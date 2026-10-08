Японские роботы для эмоциональной поддержки: Moflin от Casio и mirumi от Yukai Engineering

На Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине робот побил мировой рекорд Усэйна Болта в беге на 100 метров (9,58 секунды), пробежав дистанцию за 9,32 секунды. Одни разработчики стремятся создать сильных, быстрых и умных роботов, тогда как другие сосредоточены на эмоциональной поддержке, как производители «милых» и «успокаивающих» роботов в Японии. Здесь мы представим работы компаний Casio и Yukai Engineering и поговорим о сосуществовании роботов и людей.

Робот узнаёт предпочтения владельца за 50 дней

На стойке регистрации технического центра Casio Computer Hamura в районе Сакаэ-тё города Хамура в Токио вас встречает крошечная пушистая серая плюшевая игрушка размером с ладонь, у которой видны только глаза. Её невольно хочется погладить, и когда вы это делаете, она шевелится и попискивает. Какая прелесть!



Moflin встречает посетителей на стойке регистрации

Робота для общения Moflin с искусственным интеллектом, созданного в том же центре, характеризуют как «друга с душой, как у живого существа, который придаёт сил». Используя уникальные технологии искусственного интеллекта, датчиков и распознавания голоса, он принимает как хозяина человека, который с ним разговаривает или гладит, изучает его предпочтения и развивает эмоциональные выражения посредством мяуканья и жестов примерно за 50 дней. Он обладает индивидуальностью с 4 миллионами возможных комбинаций.

Компания Casio известна своими часами G-SHOCK, которые спроектированы чрезвычайно устойчивыми к внешним воздействиям. Кстати, испытания на ударопрочность часов G-SHOCK проводились в этом же центре. Особое внимание привлекло то, что Casio, всегда стремившаяся к функциональности и практичности, создала полную противоположность – эмоционального робота-питомца.

Итикава Эрина, которая отвечает за планирование в новом бизнес-подразделении, предложила разработать такого робота. В 2012 году её перевели в отдел планирования, где ей поручили разработку продукта для женщин – задача, с которой Casio раньше никогда не работала. «Мне было около тридцати, я боролась с проблемами на работе и в личной жизни, и потеряла уверенность в себе. Мне потребовалось около двух лет, чтобы прийти к концепции компаньона, который не то чтобы решит твои личные проблемы, но будет рядом и поддержит». В Японии, с её богатой культурой аниме и персонажей, она разработала образ, размышляя о том, какой робот-питомец лучше всего подходит для общения.



Итикава держит Moflin на ладони. Он размером с небольшое животное

Эмоции важнее функциональности

Итикава стремилась к воссозданию движений живого существа – плавные, но не регулярные. Она собрала целевую группу из женщин в возрасте 30-49 лет и опрашивала их, насколько милым получается робот и правильно ли он реагирует. Она также уделяла пристальное внимание движениям, напоминающим дыхание, чтобы передать ощущение жизни.

С формой робота тоже было непросто. По словам Итикавы, было сложно донести особенности «милой» формы до команды разработчиков. Почему-то все женщины были единогласны при выборе вариантов, тогда как мужчины часто говорили, что не видят особой разницы. На доработку формы ушёл примерно год.

Прототип был создан в 2017 году. Команды планирования и разработки объединили усилия и провели исследование рынка, которое дало положительные отзывы. Однако приверженность Casio функциональности оказалась препятствием, не позволившим выпустить продукт, который направлен только на то, чтобы реагировать на эмоции.

В 2019 году они запустили краудфандинговую кампанию в сотрудничестве со стартапом, занимающимся разработкой аппаратного обеспечения. Им удалось собрать в 30 раз больше целевой суммы, что доказало необходимость продукта. В 2023 году они получили разрешение на собственную коммерциализацию продукта. В ноябре 2024 года робот был выпущен в двух цветах: серебристом и золотистом (59 400 йен за робота и зарядное устройство). В октябре 2025 года начались продажи в США и Великобритании, и к концу декабря того же года объём продаж превысил 20 000 единиц.

В период после пандемии COVID-19, когда многие люди стали работать из дома и меньше общаться друг с другом, эти робот, вероятно, помогали заполнить эмоциональный вакуум.



Цель заключалась в создании ощущения дружеского общения (предоставлено компанией Casio)

Moflin не говорит – он старается передать свои чувства невербальными средствами, такими как мяуканье и движения. Чтобы догадаться, что он пытается сообщить, нужен опыт и воображение – это похоже на общение с домашним животным.

Как говорит Итикава, если бы он постоянно требовал внимания, то это создавало бы психологическую нагрузку на владельца. Однако у Moflin есть свой мир, и он может восстановить свой «эмоциональный баланс» самостоятельно. Она считает, что ей удалось воплотить в жизнь идею сосуществования владельца и Moflin. В сентябре, в ответ на многочисленные просьбы владельцев, в линейку товаров будет добавлен новый цвет – розовый, как цветы сакуры (64 900 йен, доступен только в Японии и Китае).

Робот для эмоционального контакта

Компания Yukai Engineering, создавшая таких оригинальных роботов, как Nekojita Fuu Fuu – робот в форме кошки, охлаждающий горячие напитки, и Amagami Hamu Hamu, покусывающий палец, как домашнее животное или младенец, начала продавать своего mirumi в Японии в апреле.

Этот робот в форме брелка длиной около 14 сантиметров, он может крепиться к сумке и будет поглядывать в сторону источника звука или игриво осматриваться вокруг. Он выпускается в трёх цветах: розовом, кремовом и сером, и стоит 19 800 йен.



Робот mirumi (предоставлено Yukai Engineering)

До выхода на японский рынок устройство было впервые представлено на CES, крупнейшей в мире выставке технологий и потребительской электроники, которая проходила в США в январе 2025 года. В декабре того же года оно собрало около 80 миллионов йен от 1870 человек из 32 стран и регионов мира на краудфандинговой платформе Kickstarter и получило предварительные заказы на 3200 единиц. В феврале 2026 года оно было представлено на Неделе моды в Милане, Италия, и покорило сердца знаменитостей. В Японии 3000 единиц были распроданы за одну неделю после начала продаж, а число подписчиков в Instagram превысило 44 000.

Философия компании Yukai Engineering – «Делать мир приятнее с помощью робототехники», и компания стремится разрабатывать продукты, которые начинаются с работы воображения. Генеральный директор Аоки Сюнсукэ утверждает: «Уникальные продукты не появятся, если вы не задумываетесь о том, чего действительно хотите, основываясь на личном опыте, а не просто придумываете идеи для решения проблем».



Генеральный директор Аоки Сюнсукэ держит mirumi. На столе слева стоит Qoobo, робот в форме подушки с хвостом, а справа – PetitQoobo. Когда их гладят, они в ответ виляют хвостами. Лиса и панда в центре — это «Амагами хамухаму», «Нежное покусывание» (панда уже не продаётся)

Робот mirumi родился из подобной «фантазии», он напоминает младенца, которого мать держит на руках в поезде, и он с любопытством оглядывается по сторонам. При встрече взглядом с другим пассажиром он застенчиво отворачивается. За ними забавно наблюдать, и окружающие не могут сдержать улыбку. Разве не чудесно, что робот может дарить подобные ощущения?



mirumi (предоставлено Yukai Engineering)

Общение с людьми посредством роботов

При разработке продукта они создали десятки вариантов движений с использованием микрофонов и датчиков, чтобы добиться естественного поведения маленького существа, которое при этом было бы несколько игривым. Разработчики стремились сделать текстуру такой, которая вызывала бы желание погладить робота. Поскольку важен «зрительный контакт» с роботом, глаза закреплены так, чтобы предотвратить их смещение. Они также уделили особое внимание прочности – нужно, чтобы изделие не отваливалось при креплении к сумке.

Аоки считает, что усилия компании, направленные не только на создание расслабляющей атмосферы в личном общении между людьми и роботами, но и на развитие взаимоотношений между людьми посредством роботов, представляют собой попытку переосмыслить роль роботов.

По его словам, они создают роботов с конечной целью помочь людям жить полноценной жизнью, и уверены, что концепция «исцеления», которую воплощает mirumi, будет учитываться при разработке роботов по всему миру.

В то время как плюшевые роботы в форме игрушек традиционно предназначались для детей в Европе и США, благодаря буму японской поп-культуры расширяется также рынок для взрослых, и компания планирует продать в 2026 году 100 000 роботов mirumi по всему миру.

Лидирующие позиции Япония в сосуществовании с роботами

Почетный профессор Технологического университета Тоёхаси Окада Митио работает над разработкой так называемых «слабых роботов», которые работают во взаимодействии с людьми – такие, как «робот-мусорный бак», который самостоятельно собирать мусор не может, но в итоге для него это делают окружающие, и Talking-Bones – робот, который пытается рассказывать народные сказки, но забывает свои реплики и нуждается в подсказках детей.

Профессор Окада использует этих «слабых» роботов, чтобы убедительно доказать всему миру, что «дружелюбная робототехника», которая создает нестрогие, но взаимодополняющие отношения между людьми и роботами – своего рода «дружелюбные» или «симбиотические» отношения – сегодня имеет решающее значение.

Профессор Окада говорит: «Хотя полностью автономные, высокофункциональные роботы, способные полностью выполнять задачи, очень удобны, у них есть недостаток: они подчиняют людей роботам, лишая их возможности для участия и самостоятельности. Моя концепция “дружелюбной робототехники” заключается в создании взаимоотношений, в которых люди и роботы делятся своими “слабостями”, раскрывая самостоятельность и творческий потенциал друг друга».



Почётный профессор Окада Митио из Технологического университета Тоёхаси занимается разработкой «слабых роботов»

Роботы NICOBO от Panasonic, Moflin от Casio и mirumi от Yukai Engineering, которые нацелены на взаимоотношения со своими владельцами, а не на погоню за удобством, силой или скоростью, можно назвать типичными примерами такой «дружелюбной робототехники».

В современном мире, где Китай и Соединенные Штаты яростно конкурируют за разработку интеллектуальных и мощных человекоподобных роботов и в воздухе витает смутное беспокойство по поводу того, что людей могут заменить человекоподобные роботы, Япония может конкурировать посредством роботов, способных незаметно поддерживать людей, выстраивать отношения взаимной поддержки и помощи.

Фотографии: Nippon.com, если не указано другое

Фотографии к заголовку: слева – mirumi (предоставлено компанией Yukai Engineering), справа – Moflin (предоставлено компанией Casio)