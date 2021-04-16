Разъяснение плана по сбросу очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

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Компания TEPCO, которой принадлежит АЭС «Фукусима-1», соорудила более тысячи резервуаров для хранения около 1,25 миллиона тонн технической воды непосредственно по месту ее использования. AFP

Хасэгава Кёко

Решение Японии сбросить в море более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла ядерная авария, спровоцированная землетрясением, вызвало ожесточенные споры.

Приводим ряд вопросов и ответов о плане японского руководства, реализация которого, как ожидается, займет несколько десятков лет.

Что такое очищенная вода?

С момента аварии на станции скопились значительные объемы радиоактивной воды, в том числе жидкости, используемой для охлаждения реакторов, а также дождевых и грунтовых вод.

С помощью мощной системы откачки и фильтрации ALPS (Усовершенствованная система очистки жидкости) тонны вновь загрязненной воды ежедневно выкачиваются и отфильтровываются от большинства радиоактивных изотопов.

Компания TEPCO построила более 1000 резервуаров для хранения около 1,25 миллиона тонн очищенной воды, однако ко второй половине 2022 года они окажутся заполнены.

Очистка с помощью ALPS позволяет удалить большую часть радиоактивных изотопов, при этом уровень радиоактивности полученной воды значительно ниже международных норм безопасности для сточных вод атомных станций.

Но некоторые изотопы полностью удалить не удается. В их числе тритий – радиоактивный изотоп водорода, который, по мнению экспертов, вреден для человека только в очень больших дозах.

Период полураспада трития, то есть, время, необходимое для распада половины атомов радиоактивного изотопа, составляет 12,3 года. Биологический период полураспада этого элемента в организме человека составляет 7-10 дней.

Как именно будет осуществляться сброс?

План по деактивации и сбросу в море очищенной воды получил поддержку руководства Японии.

Правительство заявляет, что этот процесс соответствует международным стандартам и был одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сброс сточных вод с АЭС в океан осуществляется повсеместно. В этом нет ничего необычного. Причин для беспокойства нет», – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Сброс на «Фукусиме» начнется минимум через два года и займет несколько десятилетий.

Официальный представитель правительства Кацунобу Като сказал, что деактивация очищенной воды, которая будет проводиться под надзором МАГАТЭ, позволит достичь уровня содержания трития, который будет значительно ниже не только внутрияпонских стандартов, но и рекомендаций ВОЗ для питьевой воды.

Почему планируемый сброс воды вызвал такую неоднозначную реакцию?

Экологические группы, такие как «Гринпис», выступающие против ядерной энергетики, говорят, что остающиеся в воде радиоактивные изотопы, например, углерод-14, будут «легко накапливаться вдоль пищевой цепочки».

По их мнению, накопленные дозы радиации с течением времени могут нарушить целостность ДНК, поэтому собранную воду необходимо хранить до тех пор, пока не будут разработаны более совершенные технологии фильтрации.

Местные рыболовецкие сообщества опасаются, что из-за сброса все усилия рыбаков по убеждению потребителей в том, что морепродукты из Фукусимы безопасны, пойдут прахом.

«Общественность не слышит правительство и не верит, что вода безопасна – это огромная проблема», – сказал AFP представитель ассоциации профсоюзов рыбаков Фукусимы.

По его словам, торговые партнеры предупредили рыбаков, что если начнется сброс воды с АЭС, им придется приостановить продажи своей продукции, в то время как потребители заявили, что перестанут покупать морепродукты из Фукусимы.

«Все наши усилия по восстановлению рыболовецкого промысла, предпринятые за последние десять лет, окажутся напрасными».

Так что насчет морепродуктов из Фукусимы?

Правительство заявляет, что содержание радиоактивных изотопов в воде намного ниже международных стандартов, указывая на то, что сброс сточных вод с атомных станций является стандартной процедурой во всем мире.

Даже при полном сбросе собранной за один год радиоактивной воды ее воздействие составит «не более одной тысячной доли от воздействия естественной радиации в Японии», – говорится в сообщении министерства иностранных дел Японии, сделанном в рамках доклада в ООН.

В отношении пищевых продуктов в Японии действует норматив не более 100 беккерелей радиоактивности на килограмм (Бк/кг) по сравнению с 1250 Бк/кг в Европейском союзе и 1200 Бк/кг в США.

Однако чтобы завоевать доверие потребителей для продукции из Фукусимы установлен еще более жесткий норматив – не более 50 Бк/кг. С 2011 года в регионе были проверены сотни тысяч продуктов питания.

Что считают ученые?

Кай Митиаки, эксперт по оценке радиационного риска Университета медико-санитарного и сестринского дела в Оите, считает, что в сложившейся ситуации важны контроль процесса деактивации и объем сбрасываемой воды.

Однако «среди ученых существует консенсус в отношении того, что воздействие на здоровье незначительно», – сказал он AFP.

Тем не менее, «нельзя сказать, что риск равен нулю, и это вызывает споры».

Джеральдин Томас, заведующая кафедрой молекулярной патологии Имперского колледжа и эксперт по радиации, сказала, что тритий «вообще не представляет опасности для здоровья – особенно если принять во внимание фактор ослабления его действия водами Тихого океана».

По ее словам, углерод-14 также не опасен, и что если сравнивать «всё то, что поступает с объекта “Фукусима”», потребителей должно гораздо больше беспокоить наличие в морской воде таких химических загрязнений, как ртуть.

«Я бы без малейших опасений покупала морепродукты из Фукусимы», – добавила она.

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