ЛГБТ-сообщество Японии приветствует более открытые Олимпийские игры
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Токио, Япония | AFP
Автор: Одзава Харуми
Когда Токио в последний раз принимал Олимпийские игры в 1964 году, Масуда Ицуо пребывал в глубокой депрессии из-за проблем со своей сексуальностью. В этом году он с гордостью наблюдал, как спортсмены-геи и трансгендеры участвуют в соревнованиях.
Олимпийские игры 2020 года в Токио были охарактеризованы как самые разнообразные Олимпийские игры с точки зрения участия сексуальных меньшинств: OutSports сообщает, что в них приняло участие рекордное количество ЛГБТ-спортсменов, 179 человек.
Первые Игры в Токио, по воспоминаниям Масуды, были совсем другими.
Быть ЛГБТК было «однозначно сильнейшим табу!».
«Это нужно было держать в секрете. Я уверен, что вокруг были ЛГБТК, но никто об этом не говорил», – сказал он AFP.
Сейчас 73-летний Масуда, гей и владелец гей-бара «Кусуо», известного места в городском ЛГБТ-районе Синдзюку-нитёмэ, где он когда-то принимал Фредди Меркьюри. Однако в подростковом возрасте ему пришлось нелегко.
«Я восхищался мужчинами, но даже не знал, что дело в моей сексуальности. Меня это тревожило», – сказал Масуда, которому на момент Игр 1964 года было 16 лет.
«Я часто писал маме, что хочу умереть, и она из-за этого постоянно плакала».
Чрезвычайное положение из-за вируса заставило его на время закрыть бар, и он смотрит Игры в одиночестве, но он рад видеть, как всё изменилось со времён его детства, и даже стало лучше после последних Игр – по данным американского сайта OutSports, в Токио в три раза больше ЛГБТ+ спортсменов, чем было в Рио.
«Нечего стыдиться»
«Сейчас мы живем в хорошем мире, у нас есть выбор, – сказал он AFP. – Не за что стыдиться».
Хотя в Японии существует определённая защита для ЛГБТ-людей, она остается единственной страной G7, которая не признаёт однополые браки, и многие пары говорят, что им трудно снимать квартиры вместе и им запрещено посещать друг друга в больницах.
Трансгендеры, желающие изменить свои официальные документы, должны соответствовать строгим критериям, в том числе должны подтвердить отсутствие репродуктивной способности, что фактически требует стерилизации большинства таких людей для соответствия стандарту.
На Играх в Токио впервые будет участвовать открыто трансгендерная женщина – новозеландка Лорел Хаббард, которая 2 августа соревновалась в тяжелой атлетике.
43-летняя женщина, родившаяся мужчиной и соревновавшаяся как мужчина до перехода, столкнулась с массой негативных комментариев в социальных сетях, и Масуда выразил сочувствие, наблюдая за её выступлениями.
«Бедняжка, на неё вылилось столько критики, – говорит он. – А она всего лишь просто человек».
Прокладывать путь
В Японии, когда идут Игры, многие люди японского ЛГБТ-сообщества настаивают на расширении своих прав.
В преддверии Олимпийских игр участники кампании заявили, что страна находится на «поворотном этапе» и надеются, что Игры помогут активизировать поддержку законопроекта о борьбе с дискриминацией.
Pride House, общественный центр, который также является частью официальной олимпийской организации, выразил надежду, что импульс Игр принесёт изменения как в японском спорте, так и в обществе.
Его глава Мацунака Гон сказал, что участие Хаббарда в Играх является сигналом инклюзивности, но предупредил, что ЛГБТК-людям ещё предстоит долгий путь, как в Японии, так и за рубежом.
«Им не нужно стараться быть смелыми только потому, что они трансгендеры, – сказал он. – Нам нужно создать мир, в котором люди, которые долгое время не занимались спортом, могли бы получать удовольствие от участия, как и все остальные».
Масуда сказал, что участие Хаббарда «проложит путь для будущих поколений».
«Мы будем помнить эту Олимпиаду в Токио через десятилетия и думать: “Вот как это было!”, – сказал он. – Со временем будет совершенно обычным видеть это (участие ЛГБТК) как нормальное явление, – добавил он. – Нам просто нужно дожить до того, как мы сможем увидеть такое счастье».
ох / сах / jc
© Agence France-Presse
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