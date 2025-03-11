Закончится ли традиция праздников в Японии? Адаптация обычаев к нынешним нравам и исчезновение старинных праздников в регионах

Население многих регионов Японии стареет и сокращается. Одним из наиболее заметных последствий этого процесса стало исчезновение региональных праздников с многовековой историей. Жители сталкиваются с непростым выбором: строго придерживаться обычаев предков – и рисковать полностью утратить традицию – или адаптировать старинные ритуалы к современности, придав им новую форму.

Местные праздники дают силы для восстановления после бедствий

Природные бедствия последних лет напоминают об огромной роли, которую разбушевавшаяся стихия всегда играла в жизни японцев. Одной из причин появления невероятного количества сакральных ритуалов, связанных с синтоистскими и буддийскими божествами, является естественное желание людей прибегнуть к заступничеству потусторонних сил, возникающее в моменты испытаний, вызванных многочисленными землетрясениями, наводнениями и эпидемиями, терзавшими Японию на протяжении всей ее долгой истории.

Например, неотъемлемой частью летних празднований на полуострове Ното в префектуре Исикава является перенос кирико – 15-метровых фонарей, предназначенных для изгнания злых духов. В первый день нового 2024 года в этом регионе произошло опустошительное землетрясение, из-за чего предлагалось воздержаться от проведения летних праздников до тех пор, пока последствия бедствия не будут устранены. Однако жители половины из примерно 300 населённых пунктов, где проводится праздник кирико, решили не нарушать многовековую традицию, исходя из убеждения, что именно сейчас и именно таким образом нужно преодолевать трудности, обрушившиеся на их общины из-за буйства стихии.



27 июля 2024 года в Нанао, префектура Исикава, состоялся считающийся одним из самых масштабных праздников кирико, Праздник огня Кода. Этот регион остаётся одним из тех, где восстановление после новогоднего землетрясения ещё не завершено (© Haga Library)

Сразу после Великого восточно-японского землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 года многие праздники в регионе Тохоку, а также прощальные и приветственные вечеринки, которые традиционно проходят в начале апреля на рабочих местах по всей Японии, были отменены самими участниками. Однако уже через месяц после катастрофы мэр города Хатинохэ в префектуре Аомори смело заявил, что праздник Хатинохэ Санса тайсай пройдёт, как и каждый год, с 31 июля по 4 августа. Праздник 2011 года в городе Аомори, посвященный теме восстановления региона после бедствия, собрал около миллиона участников и посетителей.

В тот же период состоялся и праздник Сома Номаои в префектуре Фукусима. В результате цунами многие местные семьи потеряли своих лошадей, которых они выращивали специально для праздника, но мэр города решил, что сила традиции играет важную роль в преодолении невзгод. Хотя мероприятие 2011 года было перенесено на июль, свелось главным образом к ритуалам синто и прошло в значительно сокращённом формате, уже в 2012 году полностью возрождённый праздник собрал колоссальную аудиторию 160 000 человек и помог внести значительный экономический вклад в восстановление региона.



Выезд из святилища во время праздника Сома Номаои 23 июля 2011 года (обычно проводится в конце мая) (© Haga Library)

Во время бедствия 11 марта город Рикудзэнтаката в префектуре Иватэ был опустошён 17-метровым цунами. Тем не менее, в период традиционного летнего периода празднеств О-Бон городок как обычно провёл свой праздник Угоку Танабата. Платформы, которые обычно использовались для праздника, оказались погребены под слоем ила, принесённым цунами, но с помощью 5000 волонтёров к празднику их успели очистить и восстановить. Волонтёры молились своим предкам: «Хотя наш город смыло водой, мы надеемся на его возрождение».

После поездки по региону Тохоку я организовал фотовыставку в Токио под названием «Летние праздники в зонах бедствий». В то время как местные жители не могли сдержать слёз, глядя на изображения своих родных городов, пострадавших от катастрофы, почти неизменные сцены праздников стали для них большой поддержкой, даря ощущение, что они «сделали шаг к восстановлению», просто проведя эти праздники. Я понял, что эти события связывают людей с их малой родиной и дают им силы пережить природные катаклизмы.



Жители городка Рикудзэнтаката, практически стёртого с лица земли цунами, несут праздничные платформы во время праздника Угоку Танабата, 6–7 августа 2011 года (© Haga Library)

Влияние пандемии на существование традиций

Ударила по традиционным праздникам и пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 году. Во многих случаях она нарушила общественные связи, которые народные праздники обычно укрепляют. Поскольку в период пандемии скопления большого количества людей в одном месте были запрещены, некоторые праздничные мероприятия были отменены впервые за сотни лет истории их проведения. Тем не менее, в некоторых деревнях решили не прерывать традицию, проведя ежегодные мероприятия только для местных жителей или организаторов.

Так, например, Сити, праздник с более чем 500-летней историей, проводящийся на острове Ириомотэ в префектуре Окинава в ознаменование встречи богов, прибывающих с моря, в период пандемии прошёл с жёсткими ограничениями на въезд на остров. А танцевальный праздник Одзи Дэнгаку, посвящённый посадке риса и ежегодно проводимый в храме Одзи в районе Кита, Токио, состоялся без зрителей. Дата и время проведения праздника не оглашались, а организаторы и участники, собравшиеся у храма, были переодеты в строительных рабочих.

В городе Фудзиэда, что в префектуре Сидзуока, прошёл праздник фейерверков Асахина Дайрюсэй, уходящий корнями в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590). Место проведения мероприятия было закрыто для посещения во время пандемии, но в городе посчитали важным всё равно провести праздник, поскольку для него используется порох, секретная техника изготовления которого передается из поколения в поколение исключительно устно.



В начале августа 2020 года праздник Одзи Дэнгаку прошёл без посетителей. Более того, храм разместил объявление о том, что если появится хотя бы один зритель, мероприятие будет отменено (© Haga Library)



Праздник Асахина Дайрюсэй проводится осенью раз в два года. 13 ноября 2021 года он состоялся без зрителей (© Haga Library)

Для мероприятий, которые в период пандемии не проводились, трёхлетний перерыв обнажил проблему продолжения существования. На фоне снижающейся рождаемости, старения населения и депопуляции регионов Японии критическую важность приобрели вопросы руководства, организации праздников и передачи знаний о традиционных навыках и исполнительском искусстве.

Праздник Соминсай, известный как «праздник обнажённых», проводится в храме Кокусэкидзи в районе Мидзусава-Куроиси города Осю, префектура Иватэ, уже более тысячи лет. В феврале 2024 года он прошёл впервые после четырёхлетней паузы. Однако, похоже, это стало «лебединой песней» почтенной традиции. Несмотря на то, что мероприятие обычно собирает не меньше 3000 человек, что примерно в три раза превышает всё население города, за организацию праздника отвечают всего 10 местных семей, состоящие из уже пожилых людей. В соответствии с традицией, они отправляются в заснеженные горы, чтобы заготовить древесину для талисманов, которые затем помещаются в льняные мешочки сомин, за которые раздетые участники праздника борются, чтобы привлечь удачу в наступающем году.

Не имея сил на должную подготовку, те, кто отвечал за организацию праздника, начали задумываться о том, зачем и для кого они продолжают хранить традицию. Учитывая то, что это самый известный из праздников Соминсай в префектуре Иватэ, следует отметить, что другие близлежащие деревни, столкнувшиеся с аналогичными трудностями, воспользовались возможностью попрощаться с древним обычаем ещё в период пандемии и отменили свои праздники навсегда.



Около 270 раздетых мужчин и 400 представителей прессы во время последнего праздника Соминсай, количество участников которого превысило показатели предыдущих лет (© Haga Library)

В Японии существует более 20 000 населенных пунктов, большинство жителей которых составляют люди в возрасте от 65 лет. Во многих из этих поселений традиции постепенно исчезают. По статистике, когда в населённом пункте остаётся менее 25 семей, людей и средств для проведения более-менее крупного праздника становится просто недостаточно.

Тем не менее, есть сообщества, которым удалось решить проблему нехватки организаторов и участников. Ниже я приведу три примера таких решений.

Бразды организации праздника подхватывает молодёжь

Первый пример демонстрирует, как молодёжь помогает пожилым организаторам и удзико (прихожанам синтоистских храмов) поддерживать праздничные традиции и проводить праздничные мероприятия.

На протяжении 700 лет в ноябре восемь районов Тояма-го в городе Иида, префектура Нагано, проводят Симоцуки Мацури. Этот праздник включает в себя ритуал юдатэ кагура, где слово юдатэ переводится как «кипятить воду», а кагура обозначает танец, посвящённый божествам синто. Праздник проводится в период зимнего солнцестояния: люди танцуют вокруг котла с кипящей водой, чтобы привлечь внимание богов, а затем поливают тёплой водой участников, тем самым «оживляя» их души после зимних невзгод.

Из-за серьёзной депопуляции района Кидзава около десяти лет назад количество семей удзико, участвующих в организации праздника, сократилось до 17. Чтобы сохранить праздник, пенсионеры были вынуждены жертвовать ежегодно по 100 000 йен из собственного кармана.

Не желая мириться с ситуацией, в которой оказались пожилые организаторы, молодёжь из Тояма-го создала ассоциацию «Симоцуки мацури яро кай», нацеленную на изучение традиций и обучение ритуальным танцам у старшего поколения городка с целью их дальнейшей передачи будущим поколениям. Эти молодые люди, многие из которых большую часть года живут в других местах, по сути, приняли роль удзико и взяли на себя организацию праздника.



Праздник Симоцуки Мацури проводится в районе Кидзава каждую вторую субботу декабря. Руководство праздником постепенно перешло к более молодым людям, возраст которых варьируется от 13 до 40 лет (© Haga Library)

Одна из сложностей связана с тем, что многие традиционные ритуалы требуют, чтобы организаторы праздников были удзико – официальными прихожанами храмов, соответствующими определённым критериям отбора. В Тояма-го эта концепция эволюционировала, но некоторые муниципалитеты по-прежнему строго придерживаются традиции, позволяя заниматься организацией мероприятий исключительно удзико. В других местах организаторы праздников должны быть только местными жителями, а в некоторых случаях, если это невозможно, управление праздничными мероприятиями берут на себя местные власти.

Тем не менее, помощь со стороны остаётся одним из рабочих вариантов сохранения традиций. В 2023 году префектура Фукуока создала подразделение содействия региональным сообществам в достижении этой цели. С помощью этого подразделения планируется набирать людей, которые хотят помочь или поучаствовать в организации праздников, и связывать их с сообществами, которым не хватает необходимых ресурсов для проведения традиционных мероприятий.

Свежая кровь

Второй пример демонстрирует, как к участию в организации традиционных мероприятий привлекают новых жителей муниципалитета.

В районе Итики города Кусима, что в префектуре Миядзаки, уже более 300 лет в пятнадцатый день восьмого лунного месяца проводится праздник огня. Однако из-за прогрессирующей в течение многих лет депопуляции и старения населения праздник практически исчез.

Решение было найдено в среде сёрферов, которые переехали в этот район из других мест ради прекрасных волн побережья Нитинан. Изначально местное население считало сёрферов чужаками, но именно они, благодаря своей инициативности, помогли возродить праздник.

Главное событие огненного празднества носит название Итики Косики Дзюгоя Хасирамацу Синдзи и представляет собой удивительно красивый ритуал забрасывания горящей соломы в корзины, размещённые на вершинах сосновых столбов. Обновлённый праздник не только продолжает древнюю традицию, но и способствует интеграции «чужаков» в местное сообщество.



Кадры с праздника Итики Косики Дзюгоя Хасирамацу Синдзи, что в дословном переводе означает «традиционный праздник сосновых столбов Итики в пятнадцатый вечер» (© Haga Library)

Увеличение участия женщин и девочек

Третий пример демонстрирует, как количество участников праздника растёт за счёт преодоления традиционных культурных барьеров между мужчинами и женщинами.

Праздник Хана Мацури проводится в 14 районах региона Окумикава префектуры Айти и представляет собой ещё один пример юдатэ кагура, ритуального кипячения воды. Передаваемый из поколения в поколение более 700 лет этот праздничный ритуал начинается в полночь с хана-но май – цветочного танца, который исполняют тиго, дети, играющие роль потомков божеств. Традиционно для японских праздников участие в таких ритуалах принимают исключительно мальчики до 10 лет. Более того, в обрядах хана-но май часто участвуют только старшие сыновья местных жителей.

Однако в районе Мисоно города Тоэй, префектура Айти, проживает всего 34 семьи, и вот уже 20 лет в мероприятиях праздника разрешают участвовать детям из других мест. Вскоре после внедрения этого изменения в регионе появились первые дети, рождённые в Мисоно за более чем десятилетие, – девочки-близнецы. Близняшки дебютировали в роли тиго в возрасте четырёх лет и сразу привлекли внимание зрителей, словно были настоящими божествами.

Сегодня в танце хана-но май принимают полноправное участие как мальчики, так и девочки.



Тиго исполняют ритуальный танец вокруг котла с горячей водой во время цветочного праздника. В регионе Окумикава префектуры Айти такие празднования обычно проходят с ноября по январь (© Haga Library)

Традиционный парад вёсел Касима-но Каинери в районе Ходзё города Мацуяма, префектура Эхимэ, восходит к молитвам о победе военно-морских сил пиратов, действовавших в Внутреннем Японском море в конце периода Хэйан (794–1185 гг.). Поскольку исторически это был праздник моряков, роль гребцов, танцующих на носу лодки во время процессии, отводилась исключительно мальчикам из семей удзико.

Однако в 2023 году мероприятие оказалось под угрозой отмены из-за нехватки подходящих участников. После долгих раздумий распорядитель праздника принял непростое и, в то же время, беспрецедентное решение о внесении значительного изменения в традицию, позволив принять участие в процессии своим двум дочерям. В следующем году девочки снова появились на празднике, а их танец привёл публику в полный восторг.



Морские эпизоды Парада вёсел Касима, который обычно проводится 3–4 мая (© Haga Library)

Однако даже сейчас участие женщин в некоторых праздниках и ритуалах остаётся под вопросом. Например, ритуал сумо, имеющий более чем 200-летнюю историю и проводимый в храме Хадима в районе Такахама города Нагасаки во время Сюки Тайсай (Большого Осеннего праздника), начинается с поединков по сумо среди мальчиков дошкольного и младшего школьного возраста. Девочкам также разрешено участвовать в поединках по сумо, но только после ритуала.

Однако в 2018 году организаторы столкнулись с нехваткой мальчиков для ритуальной части праздника. Ассоциация сумо Такахамы вынесла на обсуждение возможность привлечения к ритуальным поединкам девочек, но в итоге было принято решение, что «время для такого шага ещё не пришло». Вместо этого было решено сократить минимальное количество мальчиков, необходимых для ритуала.



Во время праздника Сюки Тайсай в храме Хатиман в Такахаме поединки по сумо с участием девочек проводятся за пределами главного ринга (© Haga Library)

Так или иначе каждый по-своему решает задачу сохранения обычаев и проявления уважения к предкам и наследию, передаваемому из поколения в поколение. Я надеюсь, что выживет как можно больше праздников, будь то в адаптированном виде или с полным сохранением традиций, и люди смогут не только наслаждаться ими, но и вносить вклад в их поддержание и даже возрождение регионов Японии.

Примечание: в статье указаны даты праздников в обычные годы

Фотографии: Библиотека Хага

Фотография к заголовку: борьба за мешочки сомин на последнем празднике Соминсай в храме Кокусэкидзи в Осю, префектура Иватэ, 17 февраля 2024 года (© Haga Library)