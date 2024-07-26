Знакомство с культурой токийских бань рядом с аэропортом Ханэда

Японские общественные бани сэнто сохранили множество поклонников даже сегодня, когда ванна есть в каждом доме. Токийский район Ота, где расположен аэропорт Ханэда, имеет репутацию центра сэнто из-за множества уникальных бань, которые встречаются там на каждом углу.

Ота: горячие источники в Токио

Район под названием Ханэда, где сейчас находится одноимённый аэропорт, возник как проект по мелиорации земель, который начал Судзуки Ягоэмон в XVIII веке. Тогда вокруг приливных отмелей в устье реки Тама стали строить дамбы, чтобы использовать прибрежные земли для сельского хозяйства. Проект был завершён в начале XIX века, во времена сёгуна Токугавы Иэнари. Так появилась деревня Ханэда.

Из-за волн в Токийском заливе дамбы нуждались в частом ремонте и в конечном итоге начали разрушаться. Чтобы попросить для них божественную защиту, жители деревни построили хокору, небольшое святилище, которое потом стало святилищем Анамори Инари. Название инари происходит от фразы, означающей «здесь растёт рис». Как можно понять из названия, Инари – это дух, олицетворяющий источник жизни, божество, оказывающее огромное влияние на повседневное существование человека, начиная с его базовых потребностей: еды, одежды и крова.

Поскольку аэропорт Ханэда расположен там, где когда-то было построено более раннее святилище Анамори Инари, оно открыло своё представительство в аэропорту. Теперь Japan Airlines продаёт госуинтё святилища – специальную книгу, в которую люди могут поставить печати и каллиграфические надписи в религиозных достопримечательностях, которые они посещают, – для тех, кто молится о безопасности в полёте.

Святилище было главной достопримечательностью и центром жизни Ханэды. Но открытие минеральных источников в 1894 году изменило характер города. Вскоре он превратился в популярный курортный район. Строго говоря, в городе не было онсэн, или естественных горячих источников, это были скорее косэн с минеральной родниковой водой, которую подогревали для принятия горячих ванн, полезных, как считалось, для красоты и здоровья.

Сейчас этого города-курорта с минеральными источниками больше не существует. Однако район Ота унаследовал эту традицию, и в нем и сегодня работает множество бань.

Общественные купальни, доступные для всех, существовали в Японии с древности. Они называются сэнто и во многих из них, расположенных в центральном районе Ота, Камата, можно понежиться в природной родниковой воде.



Камата Токкю Экимаэдорикай – старомодная торговая улица к западу от станции Камата, прозванная Бурбон-роад. На ней приютилось множество кафе и баров (© Фукусако Аяко)

Местная родниковая вода имеет уникальный тёмный оттенок, за что её прозвали «чёрной водой». Она обладает редкими свойствами, которые придаёт ей органический материал древних растений, и многие приезжают издалека специально, чтобы искупаться в ней. Мой личный опыт подтверждает, что «чёрная вода» действительно полезна для здоровья и красоты, и уникальность Оты, токийского «города онсэн», очевидна.

У каждого сэнто есть свои достоинства, например, огромные ванны или сауны, но в этой статье речь пойдёт о трёх банях с горячими купальнями, до которых легко добраться из аэропорта Ханэда.

Ретро-стиль Каматы

В десяти минутах езды от аэропорта Ханэда по линии Кэйкю и в 10 минутах ходьбы от станции Кэйкю-Камата или станции JR Камата расположен Камата-онсэн. В этой популярной бане царит ностальгическая атмосфера эпохи Сёва. Пройдя старомодными торговыми рядами, вы попадаете в чистый и просторный вестибюль с автоматом по продаже билетов.



Ворота онсэна Камата трудно не заметить (© Фукусако Аяко)

Эта «чёрная вода» действительно необычна. Её цвет настолько насыщен, что погруженная в неё ладонь исчезает из вида. В Камата-онсэн есть две ванны с «чёрной водой»: прохладная и горячая.

Я начинаю с прохладной. «Серная вода» обладает приятным ароматом и благотворно воздействует на кожу. Она богата гидрокарбонатом натрия, который помогает сделать кожу мягкой и гладкой.

Я – опытный и выносливый купальщик, поэтому без особого промедления перебираюсь в горячую ванну. Температура, безусловно, соответствует названию, по ощущениям, 44-45 градусов Цельсия. С непривычки такая ванна может показаться слишком горячей, будьте осторожны. Однако как только вы привыкнете к высокой температуре, вы сможете оценить её по достоинству. Если здоровье позволяет, обязательно стоит попробовать. Прозрачная сираю, «белая вода», также содержит минералы и хорошо действует на кожу.



«Серная вода» Камата-онсэн (© Фукусако Аяко)



Высокие потолки и белые стены создают ощущение простора в залах для купания (© Фукусако Аяко)

В Камата-онсэн на втором этаже подают блюда и напитки. Настоятельно рекомендую попробовать местный рис в горшочке, камамэси. Здесь для него используют только японский рис косихикари и прекрасно его готовят. За вкусной едой и бокалом пива тревоги уходят и время летит незаметно.



Фирменное блюдо онсэна – рис в горшочке камамэси. Цена вместе с супом мисо, гарниром и соленьями – 1200 йен (включая налоги, по состоянию на февраль 2024 года) (© Фукусако Аяко)

Хасунума-онсэн находится недалеко от станции Кэйкю Хасунума. Также до него можно дойти всего за несколько минут от железнодорожной станции Камата через торговый пассаж. Он выглядит современно снаружи, а внутри украшен витражами. Пространство залито мягким светом.

Здесь выстроились в ряд три ванны. Дальняя наполнена водой из горячего источника. Вода в ней красивого оливкового оттенка и комфортной температуры. В средней ванне используется горячая родниковая вода, газированная для усиления эффекта. Углекислый газ, содержащийся в воде, проникает через кожу и, как считается, улучшает кровоток. Когда я погружаюсь в чуть тёплую воду, под воздействием пузырьков газа кожа краснеет и нагревается.



Ванные комнаты оформлены в современном стиле с использованием витражных окон (© Фукусако Аяко)

Третья ванна – холодная. Она наполнена чистой родниковой водой, которая подаётся по трубопроводу прямо из подземного источника. Это значит, что прямо в токийском сэнто вы можете насладиться какэнагаси, купанием в чистейшей родниковой воде, которая подаётся в ванну без рециркуляции или какой-либо другой обработки.

Последовательное купание в этих ваннах, от горячей до наполненной родниковой водой, – это фантастический опыт. Кажется, будто вы приехали на какой-нибудь знаменитый горный курорт с горячими источниками. После ванн чувствуешь себя обновлённым, кожа разглаживается.

По словам владельца, Ёсимасы Кондо, ванны очень популярны среди иностранных гостей, которые оставляют хвалебные отзывы о его сэнто. Я тоже остался очень доволен.



На переднем плане – купальня какэнагаси со свежей водой из природного источника (© Фукусако Аяко)

На северо-восток от железнодорожной станции Камата течёт река Номикава. Сразу за мостом через реку виден ярко-красный неоновый знак ゆ, ю, что означает просто «горячая вода». Это вывеска сэнто Youcity.

Ванны под открытым небом – отличительная особенность Youcity. Здесь вы можете наслаждаться свежим воздухом, нежась в купальне с «чёрной водой» прямо в городе. Специальные панели защищают посетителей от посторонних глаз. Забравшись в ванну, вы сможете получить истинное удовольствие от купания под открытым небом. Вода в купальне горячая, и после 10 минут купания особенно приятно выйти из неё и присесть на скамейку, чтобы освежиться.

Нынешний владелец сэнто, Накамура Кэнтаро, в студенческие годы играл в регби. Тренировки были тяжёлыми, но даже когда он возвращался домой без сил, купание в чёрной воде горячих источников сэнто, которым владеет его семья, помогало ему восстановить силы. На собственном опыте убедившись в целительных свойствах таких купаний, он может смело рекомендовать их посетителям.



Ванна под открытым небом скрыта от посторонних взглядов специальными панелями и позволяет в полной мере насладиться купанием на открытом воздухе (© Фукусако Аяко)

Купальни, расположенные внутри, наполнены прозрачной водой, а центральная ванна оборудована великолепной системой гидромассажа. По одну сторону от неё расположена виброванна, а по другую – «электрическая ванна» дэнкибуро. Купание в них, в сочетании с воздействием «чёрной воды», поможет вам восстановить силы и оправиться от усталости. В тот день я был измотан после того, как прошёл пешком более 10 километров, но эти ванны вернули мне бодрость.

На время посещения путешественники могут оставить крупный багаж на стойке регистрации Youcity.

Камата-онсэн открыт с 10:00, сэнто Youcity Kamata – с 11:00, а Хасунума-онсэн – с 14:00. После прибытия в аэропорт Ханэда вы можете освежиться в ванне перед регистрацией в отеле. Я также советую заглянуть в сэнто по дороге в аэропорт, чтобы набраться сил перед полётом домой.



Гидромассажная ванна Youcity находится в центре, слева – вибрационная ванна с пеной, а справа – «электрическая ванна» дэнкибуро. Они помогут справиться с усталостью (© Фукусако Аяко)

Как вести себя в сэнто

Сэнто – общественные бани, они открыты для всех желающих. В Японии во многие купальни запрещён вход для людей с татуировками, но в сэнто с этим проблем не будет. Достаточно соблюдать несколько простых правил.

Первое из них – в сэнто никто не носит купальных костюмов. Если вы чувствуете себя неловко, прикройтесь полотенцем. Однако в Японии существует давняя традиция «обнажённого общения». Говорят, что в Древнем Риме император Адриан посещал общественные бани, чтобы пообщаться с простым народом. В Японии сэнто – это место, где все равны, где вместе с одеждой снимаются различия. Никто не будет обсуждать или комментировать как вы выглядите, так что расслабьтесь и не думайте об этом.

Зайдя в купальню, первым делом помойтесь. Это важно, чтобы сохранить воду в ванне чистой. По той же причине вы не должны опускать в ванну своё полотенце. Возможно, вы думаете, что если полотенце только что выстиранное или даже новое, то никакого вреда не будет. Но даже с совершенно новых полотенец волокна могут попасть в воду и загрязнить её.

Кроме того, ожидается, что как мужчины, так и женщины должны собрать длинные волосы в пучок, чтобы они не касались воды. Пожалуйста, следите за тем, чтобы ваши волосы не попали в воду.

Вот, пожалуй, и все правила, которые нужно запомнить. Теперь вы можете наслаждаться «обнажённым общением» с друзьями, расслабиться, медитировать – что вам ближе. Наконец, выходя из ванной, вытритесь и постарайтесь не намочить пол в раздевалке.



Раздевалка Youcity Kamata. Пожалуйста, следуйте простым правилам, чтобы каждый мог получить удовольствие от купания (© Фукусако Аяко)

Мы поговорили минеральных ваннах, которые предлагают сэнто, но не только они привлекают посетителей в общественные бани. Ота заслужил репутацию района сэнто с множеством популярных бань, каждая из которых имеет свой неповторимый колорит.

В Токио в принципе есть множество сэнто, где можно без суеты расслабиться и снять дневной стресс. Если вы никогда ещё не были в сэнто, я бы советовал начать с того, что расположен поблизости, в вашем районе. Кстати, в Токио одно посещение сэнто (по состоянию на март 2024 года, без дополнительной платы за посещение сауны или дополнительные услуги) стоит 520 йен.

Угощение после бани

В середине XX века как Ота был известен как промышленный район. Там жили люди не только со всей Японии, но и со всего мира. Камата продолжает эту традицию, предлагая разнообразную кухню по разумным ценам. Возможность поесть в уникальных ресторанчиках после посещения бани – одно из главных достоинств этого района.

В этот раз я зашёл в «Тэмпура Судзуки» на торговой улице у западного выхода со станции Камата. Токийский залив издавна славится своими свежими морепродуктами, которые традиционно назывались эдомаэ, что означает морепродукты, «добытые в водах недалеко от Эдо», – название, которое стало брендом. В районе Ота, расположенном на берегу моря, до сих пор сохранилось множество ресторанов морепродуктов.



Ресторан «Тэмпура Судзуки», в котором можно присесть только у стойки, популярен среди местных жителей (© Фукусако Аяко)



Тэмпура из угря – одно из фирменных блюд эдомаэ. В «Судзуки» предлагают стандартное ланч-меню, а вечером – широкий выбор недорогих блюд тэмпура (© Фукусако Аяко)

В ресторане Судзуки подают тэмпуру из корюшки или угря, а комплексный обед с рисом и мисо-супом стоит очень недорого – 1200 йен (включая налоги, по состоянию на февраль 2024 года). Лёгкая и воздушная тэмпура обжаривается в специальном масле. Угорь такой лёгкий и нежный, что трудно удержаться от восторженных восклицаний.

Купание в онсэне и замечательная еда после. Вот это рецепт прекрасного дня!

Фотография к заголовку: Хасунума-онсэн популярен среди туристов благодаря качеству воды и современному дизайну (© Фукусако Аяко)