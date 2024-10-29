Школьница Комори Хинако раскрывает тайны японского хондосского волка

С тех пор, как четвероклассница Комори Хинако увидела в музее чучело японского хондосского волка, в её жизни начался новый этап. Почему девочка решила заняться исследованиями животного, которое исчезло более ста лет назад?

В мае 2024 года на «3-й Большой выставке млекопитающих» в Государственном научном музее появился новый экспонат – чучело животного семейства псовых. Надпись на табличке гласила: «Японский хондосский волк. Экспонируется впервые после идентификации!». До сих пор в мире существовало всего пять подтверждённых чучел японского хондосского волка – по одному в Нидерландах и Великобритании и три в Японии. Новое чучело стало шестым свидетельством существования этого животного.

Чучело идентифицировано группой из трёх исследователей – ученица восьмого класса женской школы Синагава Комори Хинако, сотрудница Института орнитологии Ямасина Кобаяси Саяка и сотрудник Государственного музея науки Кавада Синъитиро. В феврале 2024 года они опубликовали научную статью «Является ли чучело ямаину, хранящееся в Государственном музее науки, чучелом японского хондосского волка?». На момент публикации статьи Комори училась в седьмом классе.

«Чтобы понять таксономические особенности японского хондосского волка, являющегося исчезнувшим видом, необходимо изучить много образцов. Наше исследование базируется в основном на источниках, однако, изучив морфологию и характеристики, мы пришли к выводу, что чучело соответствует параметрам японского хондосского волка», – рассказал Кавада, являющийся руководителем «3-ей Большой выставки млекопитающих».

После окончания «3-ей Большой выставки млекопитающих» чучело японского хондосского волка поступит в хранилище Государственного музея науки в Цукубе (© Хаяси Митико)

От судьбоносной встречи к научной статье

Всё началось в ноябре 2020 года, когда Хинако, учившаяся в то время в четвёртом классе, пришла на День открытых дверей в Исследовательский центр Цукуба Государственного музея науки. Увидев чучело животного семейства псовых, стоящее в корпусе естественной истории, девочка заметила, что оно обладает сходством с японским хондосским волком.

Японский волк уже давно интересовал Хинако, поэтому при виде чучела ей захотелось танцевать от радости. Вернувшись домой, Хинако отправила в Музей запрос по электронной почте и получила ответ: «Это разновидность дикой собаки ямаину, регистрационный номер чучела М831». Хинако обрадовалась такому ответу, потому что слово ямаину использовалось в том числе для обозначения японского хондосского волка, и приступила к исследованиям.

Изучение источников и архивов вызвало новые вопросы, и Хинако написала в Музей, что хочет повторно осмотреть чучело. Заручившись согласием Музея, она направилась в хранилище, где её встретил Кавада. Они связались с исследовательницей Кобаяси, хорошо знакомой с регистрационными журналами чучел, составленными в годы Мэйдзи (1868-1912) и Тайсё (1912-1926).

Так состоялась первая встреча будущих авторов научной статьи. В пятом классе во время летних каникул Хинако под руководством двух исследователей написала доклад «Ямаину: тайна японского хондосского волка, которую я хочу раскрыть» и подала его на конкурс «Исследования библиотечных источников». Доклад удостоился премии Министра культуры и образования.



76-страничный доклад, написанный Хинако во время летних каникул в пятом классе после судьбоносной встречи с чучелом (фото доклада сделано с разрешения Фонда содействия библиотекам)



Хинако заметила, что голова чучела обладает сходством с чучелом из Музея естественных наук Натуралис в Лейдене (Нидерланды), фото которого опубликовано в журнале «Фауна Японии». (фото доклада сделано с разрешения Фонда содействия библиотекам)



Хинако побеседовала с бывшим директором зоопарка Уэно, автором книги «История зоопарка Уэно: директор зоопарка о 140-летней истории» (фото доклада сделано с разрешения Фонда содействия библиотекам)

Последующие два года Хинако при содействии будущих соавторов статьи провела детальное исследование чучела на основе источников, справочного материала, а также его формы. Результаты исследования она изложила в статье, которая прошла рецензирование и была опубликована.



Научная статья об исследованиях, которыми занималась Хинако в 6 и 7 классе

Значение источников, свидетельствующих о происхождении образцов

На подставке чучела имеется рваная наклейка с номером, однако этот номер можно прочитать не только как «М831». В журнале Государственного музея науки в графе с экспонатом М831 стояла печать «уничтожен». Это затрудняло идентификацию чучела. В 1923 году во время Великого землетрясения Канто Токийский музей (современный Музей науки) полностью сгорел. Пожар уничтожил музейные экспонаты и материалы, поэтому в новом здании Музея науки разместили экспонаты из Токийского императорского музея (нынешний Государственный музей Токио). Образцы неоднократно перемещались во время Второй мировой войны и в послевоенный период.

Чтобы выяснить, является ли чучело образцом М831, Кобаяси посоветовала Хинако составить список экспонатов семейства псовых, хранившихся в Токийском императорском музее, а также список животных семейства псовых, обитавших в зоопарке Уэно. Хинако внимательно изучила множество фотодокументов на микроформах в Государственном музее Токио и сопоставила их с информацией из других источников. В результате она пришла к выводу, что чучело действительно является экспонатом М831 и представляет собой чучело японского хондосского волка из префектуры Иватэ, обитавшего в зоопарке Уэно с 1888 года.



«Общение с Хинако по электронной почте – это переписка двух исследователей», – отмечает Кобаяси Саяка (© Хаяси Митико)

Образцы животных – перспективный материал для будущих исследований

«В ходе исторического анализа на основе материалов Императорского музея и записей в журналах мы установили, что данный экспонат является чучелом японского хондосского волка, но на самом деле это может быть гибрид японского волка с собакой. Думаю, что в конце концов встанет вопрос о проведении молекулярно-филогенетической экспертизы», – отмечает Кобаяси.

По словам Кавады, в Исследовательском центре Цукуба хранится более 86 тысяч образцов млекопитающих, включая чучела, изготовленные для научных целей. «М831 – старое чучело, оно в плохом состоянии. В регистрационном журнале имеется запись, что его уничтожили, но на самом деле чучело сохранилось до наших дней. Очень важно, что сейчас, по прошествии многих лет, был пролит свет на его происхождение», – подчёркивает Кавада.

Для идентификации японского хондосского волка обычно используется череп, однако, судя по внешнему виду чучела, черепа внутри нет. «В чучеле могли сохраниться отдельные кости черепа и ног. При наличии возможности я хотел бы сделать рентгеновский снимок чучела. Что касается анализа ДНК, забор образцов сильно повредит чучело, а само исследование не даёт стопроцентных результатов», – считает Кавада.

«Думаю, что в будущем новые технологии позволят проводить исследования на основе крошечного образца, поэтому наши экспонаты являются перспективным материалом. Мы должны заботиться об их сохранности и передать их следующим поколениям».



Кавада Синъитиро изготовляет чучела из тел животных, погибших в ДТП и других происшествиях. Он посвятил этой работе свою книгу «Любитель чучел» (Хёхон бака) (© Хаяси Митико)



Комори Хинако рассказывает о своих исследованиях и написании научной статьи (© Хаяси Митико)

Развитие научного духа

Хинако любит животных с раннего детства. В три года, посмотрев видео по Ютубу, она заинтересовалась исчезнувшими животными, и родители сводили её в Музей науки. По словам родителей, на выставке она так увлеклась сравнением экспонатов с картинками в детской энциклопедии, что никак не хотела уходить из музея. С тех пор Хинако стала регулярно посещать Музей науки и однажды увидела среди экспонатов постоянной выставки японского хондосского волка, считающегося вымершим видом. Узнав о том, что свидетельства людей, видевших этого волка, поступают до сих пор, она решила провести исследование: «Если он существует, я хочу его увидеть!». Хинако посвятила японскому хондосскому волку заданное второклассникам на летние каникулы исследование на свободную тему.



Комори Хинако не только изучила библиотечные источники и информацию в Интернете, но и побеседовала с сотрудниками музеев, исторических объектов, а также синтоистских храмов, где обожествляют волка, и посетила местность в Титибу, откуда поступали сообщения об увиденном волке



Отчёт на 50 страницах, написанный Хинако во втором классе, – свидетельство её исследовательских способностей в раннем возрасте



Отчёты об исследованиях, написанные Хинако, и использованные ею источники. Отец помогал Хинако искать в словаре трудные иероглифы и читать каллиграфические надписи в старинных источниках (© Хаяси Митико)

Что такое японский хондосский волк?

Когда-то японский хондосский волк отличался широким ареалом обитания – он водился на островах Хонсю, Сикоку и Кюсю. После того, как в 1905 году в Наре был пойман последний представитель этого вида, животное считается исчезнувшим.

Следует отметить, что название «японский хондосский волк» стало применяться только после Второй мировой войны. Начиная с эпохи Мэйдзи в энциклопедиях это животное обычно называли ямаину (дикая собака). С древних времён использовались названия ооками (волк), оино и ямаину. В некоторых районах Японии сохранились записи о водившемся там неизвестном животном семейства псовых, которого называли ооину (большая собака) или касэги.

Жители сельской местности обожествляли волка, считая его защитником урожая от кабанов и оленей. Они называли волка оину-сама («господин пёс») и кэндзоку («свой»). Однако в северо-восточном районе Тохоку, где занимались животноводством, волка считали вредителем, нападавшим на скот, являющийся средством к существованию. В период с начала до середины эпохи Мэйдзи в районе Тохоку японского волка активно истребляли и выдавали премию за его поимку.

Считается, что вымиранию японского хондосского волка способствовали такие факторы, как распространение бешенства, чумки и других собачьих болезней, а также утрата ареала обитания вследствие освоения земель, начавшегося в эпоху Мэйдзи.



Статуя мифического волка в синтоистском святилище Мицуминэ (город Титибу, префектура Сайтама) (© Хаяси Митико)

После окончания периода изоляции в Японию стала проникать западная культура. Правительство Мэйдзи, стремясь развивать промышленность и повышать национальный престиж, стало проводить международные выставки и открывать музеи. Некоторые экземпляры отловленного японского хондосского волка использовались для изготовления чучел, которые сохранились до наших дней. Сейчас эти экспонаты представляют большую ценность для исследователей.



Чучело японского хондосского волка из архива сельскохозяйственного факультета Токийского университета, приобретённое в 1881 году у префектуры Иватэ в качестве экспоната для 2-й Всемирной выставки (предоставлено сельскохозяйственным факультетом Токийского университета)

Таксономическая путаница

Мир узнал о существовании японского хондосского волка, когда немецкий врач Зибольд, живший в Дэдзиме (Нагасаки) в эпоху Эдо, отправил в Голландию образцы волка ооками и дикой собаки ямаину. Директор Естественно-научного музея Натуралис в Лейдене Темминк решил, что прибывшие образцы трёх животных (череп и целый скелет/череп/череп и шкура) отличаются от европейского волка и дал им название Canis hodophilax (японский хондосский волк). Впоследствии вместе с исследователями музея Темминк опубликовал иллюстрацию чучела и его научное название в журнале «Фауна Японии». Следующее поколение исследователей стало считать комплект из шкуры и черепа типовым образцом хондосского японского волка. По неизвестной причине на обратной стороне подставки чучела имеется надпись ямаину.



«Фауна Японии: млекопитающие» рисунок № 9 Canis hodophilax, 1884 год. (из архивов биологической библиотеки факультета естественных наук университета Киото)

До недавнего времени японского волка идентифицировали в основном с помощью черепа. Сначала исследователи установили, что один из трёх образцов в Лейдене является собакой. В ходе исследований нДНК двух оставшихся экземпляров в феврале нынешнего года оказалось, что один из них действительно принадлежит японскому хондосскому волку, а второй, считавшийся типовым образцом, является гибридом японского волка и собаки.



Комори Хинако с копией черепа японского хондосского волка, подаренной родителями в честь принятия её научной статьи в публикацию (© Хаяси Митико)

«Чем больше я исследую японского хондосского волка, тем более таинственным он выглядит. Каждое чучело имеет индивидуальные особенности, внешнее сходство между ними практически отсутствует. Меня привлекает такая загадочность».

Хинако надеется, что подтверждение подлинности образца М831 поможет обнаружить считавшиеся утерянными образцы и материалы и расширит исследовательскую базу. В дальнейшем она намерена изучить морфологию японского волка и посвящённые ему источники.

Когда Хинако станет старшеклассницей, а потом студенткой университета, у неё расширится кругозор и она начнёт сотрудничать со специалистами из других сфер. Надеюсь, что Хинако сможет углубить и расширить свои исследования японского хондосского волка и разгадает его загадку.



По мнению Хинако, японский хондосский волк – это добродушное животное, сосуществовавшее с людьми (© Хаяси Митико)

Фотография к заголовку: Комори Хинако и чучело японского хондосского волка, хранящееся в Исследовательском центре Цукуба Государственного музея науки (© Хаяси Митико)