Храм Японской православной церкви украинцы и россияне посещают по отдельности: православные христиане в Кобе

[Кобэ симбун] Во времена продолжающегося вторжения России в Украину церковь в городе Кобе стала источником эмоциональной поддержки для людей из обеих стран. Это Успенский собор, расположенный в районе Тюо. Сюда издавна сходятся для молитвы православные верующие, многие из которых приехали из стран Восточной Европы. Церковь стали посещать и украинцы, эвакуировавшиеся после вторжения. Однако война и вызванные ей раздоры омрачают жизнь исторической церкви. Мы расспросили о текущей ситуации священника Василия Сугимуру Таро (43 года).

Молчание выходцев из России

Православная церковь Кобе – одна из церквей, входящих в общенациональную организацию «Японская православная церковь». Это единственная православная церковь в префектуре Хёго, она была построена на нынешнем месте в 1952 году. Помимо японцев, в службах по субботам и воскресеньям участвуют живущие в этом регионе верующие из России, Румынии и Греции.

Сугимура, изучавший богословие в университете, принял крещение в православной церкви в возрасте 32 лет. После этого он учился в православной семинарии, стал священником, и в 2020 году приехал в Кобе.

Когда 24 февраля 1922 года началось вторжение в Украину, среди верующих распространилась волна беспокойства. Россияне, составляющие значительную часть прихожан, молчат, а Сугимура и другие верующие стараются по возможности не затрагивать эту тему.

Тем не менее россияне иногда говорят: «Моего родственника призвали в армию» или «У меня есть родственники в Украине… Я не хочу войны. Я хочу, чтобы поскорее наступил мир». Сугимура внимательно выслушивает рассказ каждого человека и молится о мире в ходе службы.

Украинцы приходят в тихие будние дни

Примерно с октября прошлого года в церковь стали приходить эвакуировавшиеся в префектуру Хёго украинцы, которым о церкви говорили знакомые. Однако они появляются в тихие будние дни, а не на богослужениях по субботам и воскресеньям, когда в церкви бывает много верующих.

Сугимура говорит: «Они, вероятно, испытывают сложные чувства в отношении россиян и избегают их. Они тихо молятся».

Поначалу украинцы не хотели рассказывать о себе, но со временем стали делиться своим опытом, говоря: «Знакомого, с которым я совсем недавно разговаривал по международному телефону, убили». Некоторые люди в ходе рассказа рыдали, вновь переживая боль из-за нахлынувших воспоминаний. Сугимура разделяет горе тех, кто был вынужден покинуть родную страну из-за одностороннего вторжения.

Вторжение России в Украину грозит расколом мировой Православной церкви. Однако Православная церковь Японии избегает упоминания о религиозном конфликте между двумя странами и занимает позицию «неприятия всех форм насилия и разрушения».

Сугимура описывает православное христианство как «религию любви и мира (примирения)». По его словам, он убеждён, что и украинские, и российские верующие хотят мира. Он не видит конца войне, но надеется, что наступит день, когда люди из обеих стран смогут молиться вместе. Он говорит, что хочет , чтобы они поддерживали друг друга.

Что такое Православная церковь? Одна из трёх основных христианских конфессий наряду с католицизмом и протестантизмом. Также известна как Восточная православная церковь или Греко-православная церковь. У православия есть последователи в основном на Ближнем Востоке, в Греции и Восточной Европе, и, по данным Японской православной церкви, число последователей во всем мире превышает 200 миллионов человек. Украинская православная церковь разделилась на церковь, связанную с Московским патриархатом, и независимую украинскую церковь в условиях ухудшения отношений с Россией. Православное христианство пришло в Японию во второй половине XIX века, а в 1913 году в Кобе было основано первое учреждение этой церкви.

Статья и фотография: Сугияма Масатака

Фотография к заголовку: Иерей Василий Сугимура Таро Православной церкви Кобе стоит рядом с украинскими и русскими верующими

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