Японская гей-пара на свадебной церемонии в святилище в Амагасаки: «Мы очень счастливы»

[Кобэ симбун] Хотя многие святилища отказывают в проведении однополых свадебных церемоний, в Амагасаки, префектура Хёго, в святилище состоялась синтоистская свадебная церемония для гей-пары. Перед церемонией в главном офисе Ассоциации синтоистских святилищ в Токио согласились на интервью и сказали, что в синтоистских верованиях нет ни принятия, ни запрета однополых браков, и решение о проведении таких церемоний оставляют на усмотрение местных руководителей святилищ.

Мужчины в хакама обмениваются кольцами

Главные участники церемонии – Мацуура Кэйта (37 лет), проживающий в городе Амагасаки, и Сакураи Хидэя (38 лет) (имена изменены). Надевшие хакама мужчины обменялись кольцами и с улыбкой выразили благодарность администрации святилища за такую возможность. Однако за несколько дней до церемонии в храм поступил анонимный телефонный звонок со словами: «Это отвратительно».

По словам многих людей, связанных с синтоизмом, большинство святилищ не проводят церемонии для однополых пар, исходя из представлений, что нарушение принципа брака между мужчиной и женщиной разрушит изначальный смысл религиозного действа, или же ссылаются на то, что молитвословие норито включает слова из мифа о рождении страны мужским и женским божествами, содержащимся в «Записях о деяниях древности» (Кодзики, 712).

В связи с этим представитель главного офиса Ассоциации синтоистских святилищ (Дзиндзя хонтё) сказал: «Мы не высказывали никакого официального мнения», добавив, что в синтоистских верованиях нет ни принятия, ни запрета однополых браков, и решение о проведении таких церемоний оставляют на усмотрение местных руководителей святилищ.

«Такое чувство, что нас предавали»

После церемонии в святилище Мацуура и Сакураи ответили на вопросы журналистов. Один из них сказал: «Я никогда даже не мечтал, что что-то подобное произойдёт в моей жизни. Я очень счастлив», и они смотрели друг на друга с облегчением после того, что им это удалось.

В 2020 году эта пара была признана состоящей в отношениях, эквивалентных браку, в соответствии с системой признания партнёрства, принятой городом Амагасаки. Однако два года спустя, в июне 2022 года, выяснилось, что Синтоистская политическая федерация (Синсэйрэн), политическая группа, представляющая Ассоциацию синтоистских святилищ, распространяла дискриминационные документы среди членов ЛДП.

В документах говорилось, что гомосексуальность – это приобретённое психическое расстройство или зависимость. Мацуура сказал: «Я почувствовал, что меня предавало святилище, которое я считал особенно мне близким». Он стал искать святилище, где мог бы провести свадьбу и поднять эту проблему.

После множества отказов их наконец согласились принять в этом святилище.

Мужчины в хакама

Хотя накануне было ненастье, в этот день небо прояснилось, как будто благословляя пару. Церемония прошла гладко, и другие участники выразили радость от присутствия там и поздравили пару.

Мацуура сказал, что ему было очень приятно впервые увидеть Сакураи, одетого в хакама. Учитывая, что очень немногие святилища принимают церемонии однополых браков, он высказал пожелание, чтобы святилища активнее поддерживали людей в их стремлении к счастливому будущему.

Мацуура, который осознал, что он гей, когда был учеником средней школы, в конце церемонии прочитал сообщение самому себе, каким он был тогда. В нём он сказал о своих ощущениях тогда – он думал, что не сможет вступить в брак, создать семью и ему придётся провести остаток жизни в одиночестве. Он чувствовал, что никому в этом мире не нужен. «В будущем ты сыграешь свадьбу со своим любимым партнёром, и вы станете семьей. Тебя примут и родные, и друзья, и окружающие, боги благословят тебя. 13-летний Кэйта, я хотел бы, чтобы ты увидел меня сейчас».

«Мы никогда не рассматривали такую возможность, поскольку не было прецедентов»

Перед этой церемонией мы опросили около 10 святилищ по всей стране относительно однополых синтоистских свадебных церемоний. Большинство святилищ ответили, что не проводят такие церемонии, и многие указывали на отсутствие прецедентов как на причину того, почему они не рассматривали такую возможность.

Представители святилищ Ассоциации синтоистских святилищ осознают распространение в обществе понимания гендерного разнообразия и избегают прямых ответов, уклоняясь от официальных заявлений.

С другой стороны, святилище Мэйдзи дзингу в Токио сообщило, что там хотели бы рассмотреть вопрос о проведении таких церемоний, основываясь на указаниях Ассоциации синтоистских святилищ (Дзиндзя хонтё) и с участием экспертов.

Статья: Ота Масаюки, Нагура Акари

Фотография к заголовку: Двое мужчин, взявшись за руки, входят на приём по случаю церемонии, город Амагасаки, полдень 3 июня (фотография: Ота Масаюки)

©copyright kobeshinbun

Статьи по теме