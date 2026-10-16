Фестиваль украинского кино в семи городах Японии: познакомьтесь с настоящей Украиной через кино

15 октября 2026 года в Токио открылся первый фестиваль украинского кино в Японии. До 29 ноября в семи городах страны будет показано в общей сложности 12 картин, как художественных, так и документальных. Все фильмы будут демонстрироваться с японскими субтитрами.

Познакомьтесь с настоящей Украиной через кино

Девиз кинофестиваля – «Познакомьтесь с настоящей Украиной через кино». Цель мероприятия – показать на большом экране такие грани жизни страны, которые невозможно передать в новостных репортажах: её культуру и историю, стойкость народа и его надежды на будущее. Организатор фестиваля, Украинский культурный центр, выражает надежду, что показы кинофильмов помогут углубить понимание Украины и интерес к ней в Японии, а также станут новой площадкой для взаимодействия между двумя странами.

Многие фильмы, вошедшие в эту программу показов, были созданы в Украине в период военных действий. Подборка фильмов отличается разнообразием: здесь представлены как картины о жизни после российского вторжения и истории, основанные на реальных событиях на оккупированных территориях, так и научно-фантастические ленты, действие которых разворачивается в недалеком будущем, есть даже фильм, показывающий войну в Украине глазами животных. На ряде площадок, в том числе в Токио и Кобе, после показов состоятся встречи с режиссерами и экспертами.

Посол Украины в Японии Юрий Лутовинов обратился к участникам кинофестиваля со словами: «Украина переживает сейчас чрезвычайно сложный период в своей истории. Именно поэтому для людей во всём мире как никогда важно узнать о тех сторонах Украины, которые выходят за рамки военной реальности».

Фестиваль украинского кино «Познакомьтесь с настоящей Украиной через кино»

Время проведения: четверг, 15 октября — воскресенье, 29 ноября 2026 г.

Города: Йокогама, Токио, Киото, Кобэ, Осака, Сэндай, Ураясу

Количество фильмов: 12 (на украинском языке с японскими субтитрами)

Организаторы: Посольство Украины в Японии при поддержке «Украинского Дома в Японии» и Stand With Ukraine Japan

Цена билетов: бесплатно (кроме Киото; требуется предварительная регистрация для мест показа помимо городов Киото и Сэндай)

Вебсайт с подробной информацией о мероприятии

Фотография к заголовку: Кадр из фильма «Подземный сад» (режиссёр Юлиан Улыбин, 2026, предоставлено организаторами фестиваля украинского кино в Японии)