Украинские эвакуированные: причины работать в Арима онсэн, мысли о родине, семье и возвращении из Японии

[Кобэ симбун] С этой весны двое украинских эвакуированных работают в районе термальных источников Арима онсэн в городе Кобе в традиционной японской гостинице рёкан, которая после коронавируса возвращается к нормальной жизни. Двое украинцев эвакуировались в Японию после российского военного вторжения, им обоим далеко за 60 – что вынудило их в незнакомой для них стране искать работу? Они отвечают, что причинами являются любовь к своей семье, оставшейся в Украине, и желание отблагодарить принявший их город Кобе.

Дома осталась беременная дочь

В традиционной японской гостинице рёкан «Гинсуйсо тёраку» (пос. Арима, район Кита, г. Кобе) 65-летний Виктор Багинский в саду сгребает листья, а 68-летняя Наталья Григорович занята подготовкой номеров к приёму гостей.

НКО «Центр поддержки живущих в Кобе иностранцев» (район Нагата, город Кобе), который поддерживает эвакуированных, и город Кобе узнали о желании владельцев гостиницы помочь и представили им двух человек, которые искали работу.

Виктор работает здесь с марта. Поскольку он имеет опыт работы плотником, ему поручают мелкий ремонт – например, поручней в гостинице, ландшафтный дизайн и уборку. Он ходит на работу примерно четыре дня в неделю и с японским персоналом общается при помощи автоматического переводчика.

Житомир, город в центральной Украине, где он жил со своей семьёй, подвергся сильным бомбардировкам. Он говорит, что его 25-летний племянник ушёл на войну и погиб.

«Вообще-то я хотел пойти в армию, чтобы защищать свою страну», – говорит Виктор, но ему пришлось оставить эту мысль из-за возраста и проблем со слухом. Знакомый, у которого в Японии живёт дочь, рассказал ему о богатой природе Японии. Он решил поехать в Японию вместо того, чтобы ощущать себя бесполезным стариком в Украине, и прибыл в Японию в июне прошлого года через Польшу.

У него три дочери, старшая и вторая дочери ещё до войны переехали в Россию в Сибирь. Со своей третьей дочерью (18 лет), которая осталась в Житомире, он поддерживает связь по смартфону, и иногда слышит, что летят бомбы. Он продолжает беспокоиться о судьбе дочери.

«Я хочу отправить немного денег своим дочерям». На вопрос о причине Виктора сказал: «Моя третья дочь на четвёртом месяце беременности». Он с гордостью показал видео УЗИ плода.

Однако, с нетерпением ожидая рождения внука, Виктор в то же время обеспокоен. Отец ребёнка, за которого его дочь собирается выйти замуж, был ранен на поле боя и борется за жизнь. «Я не знаю, что будет дальше. Я сам уже немолод, и хочу заработать и хоть немного помочь дочери».

«Нельзя просто сидеть и плакать»

Наталья, которая также работает с марта, отвечает за мытьё посуды и поддержание порядка в гостевых комнатах. «Все сотрудники здесь относятся по-доброму, и я хотела бы подольше работать здесь», – говорит она с улыбкой.

Херсонскую область, откуда она родом, Россия после вторжения в одностороннем порядке объявила своей территорией. Наталья, в Украине преподававшая фортепиано, вспоминает: «Проснулась утром, а за окном едут танки». Она сбежала к своему внуку, который учился в Киеве, и пряталась от обстрелов в коридоре многоквартирного дома.

Муж старшей дочери – врач, а врачи особенно нужны в военное время, и старшая дочь с мужем решили остаться в Украине. Наталья со второй дочерью поехала в Польшу, потом в Объединенные Арабские Эмираты, после чего в декабре прошлого года приехала в Японию, где у неё не было родных и знакомых.

По случайности она нашла работу именно в сфере гостиничного бизнеса в рёкане, и Наталья говорит: «Я хотела сделать что-то полезное в Японии, где нас тепло принимают и поддерживают». Она настроена позитивно: «Нельзя только плакать. Я хочу быть независимой как человек».

В рёкане «Тёраку», принявшем украинцев, стремятся создать среду, в которой им обоим будет комфортно работать – например, снабдили их автоматическими переводчиками. 37-летний управляющий директор Тотани Арихира сказал: «Я рад, что приезжают такие позитивно настроенные люди. Мы хотим подумать, что наша гостиница может сделать ещё».

Статья и фотографии: Мако Андо

Фотография к заголовку: Виктор Багинский (слева) и Наталья Григорович, украинские эвакуированные, работающие в рёкане Арима онсэн «Тёраку» (пос. Арима, район Кита, г. Кобе)

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