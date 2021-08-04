МОК будет расследовать обстоятельства бегства спортсменки из Беларуси

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Токио, Япония | AFP

Официальные представители Олимпийских игр заявили, что проведут расследование в отношении Беларуси в связи с утверждениями, что представители Беларуси пытались заставить спортсменку, которая сейчас укрывается в посольстве Польши в Токио, вернуться домой после того, как она раскритиковала своих тренеров.

Кристина Тимановская говорит, что опасается за свою безопасность, если вернется в Беларусь, и на этой неделе она с гуманитарной визой уедет в Польшу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обвинил Беларусь в «акте межнациональных репрессий» в связи с предполагаемой попыткой силой заставить её вернуться домой.

Тимановская прибыла в посольство Польши в Токио вечером 2 августа. Варшава осудила «преступную попытку» похитить спортсмена.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что разговаривал с Цимановской, одобрил её смелость и заявил, что о ней «в настоящее время хорошо заботятся и она в безопасности».

«Я заверил её, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность Польши. В ближайшие дни она вылетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно совершенствоваться и при её желании получит дальнейшую помощь», – написал он в Facebook.

Муж Тимановской Арсений Зданевич сказал AFP, что бежал из Беларуси и надеется в ближайшее время воссоединиться с женой.

«Я считаю, что для меня небезопасно находиться там», – сказал Зданевич, 25-летний фитнес-тренер по телефону из Украины.

Специализирующаяся на дистанции 200 метров бегунья Тимановская раскритиковала Белорусскую федерацию лёгкой атлетики за то, что они пытались заставить её бежать в эстафете. По её словам, этот конфликт привёл к попытке силой отправить её домой.

Белорусский лидер Александр Лукашенко подавляет любые формы инакомыслия после массовых протестов, связанных с выборами в прошлом году, которые на Западе считаются несправедливыми.

Тимановская была одной из более чем 2000 белорусских спортивных деятелей, подписавших открытое письмо с призывом к новым выборам и освобождению политических заключенных.

Польша постоянно критикует режим Лукашенко и принимает всё больше диссидентов из Беларуси.

Моравецкий сказал, что предложение помощи спортсмену было важным жестом, «чтобы вывести на международную арену информацию о том, что происходит за нашей восточной границей», и сказал белорусам: «Мы не оставим вас в беде!».

«Беспокойство в связи с насилием над спортсменами»

Группа активистов Global Athlete уже призвала МОК немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета Беларуси и разрешить спортсменам страны выступать в качестве нейтральных спортсменов.

В НПО заявили, что «предполагаемое похищение Тимановской... является очередным примером вызывающего тревогу насилия над спортсменами в Беларуси».

Официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что организация начинает официальное расследование, а также ожидает, что сегодня получит отчёт от Олимпийского комитета Беларуси.

«Нам нужно будет установить факты», – сказал он журналистам в Токио, добавив, что для МОК «необходимо выслушать всех участников».

Отвечая на вопрос о безопасности оставшихся на Играх спортсменов, Адамс сказал, что сотрудники МОК и Токио-2020 находтся в Олимпийской деревне, и к ним в случае необходимости можно обратиться.

«Нарушение основных прав»

Госсекретарь США обвинила режим Лукашенко в попытке «совершить очередной акт транснациональных репрессий: попытку вынудить олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую уйти только из-за того, что она воспользовалась свободой слова».

«Такие действия противоречат олимпийскому духу, нарушают основные права, и они недопустимы», – написал он в Твиттере.

Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, вызвал международное возмущение в мае, направив истребитель для перехвата самолета Ryanair, летевшего из Греции в Литву, с целью ареста диссидента на борту.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски, вероятно, в связи с этим инцидентом отказался уточнить, вылетит ли Тимановская 4 августа, заявив, что это вопрос безопасности.

«Мы знаем, что режим Александра Лукашенко, как известно, прибегает к различным методам, часто прямо незаконным», – сказал он Polsat News.

Одновременно украинская полиция сообщила, что пропавший без вести белорусский активист, чья общественная организация помогает его соотечественникам бежать из страны, был найден повешенным в парке в Киеве.

Полиция заявила, что они начали расследование убийства и будут расследовать все версии, включая возможное «убийство, замаскированное под самоубийство», поскольку активисты заявили, что этот человек стал жертвой «спланированной операции», осуществлённой белорусским режимом.

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© Agence France-Presse

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