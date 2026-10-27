Настоящая роскошь на железной дороге: индивидуальные купе возвращаются в синкансэны

С октября 2026 года на линиях поездов синкансэн Токайдо и Санъё появились индивидуальные купе, оснащённые в том числе технологией связи, впервые в мире применяемой в железнодорожных вагонах. Появление новых услуг премиум-класса связано с растущими требованиями пассажиров к комфорту и качеству поездки.

Уединение и безопасность

В октябре 2026 года на отдельных поездах линий синкансэн Токайдо и Санъё появился новый премиальный класс обслуживания Supreme Class с полностью закрытыми индивидуальными купе. Это первое за 23 года возвращение индивидуальных купе на маршруте Токио – Син-Осака.

В каждом 16-вагонном составе N700S предусмотрено по два индивидуальных купе. В купе в седьмом вагоне, рассчитанном максимум на двух пассажиров, установлены откидывающееся кресло и диван, расположенные друг напротив друга. Купе в десятом вагоне рассчитано на одного пассажира. Оба купе оборудованы дверями с электронными замками и функцией автоматической блокировки. Пассажиры смогут открыть дверь с помощью транспортной IC-карты или QR-кода. Купе создают для пассажиров безопасное и уединённое пространство на время поездки.

С помощью планшетов в купе пассажиры смогут регулировать положение откидывающихся кресел, освещение, кондиционер и громкость объявлений. В купе также предусмотрены безлимитный Wi-Fi, встроенные в кресла динамики, благодаря которым звук меньше слышен за пределами купе, большой стол, розетки и другие удобства.

К весне 2028 года в Supreme Class также появятся полузакрытые места с повышенной приватностью. Хотя эти купе не будут полностью закрытыми, они будут оборудованы дверями с электронным замком и креслами с защитными боковыми экранами, создающими более уединённое пространство. Кресла можно будет поворачивать, чтобы пассажиры, едущие вместе, могли сидеть лицом друг к другу.

Для одного взрослого пассажира при поездке в одну сторону из Токио в Син-Осака общая стоимость при оформлении через онлайн-сервис бронирования Smart EX составит 60 790 йен за купе на двух человек и 42 390 йен за одноместное купе. Сопровождающему пассажиру в купе седьмого вагона необходимо отдельно приобрести билет по базовому тарифу и билет с доплатой за проезд на соответствующем скоростном поезде. Для сравнения, сейчас на этом же маршруте билет на «Нодзоми» в одну сторону в обычный сезон стоит 13 780 йен за место в вагоне обычного класса без бронирования, 14 720 йен за зарезервированное место и 19 590 йен за место в вагоне повышенной комфортности Green Car.

Полагают, что акцент на комфорте в Supreme Class связан с попыткой повысить привлекательность Токайдо синкансэн в преддверии открытия линии Тюо синкансэн на магнитной подушке между станциями Синагава и Нагоя. Открытие линии ожидается не ранее 2036 года, и часть пассажиров, особенно тех, для кого важнее всего скорость, может перейти на новую линию.

«Мы получаем запросы на ещё более высокий уровень оснащения и обслуживания, чем в Green Car, – поясняет JR Central. – Это побудило нас ввести новый премиальный класс, сочетающий приватность с более высоким уровнем сервиса и оснащения. Мы рассчитываем, что новый класс будет востребован у пассажиров, в том числе у иностранных туристов, которые хотят во время поездки отдыхать в спокойной и уединённой обстановке». Для известных спортсменов и других знаменитостей, которые хотят избежать нежелательного внимания, такая услуга, вероятно, будет особенно привлекательной.

JR West, оператор линии Санъё синкансэн, также рассчитывает, что преимущества Supreme Class и более высокий уровень сервиса помогут улучшить показатели компании. «Мы считаем, что это предложение заинтересует пассажиров, которые хотят большего уединения и более высокого уровня комфорта, чем в Green Car».



Слева: дверь индивидуального купе можно открыть с помощью IC-карты или QR-кода. Вверху справа: с помощью планшета в купе можно регулировать положение кресла и освещение, а также заказывать напитки и закуски. Внизу справа: у входа в вагоны, оборудованные индивидуальными купе, будет размещён логотип Supreme Class (Фото: JR Central)

Сможет ли поезд переманить состоятельных пассажиров бизнес-класса у авиалиний?

Для обеих компаний уединение и высокое качество – основа концепции Supreme Class. Одной из ключевых особенностей, обеспечивающих конфиденциальность, станет выделенное высокоскоростное Wi-Fi-соединение в каждом индивидуальном купе. Чтобы обеспечить стабильную связь, впервые в мире в железнодорожных вагонах используется специальная технология: прозрачные стеклянные антенны, совместимые с 5G, встроенные в окна поезда. Благодаря полностью закрытым купе и стабильному интернет-соединению пассажиры смогут с комфортом участвовать в видеоконференциях даже во время поездки.

Индивидуальные купе Supreme Class создают ощущение исключительности и высокого статуса. Подобно тому как руководители и другие высокопоставленные сотрудники компании получают отдельные кабинеты, наличие собственного пространства само по себе может быть признаком привилегированного положения.

Нельзя отрицать, что для многих руководителей компаний самолёт остаётся предпочтительным видом транспорта. Один из секретарей крупной компании в Токио поделился своими наблюдениями: «И генеральный директор, и председатель совета директоров, когда ездят в Осаку по делам, предпочитают самолёт. Похоже, им нравится, когда из VIP-зала их доставляют прямо к самолёту. Однажды мне удалось забронировать нашему генеральному директору только место в Green Car синкансэна, и он явно остался недоволен. Когда я рассказал об этом своему непосредственному руководителю, он сказал: „Он был бы рад, если бы в синкансэне по-прежнему были индивидуальные купе, которые существовали раньше“. Так что, похоже, новая услуга синкансэна может его заинтересовать».

Конечно, для занятых руководителей индивидуальное купе в синкансэне – это не просто вопрос престижа. Преимуществ немало: во время поездки можно участвовать в онлайн-встречах, отдавать распоряжения по телефону и спокойно работать с конфиденциальными документами.



Двухместное купе Supreme Class в поездах Токайдо синкансэн и Санъё синкансэн (Фото: JR Central)

Когда мне было двадцать с небольшим, я однажды проехал в индивидуальном купе Green Car в синкансэне серии 100 – просто потому, что подумал, что потом будет интересно об этом рассказать. Поездка обошлась недорого, поскольку у меня был проездной Green Car на несколько поездок на «Кодама». Я проехал из Токио до Какэгавы в префектуре Сидзуока.

Сначала я был очень рад, что купе оказалось полностью в моём распоряжении. Однако вскоре мне стало немного не по себе из-за непривычной роскоши, меня начало тяготить одиночество – и примерно у Одавары мне уже стало скучно. Одной из причин, вероятно, было то, что я ехал на нижнем уровне двухэтажного вагона, откуда открывался не самый интересный вид. Я помню, как почувствовал облегчение, когда поезд прибыл в Какэгаву. Оглядываясь назад, я понимаю, что в то время мне не особенно требовалось уединение, да и не был я тогда в том положении, чтобы неспешно наслаждаться ощущением роскоши.



Индивидуальное купе Green Car в прототипе синкансэна серии 100 – второго поколения «Нового синкансэна», который курсировал на линиях Токайдо и Санъё. Это был первый синкансэн, в состав которого вошли двухэтажные вагоны, в том числе вагон Green Car и вагон-ресторан. Март 1985 года, депо подвижного состава синкансэна Ои, Токио (© Jiji)

GranClass компании JR East и новые сервисы для работы во время поездки

Когда речь заходит о премиальных классах обслуживания синкансэна, нельзя не упомянуть GranClass компании JR East.

GranClass впервые появился в марте 2011 года в поездах серии E5 «Хаябуса» на линии Тохоку синкансэн. В каждом вагоне всего 18 мест, поэтому пассажиры могут рассчитывать на особенно просторный салон. Кресла с электроприводом и откидывающейся спинкой расположены по схеме 1+2, хотя по международным стандартам вагоны синкансэна и без того обеспечивают достаточно места. В 2015 году услуга появилась на линии Хокурику синкансэн, в 2016 году – на линии Хоккайдо синкансэн, а в 2019 году – на линии Дзёэцу синкансэн.

В некоторых поездах предусмотрены бортпроводники, которые подают лёгкие блюда и напитки, в том числе алкогольные, а в других пассажирам доступны только кресла GranClass. С 2022 года пассажиры могут выбирать между лёгкими блюдами японской и западной кухни.

Доплата за поездку в GranClass между Токио и Син-Аомори составляет 13 600 йен и включает напитки и лёгкую закуску. Общая стоимость билета в одну сторону в обычный сезон, включая базовый тариф и доплату за проезд на экспресс-поезде, составляет 31 180 йен.

Запуская GranClass, JR East ориентировалась на определённую категорию пассажиров. «Мы рассчитывали, что GranClass будет интересен, например, деловым путешественникам, которые хотят отдохнуть в дороге, чтобы по прибытии сразу сосредоточиться на работе, а также пассажирам среднего и старшего возраста, для которых поездка в таком классе могла бы стать приятным воспоминанием, – поясняет представитель компании. – Многие пассажиры отмечают, что благодаря просторным креслам у них есть собственное пространство, где можно спокойно отдохнуть».



Интерьер вагона GranClass. GranClass доступен на линиях Тохоку-синкансэн, Хоккайдо-синкансэн, Дзёэцу-синкансэн и Хокурику-синкансэн (Фото: JR East)



Лёгкая закуска в японском стиле и сакэ, которые летом 2026 года подавали пассажирам GranClass (Фото: JR East)

В новых поездах серии E10 для Тохоку синкансэн, которые планируют ввести в коммерческую эксплуатацию в 2030 финансовом году, GranClass пока не предусмотрен. Однако, по словам компании, сейчас разрабатывается другое предложение.

«Мы планируем предложить новый вариант размещения, который позволит пассажирам более эффективно использовать время в дороге, – говорит представитель JR East. – Кресла будут расположены по схеме 2+2, между ними установят перегородки, а столики будут удобны для работы. Это станет новым этапом развития сервиса Train Desk». Train Desk – это услуга с резервированием мест в вагонах обычного класса для пассажиров, которые хотят работать или заниматься во время поездки. Эта новая услуга не только обеспечит больше пространства и комфорта, но и позволит ещё лучше сосредоточиться на работе во время поездки.

До сих пор линии синкансэна в первую очередь стремились обеспечить надёжное транспортное сообщение, увеличивая частоту отправлений и пропускную способность. Эти новые решения отражают стремление компаний группы JR учитывать всё более разнообразные и сложные потребности пассажиров – от стремления получать больше удовольствия от самой поездки до возможности максимально эффективно использовать время в пути.

Иностранные путешественники могут заранее забронировать места как в Supreme Class, так и в GranClass онлайн. Для поездки в Supreme Class можно зарегистрироваться на официальном сайте бронирования Smart EX, доступном на английском языке и предназначенном для линий синкансэн Токайдо, Санъё и Кюсю, а затем оплатить билет кредитной картой. Продажа билетов на поездки в Supreme Class с 1 октября 2026 года началась 15 сентября в 5:30 утра по японскому времени. JR Central планирует позднее сообщить подробности о порядке посадки. Электронные замки индивидуальных купе можно открыть той же IC-картой или QR-кодом, которые используются при посадке.

GranClass, в свою очередь, можно забронировать через сайт бронирования билетов JR East. Укажите маршрут, дату и время, а затем выберите GranClass в результатах поиска. Если привязать бронирование к IC-карте или приложению Welcome Suica Mobile для iPhone, пассажиры смогут сесть на поезд, не получая бумажного билета. После прибытия в Японию билеты также можно приобрести в автоматах по продаже билетов с резервированием мест или в билетных кассах на крупных станциях JR East.

Указанные в статье тарифы действительны по состоянию на август 2026 года

Фотография к заголовку: интерьер одноместного индивидуального купе Supreme Class, которое появится в поездах синкансэн линий Токайдо и Санъё (JR Central)