбора и сравнил ее с «личными проблемами», такими как болезнь или долги. Эта позиция повлияла на реакцию вышестоящего чиновника, который, желая в первую очередь избежать неудобных вопросов местных жителей, упрекнул мужчину в том, что он сделал, сообщив тому помимо всего прочего, что ему нужно «научиться выбирать слова».

Члены Комитета поспешили подвергнуть эти действия критике. Они решительно отвергли заявления руководителя, сравнившего сексуальную ориентацию с болезнью и долгами. Они также назвали вопросы зоозащитников случаем сексуальных домогательств и настоятельно призвали городские власти заняться решением вопросов дискриминации.

Члены Комитета также упрекнули должностных лиц департамента в бесчувственности, заявив, что они, по сути, выдали тайну личной жизни своего сотрудника. Согласно записям в городском архиве, муниципальные чиновники просили департамент конфиденциально рассмотреть претензии зоозащитников. Однако в дисциплинарном совещании принимал участие непосредственный начальник работника, который узнал о сексуальной ориентации мужчины без его согласия.

После самоубийства аспиранта Университета Хитоцубаси в Токио в 2015 году, когда однокурсник назвал его геем, общество признало существование проблемы и обратило внимание на душевные страдания жертв. С тех пор в городе Кунитати в префектуре Токио и в префектуре Миэ были приняты специальные законы, защищающие частных лиц от обнародования чувствительной информации. Если бы подобные законы действовали в Амагасаки, должностные лица департамента здравоохранения были бы признаны виновными в нарушении прав человека в отношении своего служащего.

Забота каждого

Во время выступления перед прессой мэр Инамура выглядела расстроенной. Она признала, что инцидент причинил боль человеку, а также сообщила о своей собственной неосознанной предвзятости, заявив, что будь она на месте чиновников департамента в тот момент, она, скорее всего, поступила бы так же. Затем она заявила, что город предпринимает шаги для улучшения ситуации и организовывает тренинги по повышению чувствительности муниципальных служащих к подобным вопросам.

В своем отчете за март 2022 года совет по расследованию инцидента заявил, что из-за спешки с рассмотрением жалобы город не признал основополагающие проблемы дискриминации в отношении служащего. В частности, в отчете отмечено, что вопросы, касающиеся сексуальных меньшинств, слишком часто рассматриваются исключительно с точки зрения гетеросексуального большинства, например, сотрудники департамента считают, что сексуальные предпочтения работника являются его «личной проблемой».

Фотография к заголовку: Копия протокола заседания следственного совета

Статья и фотографии: Хирохата Тихару

[© The Kobe Shimbun]

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