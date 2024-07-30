Путь от беженца к студенту и высококвалифицированному сотруднику: к чему стремится живущий в Японии сирийский инженер

В рамках программы развития человеческих ресурсов «Мост к миру в Сирии» (JISR) Японское агентство международного сотрудничества (JICA) с 2017 года принимает на обучение в Японии беженцев из Сирии. Программа поддерживает участников в течение 3 лет до окончания магистратуры. ИТ-инженер Искандер Салама, как и многие другие выпускники программы, работает в японской компании.

Программа обучения с правом привезти семью

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), гражданская война в Сирии, длящаяся на протяжении 13 лет, вызвала крупнейший в мире кризис беженцев. По состоянию на май 2024 года численность внутренних переселенцев и людей, бежавших за рубеж, достигла 13 800 000 человек. Большая часть покинувших Сирию людей (6 400 000 человек) находится в Турции, Ливане и Иордане. Тысячи и сотни тысяч сирийских беженцев приняли Германия, Швеция и другие страны Европы.

В 2023 году в Японии второй год подряд зарегистрирован рекордный показатель иностранцев, получивших статус беженца, но это всего 303 человека. Япония принимает положительное решение лишь по 2% заявок – это крайне низкий показатель по сравнению с другими странами. Среди 303 человек всего один выходец из Сирии, а ещё 17 сирийцев получили разрешение на пребывание в Японии «по гуманитарным соображениям».

Неудивительно, что Японию считают страной, закрытой для беженцев. В отношении политики по беженцам существует множество разногласий, не позволяющих рассчитывать на быстрое изменение ситуации, поэтому необходимы схемы, позволяющие принимать иностранцев без признания их беженцами. Одним из успешных примеров таких инициатив является Программа развития человеческих ресурсов «Мост к миру в Сирии» (JISR) Японского Агентства международного сотрудничества (JICA).

Программа предусматривает обучение в Японии сирийской молодёжи, получившей статус беженца от УВКБ ООН в Ливане и Иордании. В течение первого года участники программы изучают японский язык, а затем два года обучаются в магистратуре. Приём ведётся по таким специальностям, как инженерия, коммуникации, управление и здравоохранение. Участники программы имеют право приехать в Японию с семьёй. Помимо оплаты проезда до Японии, обучения и расходов на проживание им выплачивается семейное пособие. В период обучения в магистратуре участники могут проходить стажировку на предприятиях. С момента запуска программы в 2017 году в Японию приехало 79 человек, более 50 из них уже завершили обучение, многие нашли работу в Японии.

Мост между ИТ-кадрами из Сирии и японскими компаниями

32-летний Искандер Салама приехал в Японию по программе JISR в 2018 году. Сейчас он работает главным техническим директором (СТО) в компании «BonZuttner», занимающейся системными разработками.



Искандер Салама во время интервью (фото редакции Nippon.com)

Искандер Салама изучал информатику и программирование в престижном сирийском университете Дамаска. После окончания университета работал веб-инженером и ассистентом преподавателя. Он всегда восхищался высокотехнологичной Японией и мечтал исследовать искусственный интеллект (ИИ) в японской аспирантуре, поэтому, очутившись в качестве беженца в Ливане и узнав о программе JISR, он немедленно подал заявку на участие.

После приезда в Японию Искандер Салама два года обучался в политехнической магистратуре университета Сока, в 2020 году получил степень магистра и поступил на работу в «BonZuttner». Сейчас он совмещает работу в компании с исследованиями генеративного ИИ в докторантуре. Он получил визу высококвалифицированного специалиста, дающую льготы при подаче заявки на ПМЖ.



Диплом магистра Университета Сока (фото предоставлено Искандером Салама.

Основной проект Искандера Саламы – это поиск сирийских инженеров-беженцев для трудоустройства на удалённую работу по разработке мобильных приложений и программ в японских компаниях. Используя свои связи в Сирии и Ливане, он подбирает кадры, соответствующие требованиям клиентов.

«Проект даёт работу беженцам, находящимся в Сирии и за её пределами. Я вкладываю в этот проект полученные в Японии знания и опыт. Мы способствуем профессиональному росту сирийских ИТ-специалистов и помогаем Японии, нуждающейся в ИТ-кадрах», – объясняет Искандер.

«Я хочу, чтобы в Японии знали о высоком уровне сирийских инженеров. Но это не так-то просто, потому что японцы мало знают о Сирии. Некоторые даже не могут найти Сирию на карте. Поэтому нужно больше рассказывать людям о Сирии».

Большинство сирийцев, включая беженцев, живет в крайней нищете. При этом среди них много талантливых людей. Искандер Салама считает, что нужно находить таких людей, обучать их и давать шанс найти работу в соответствии с квалификацией.



В Сирии Искандер Салама (крайний слева) выиграл премию на конкурсе программирования (фото предоставлено Искандером Саламой)

Избавиться от чувства жалости

Сакасита Юки – основатель компании «BonZuttner», задействующей опыт и навыки беженцев в ИТ-сфере. Сейчас компания работает с сирийскими специалистами.

Сакасита заинтересовался проблемой сирийских беженцев в 2015 году. Его шокировала фотография, на которой было запечатлено выброшенное на берег Турции тело мальчика. СМИ сообщили, что мальчик плыл на лодке вместе с другими сирийскими беженцами и утонул, когда лодка перевернулась. Некоторое время Сакасита занимался волонтерством, а затем стал участвовать в работе НКО «WELgee», занимающегося трудоустройством беженцев. Он узнал, что среди них есть безработные ИТ-профессионалы, и решил, что с учётом дефицита ИТ-кадров в Японии бизнес-проект по трудоустройству беженцев окажется успешным. В 2019 году Сакасита открыл компанию «BonZuttner». К нему присоединился ИТ-инженер из Сирии Махер Аль-Айоби, с которым Сакасита познакомился во время работы в «WELgee», а в следующем году в компанию пришёл Искандер Салама.



Справа налево: Сакасита Юки, Искандер Салама и Махер Аль-Айоби (фото предоставлено компанией BonZuttner)

«Если помогать беженцам из жалости, мы не сможем решить их проблемы коренным образом», – подчёркивает Сакасита. «Нужно воспринимать беженцев как кадровый потенциал и использовать их навыки и опыт в деловой сфере. Их навыки пригодятся японскому обществу, страдающему от дефицита кадров на фоне депопуляции. Именно эта причина побудила меня создать компанию. Я хочу добиться успеха, обеспечивая работой талантливых людей из Сирии».

Чтобы использовать кадровый потенциал беженцев и перемещённых лиц и предоставлять им возможности для развития карьеры, необходимо понимание со стороны принимающих их компаний. В японских промышленных кругах уже появились предприятия, активно принимающие на работу беженцев.

В феврале 2024 года был создан Совет Welcome Japan CxO Council, в котором участвуют лидеры деловых кругов, стремящиеся обеспечить инклюзию беженцев на рынке труда. Среди них – руководители торгового дома «Мицуи», компании информационных услуг в сфере недвижимости «LIFULL» и других предприятий различных отраслей (по состоянию на февраль 2024 года – 20 компаний). Совет намерен расширять круг участников за счёт разработки различных проектов по трудоустройству беженцев. Сакасита тоже состоит в этом Совете.

«Чтобы расширить масштаб инклюзии беженцев и развития их кадрового потенциала, потребуется немало времени. Тем не менее, на фоне дефицита кадров такая потребность понемногу растёт».



Сакасита Юки во время интервью (фото редакции Nippon.com)

Развитие потенциала беженок

В качестве ещё одного значимого проекта Искандер Салама рассказал о помощи в трудоустройстве беженок и эвакуированных женщин. Проект запущен в 2022 году в сотрудничестве с компанией «Биохаб», занимающейся созданием данных для обучения ИИ (аннотирование).

«Эта работа подходит даже женщине с ребёнком, не имеющей соответствующего опыта. Пройдя обучение, она сможет работать на дому в удобное для себя время. Основная целевая аудитория – женщины из Украины, Африки и Сирии. BonZuttener отвечает за программу для женщин из Сирии, живущих в Сирии, Ливане и Японии. Некоторые участницы проекта приехали в Японию вместе с мужем – студентом JISR»



Коллектив компании BonZuttner (фото предоставлено компанией BonZuttner)

Работать на благо родины из Японии

Искандер Салама участвует в работе группы Japan Bridge, помогающей пострадавшим от землетрясения в феврале 2023 года в Турции и Сирии. Костяк группы состоит из живущих в Японии выпускников программы JISR. Группа ведёт сбор средств на строительство жилья для семей, потерявших свои дома. Сейчас на собранные средства строится дом, рассчитанный на четыре семьи.

В будние дни Искандер Салама занят научными исследованиями и работой, но по выходным он часто путешествует. Он побывал в разных уголках Японии, посещал горячие источники, катался на сноуборде, занимался серфингом. Он настолько привык к японской еде, что натто и васаби прочно вошли в его утреннее меню, а в качестве любимых блюд он называет лапшу рамэн с пастой мисо и лапшу без бульона абура-соба.

Конечно, он скучает по родной Сирии, где все соседи – это большая семья, но при этом преисполнен решимости работать на благо родной страны:

«По мере роста компании мы сможем предоставлять обучение и работу ещё большему числу инженеров из Сирии и других стран Ближнего Востока. Я хочу, чтобы в будущем работа в Японии была доступна не только беженцам, но и всем талантливым людям. Мои усилия направлены на реализацию этой цели. Я живу в Японии, но это не мешает мне приносить пользу своей родине. Когда начнётся восстановление Сирии, я смогу внести свой вклад, невзирая на расстояние»



Искандер Салама в храме Сэнсодзи, Асакуса, Токио (фото предоставлено Искандером Салама)

Репортаж и текст статьи: Итакура Кимиэ, Хассан Юси (редакция Nippon.com)