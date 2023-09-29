Уничтожение судебных материалов по делу «Мальчика А» о серийном убийстве школьников

Японская Ассоциация издателей и редакторов газет присудила премию 2023 года группе журналистов газеты «Кобэ Симбун» за серию статей об уничтожении всех материалов судебного дела 14-летнего «Мальчика А» о серийном убийстве детей в Кобэ. Мы публикуем первую статью, вышедшую 20 октября 2022 года. После репортажей в СМИ Верховный Суд Японии признал свою ответственность за уничтожение судебных материалов в судах по всей стране.

Семейный суд Кобэ уничтожил все материалы дела 14-летнего «Мальчика А», арестованного за серию нападений на пятерых учащихся начальной школы в районе Сума, двое из которых были убиты. Утрачены все материалы закрытого дела, включая приговор суда по делам несовершеннолетних, документы следствия и результаты психиатрической экспертизы. При этом внутренний регламент Верховного Суда предусматривает фактически бессрочное хранение материалов, представляющих историческую ценность. Семейный суд Кобэ признал ненадлежащий характер своих действий, однако сообщил, что сроки и обстоятельства уничтожения материалов суда «неизвестны».

По словам экспертов, среди уничтоженных документов – приговор суда, протокол устных показаний и протокол осмотра места происшествия, составленные полицией Кобэ и районной прокуратурой, заключение психиатрической экспертизы почётного профессора университета Кобэ Накаи Хисао (умер в августе 2022 года), а также отчёт о «Мальчике А» четырёх следователей семейного суда.

В 2018 году Министр юстиции Камикава Ёко заявила о необходимости бессрочного хранения судебных материалов криминальных дел, связанных с «Аум Синрикё», однако в 2019 году оказалось, что множество исторически значимых материалов гражданских дел, оспаривающих конституционные решения, уничтожены. Затем стало известно об уничтожении важных материалов по делам несовершеннолетних. Налицо наличие проблем в практике хранения юридических документов.

Обычно материалы следствия и суда по делам несовершеннолетних хранятся до достижения ими 26 лет. Однако в соответствии с внутренним регламентом Верховного суда, материалы, имеющие историческую или информационную ценность, подлежат хранению после истечения стандартного срока. Таким образом, материалы значимых дел по несовершеннолетним должны храниться бессрочно.

А согласно постановлению Верховного Суда от 07.02.1992 с детализацией вышеупомянутых внутренних правил, бессрочному хранению после истечения стандартного срока хранения подлежат материалы дел, отражающих состояние современного общества и имеющих историческую ценность, широко известных резонансных дел, а также дел, представляющих интерес для научных исследований в сфере правонарушений несовершеннолетних. Существует регламент о хранении материалов следствия о деталях биографии несовершеннолетних.

Срок хранения судебных материалов по криминальным делам совершеннолетних определён законом. В зависимости от типа дела и тяжести преступления он составляет от 3 до 100 лет.

Серия нападений на детей, в результате которого были убиты 10-летняя Ямасита Аяка и 11-летний Хасэ Дзюн, случилась в феврале-мае 1997 года. «Мальчик А» оставил на месте преступления записку, подписанную вымышленным именем Сакакибара Сэйто и отправил признание в совершении преступления в газету «Кобэ Симбун». После вынесения приговора в суде по делам несовершеннолетних он был направлен в медицинское исправительное учреждение для несовершеннолетних. На момент ареста ему было 14 лет, поэтому по существующему тогда законодательству возбудить уголовное дело было невозможно. Дело «Мальчика А» послужило поводом для ужесточения законодательства по несовершеннолетним, и в результате пересмотра закона в 2001 году возраст наступления ответственности по уголовным делам снизился с 16 до 14 лет.

Судебные заседания по делам несовершеннолетних проводятся в закрытом режиме с целью обеспечения возможности для последующей реинтеграции несовершеннолетних. Семьи погибших детей не были допущены на заседания и не смогли ознакомиться с протоколом. Судья семейного суда Кобэ Игаки Ясухиро (умер в феврале 2022 года), принимая во внимание общественный резонанс, огласил приговор, предусматривавший отправку «Мальчика А» в медицинское исправительное учреждение для несовершеннолетних, однако содержание судебных материалов осталось неизвестным.

Семейный суд Кобэ сообщил, что причины и обстоятельства уничтожения судебных материалов неизвестны, и назвал данное обращение с документами ненадлежащим с точки зрения современных правил. Копии материалов утрачены. Суд отрицает возможность потери документов.

Автор текста: Цуруми Синъитиро

Фотография к заголовку: распоряжение Верховного суда о бессрочном хранении судебных материалов по резонансным и другим значимым делам.

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