Технический директор Японской федерации карате уходит с должности из-за обвинений в издевательствах над спортсменкой

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Уэкуса должна принять участие в Олимпийских играх в Токио, которые отложены из-за вирусной эпидемии. AFP

Токио | AFP

Официальный представитель японского карате уйдёт из-за обвинений в издевательствах над чемпионкой, собирающейся участвовать в Олимпийских играх в Токио, как он сообщил местной газете.

Кагава Масао, технический директор Японской федерации каратэдо, сказал Nikkan Sports daily, что уходит после травмы бывшей чемпионки мира Уэкусы Аюми на тренировке.

Уэкуса говорит, что он ударил её по лицу бамбуковым мечом, и обвиняет его в издевательствах, утверждая, что он часто кричал на неё и упрекал её обстоятельствами личной жизни.

Карате будет впервые представлено на Олимпийских играх этим летом, и спортсменка, которая будет соревноваться в женской категории кумитэ свыше 61 кг, подала жалобу в федерацию по поводу предполагаемого злоупотребления.

И Уэкуса, и Кагава дали показания перед комиссией по этике на прошлой неделе, и федерация обнаружила у спортсменки синяк под глазом, появившийся из-за тренировочных методов Кагавы, охарактеризованных как «очень опасные».

Федерация сообщила в своем заявлении, что примет решение о наказании, но Кагава, как сообщается, теперь сообщил о своём намерении уйти с поста технического директора и члена правления.

«Я беру на себя полную ответственность, – сказал Кагава Nikkan Sports вечером 6 апреля. – Чтобы как можно скорее завершить дело, я ухожу со всех своих должностей в Японской федерации каратэдо».

Кагава признался, что использовал бамбуковый меч при тренировках Уэкусы, чтобы заставить её уклоняться от ударов и толчков.

Он утверждал, что никогда не намеревался причинить ей вред умышленно, но взял на себя ответственность за «подрыв доверия».

Уэкуса, чемпионка мира 2016 года, обвинила Кагаву в том, что он подрывает её самооценку и лишает возможности тренироваться из-за стресса.

«Встречаться с моим инструктором стало так сложно, что слёзы по дороге в додзё стали частью моей повседневной жизни», – написала она в своём блоге 28 марта.

«На тренировках была такая удушающая атмосфера, что я испытывала психологический стресс, и иногда я не могла заставить себя пойти на тренировку и просто оставалась дома».

Это очередной скандал об издевательствах с использованием служебного положения, поразивший японский спорт после того, как федерация борьбы Японии извинилась перед четырёхкратной олимпийской чемпионкой Итё Каори в 2018 году после обвинений в издевательствах.

Федерация каратэдо Японии не сразу ответила на запрос о комментариях, сделанный 7 апреля.

amk / sah / oho

© Agence France-Presse

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