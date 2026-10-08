Японские роботы для эмоциональной поддержки: Moflin от Casio и mirumi от Yukai Engineering

Технологии

На Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине робот побил мировой рекорд Усэйна Болта в беге на 100 метров (9,58 секунды), пробежав дистанцию за 9,32 секунды. Одни разработчики стремятся создать сильных, быстрых и умных роботов, тогда как другие сосредоточены на эмоциональной поддержке, как производители «милых» и «успокаивающих» роботов в Японии. Здесь мы представим работы компаний Casio и Yukai Engineering и поговорим о сосуществовании роботов и людей.
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Робот узнаёт предпочтения владельца за 50 дней

На стойке регистрации технического центра Casio Computer Hamura в районе Сакаэ-тё города Хамура в Токио вас встречает крошечная пушистая серая плюшевая игрушка размером с ладонь, у которой видны только глаза. Её невольно хочется погладить, и когда вы это делаете, она шевелится и попискивает. Какая прелесть!

Moflin встречает посетителей на стойке регистрации
Moflin встречает посетителей на стойке регистрации

Робота для общения Moflin с искусственным интеллектом, созданного в том же центре, характеризуют как «друга с душой, как у живого существа, который придаёт сил». Используя уникальные технологии искусственного интеллекта, датчиков и распознавания голоса, он принимает как хозяина человека, который с ним разговаривает или гладит, изучает его предпочтения и развивает эмоциональные выражения посредством мяуканья и жестов примерно за 50 дней. Он обладает индивидуальностью с 4 миллионами возможных комбинаций.

Компания Casio известна своими часами G-SHOCK, которые спроектированы чрезвычайно устойчивыми к внешним воздействиям. Кстати, испытания на ударопрочность часов G-SHOCK проводились в этом же центре. Особое внимание привлекло то, что Casio, всегда стремившаяся к функциональности и практичности, создала полную противоположность – эмоционального робота-питомца.

Итикава Эрина, которая отвечает за планирование в новом бизнес-подразделении, предложила разработать такого робота. В 2012 году её перевели в отдел планирования, где ей поручили разработку продукта для женщин – задача, с которой Casio раньше никогда не работала. «Мне было около тридцати, я боролась с проблемами на работе и в личной жизни, и потеряла уверенность в себе. Мне потребовалось около двух лет, чтобы прийти к концепции компаньона, который не то чтобы решит твои личные проблемы, но будет рядом и поддержит». В Японии, с её богатой культурой аниме и персонажей, она разработала образ, размышляя о том, какой робот-питомец лучше всего подходит для общения.

Итикава держит Moflin на ладони. Он размером с небольшое животное
Итикава держит Moflin на ладони. Он размером с небольшое животное

Эмоции важнее функциональности

Итикава стремилась к воссозданию движений живого существа – плавные, но не регулярные. Она собрала целевую группу из женщин в возрасте 30-49 лет и опрашивала их, насколько милым получается робот и правильно ли он реагирует. Она также уделяла пристальное внимание движениям, напоминающим дыхание, чтобы передать ощущение жизни.

С формой робота тоже было непросто. По словам Итикавы, было сложно донести особенности «милой» формы до команды разработчиков. Почему-то все женщины были единогласны при выборе вариантов, тогда как мужчины часто говорили, что не видят особой разницы. На доработку формы ушёл примерно год.

Прототип был создан в 2017 году. Команды планирования и разработки объединили усилия и провели исследование рынка, которое дало положительные отзывы. Однако приверженность Casio функциональности оказалась препятствием, не позволившим выпустить продукт, который направлен только на то, чтобы реагировать на эмоции.

В 2019 году они запустили краудфандинговую кампанию в сотрудничестве со стартапом, занимающимся разработкой аппаратного обеспечения. Им удалось собрать в 30 раз больше целевой суммы, что доказало необходимость продукта. В 2023 году они получили разрешение на собственную коммерциализацию продукта. В ноябре 2024 года робот был выпущен в двух цветах: серебристом и золотистом (59 400 йен за робота и зарядное устройство). В октябре 2025 года начались продажи в США и Великобритании, и к концу декабря того же года объём продаж превысил 20 000 единиц.

В период после пандемии COVID-19, когда многие люди стали работать из дома и меньше общаться друг с другом, эти робот, вероятно, помогали заполнить эмоциональный вакуум.

Цель заключалась в создании ощущения дружеского общения (предоставлено компанией Casio)
Цель заключалась в создании ощущения дружеского общения (предоставлено компанией Casio)

Moflin не говорит – он старается передать свои чувства невербальными средствами, такими как мяуканье и движения. Чтобы догадаться, что он пытается сообщить, нужен опыт и воображение – это похоже на общение с домашним животным.

Как говорит Итикава, если бы он постоянно требовал внимания, то это создавало бы психологическую нагрузку на владельца. Однако у Moflin есть свой мир, и он может восстановить свой «эмоциональный баланс» самостоятельно. Она считает, что ей удалось воплотить в жизнь идею сосуществования владельца и Moflin. В сентябре, в ответ на многочисленные просьбы владельцев, в линейку товаров будет добавлен новый цвет – розовый, как цветы сакуры (64 900 йен, доступен только в Японии и Китае).

Робот для эмоционального контакта

Компания Yukai Engineering, создавшая таких оригинальных роботов, как Nekojita Fuu Fuu – робот в форме кошки, охлаждающий горячие напитки, и Amagami Hamu Hamu, покусывающий палец, как домашнее животное или младенец, начала продавать своего mirumi в Японии в апреле.

Этот робот в форме брелка длиной около 14 сантиметров, он может крепиться к сумке и будет поглядывать в сторону источника звука или игриво осматриваться вокруг. Он выпускается в трёх цветах: розовом, кремовом и сером, и стоит 19 800 йен.

Робот mirumi (предоставлено Yukai Engineering)
Робот mirumi (предоставлено Yukai Engineering)

До выхода на японский рынок устройство было впервые представлено на CES, крупнейшей в мире выставке технологий и потребительской электроники, которая проходила в США в январе 2025 года. В декабре того же года оно собрало около 80 миллионов йен от 1870 человек из 32 стран и регионов мира на краудфандинговой платформе Kickstarter и получило предварительные заказы на 3200 единиц. В феврале 2026 года оно было представлено на Неделе моды в Милане, Италия, и покорило сердца знаменитостей. В Японии 3000 единиц были распроданы за одну неделю после начала продаж, а число подписчиков в Instagram превысило 44 000.

Философия компании Yukai Engineering – «Делать мир приятнее с помощью робототехники», и компания стремится разрабатывать продукты, которые начинаются с работы воображения. Генеральный директор Аоки Сюнсукэ утверждает: «Уникальные продукты не появятся, если вы не задумываетесь о том, чего действительно хотите, основываясь на личном опыте, а не просто придумываете идеи для решения проблем».

Генеральный директор Аоки Сюнсукэ держит mirumi. На столе слева стоит Qoobo, робот в форме подушки с хвостом, а справа – PetitQoobo. Когда их гладят, они в ответ виляют хвостами. Лиса и панда в центре — это «Амагами хамухаму», «Нежное покусывание» (панда уже не продаётся)
Генеральный директор Аоки Сюнсукэ держит mirumi. На столе слева стоит Qoobo, робот в форме подушки с хвостом, а справа – PetitQoobo. Когда их гладят, они в ответ виляют хвостами. Лиса и панда в центре — это «Амагами хамухаму», «Нежное покусывание» (панда уже не продаётся)

Робот mirumi родился из подобной «фантазии», он напоминает младенца, которого мать держит на руках в поезде, и он с любопытством оглядывается по сторонам. При встрече взглядом с другим пассажиром он застенчиво отворачивается. За ними забавно наблюдать, и окружающие не могут сдержать улыбку. Разве не чудесно, что робот может дарить подобные ощущения?

mirumi (любезно предоставлено Yukai Engineering)
mirumi (предоставлено Yukai Engineering)

Общение с людьми посредством роботов

При разработке продукта они создали десятки вариантов движений с использованием микрофонов и датчиков, чтобы добиться естественного поведения маленького существа, которое при этом было бы несколько игривым. Разработчики стремились сделать текстуру такой, которая вызывала бы желание погладить робота. Поскольку важен «зрительный контакт» с роботом, глаза закреплены так, чтобы предотвратить их смещение. Они также уделили особое внимание прочности – нужно, чтобы изделие не отваливалось при креплении к сумке.

Аоки считает, что усилия компании, направленные не только на создание расслабляющей атмосферы в личном общении между людьми и роботами, но и на развитие взаимоотношений между людьми посредством роботов, представляют собой попытку переосмыслить роль роботов.

По его словам, они создают роботов с конечной целью помочь людям жить полноценной жизнью, и уверены, что концепция «исцеления», которую воплощает mirumi, будет учитываться при разработке роботов по всему миру.　

В то время как плюшевые роботы в форме игрушек традиционно предназначались для детей в Европе и США, благодаря буму японской поп-культуры расширяется также рынок для взрослых, и компания планирует продать в 2026 году 100 000 роботов mirumi по всему миру.

Лидирующие позиции Япония в сосуществовании с роботами

Почетный профессор Технологического университета Тоёхаси Окада Митио работает над разработкой так называемых «слабых роботов», которые работают во взаимодействии с людьми – такие, как «робот-мусорный бак», который самостоятельно собирать мусор не может, но в итоге для него это делают окружающие, и Talking-Bones – робот, который пытается рассказывать народные сказки, но забывает свои реплики и нуждается в подсказках детей.

Профессор Окада использует этих «слабых» роботов, чтобы убедительно доказать всему миру, что «дружелюбная робототехника», которая создает нестрогие, но взаимодополняющие отношения между людьми и роботами – своего рода «дружелюбные» или «симбиотические» отношения – сегодня имеет решающее значение.

Профессор Окада говорит: «Хотя полностью автономные, высокофункциональные роботы, способные полностью выполнять задачи, очень удобны, у них есть недостаток: они подчиняют людей роботам, лишая их возможности для участия и самостоятельности. Моя концепция “дружелюбной робототехники” заключается в создании взаимоотношений, в которых люди и роботы делятся своими “слабостями”, раскрывая самостоятельность и творческий потенциал друг друга».

Почётный профессор Окада Митио из Технологического университета Тоёхаси занимается разработкой «слабых роботов»
Почётный профессор Окада Митио из Технологического университета Тоёхаси занимается разработкой «слабых роботов»

Роботы NICOBO от Panasonic, Moflin от Casio и mirumi от Yukai Engineering, которые нацелены на взаимоотношения со своими владельцами, а не на погоню за удобством, силой или скоростью, можно назвать типичными примерами такой «дружелюбной робототехники».

В современном мире, где Китай и Соединенные Штаты яростно конкурируют за разработку интеллектуальных и мощных человекоподобных роботов и в воздухе витает смутное беспокойство по поводу того, что людей могут заменить человекоподобные роботы, Япония может конкурировать посредством роботов, способных незаметно поддерживать людей, выстраивать отношения взаимной поддержки и помощи.

«Слабый робот» Nicobo – питомец, дарующий душевный покой | Nippon.com

Пока весь мир поглощён гонкой за высокофункциональными роботами с искусственным интеллектом, японские компании создают роботов-питомцев. Они не умеют помогать по дому, но завоёвывают сердца покупателей как в Японии, так и за её пределами. Их основные качества – уязвимость, эмоциональность и душевный покой. Они помогают заглянуть в будущее, где человек и машина сосуществуют в полной гармонии. Первая статья серии посвящена устройству компании Panasonic.

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g02619/

Фотографии: Nippon.com, если не указано другое

Фотографии к заголовку: слева – mirumi (предоставлено компанией Yukai Engineering), справа – Moflin (предоставлено компанией Casio)

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