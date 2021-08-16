Олимпийские игры эпохи пандемии доказали, что сомневающиеся ошибались

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Пустые стадионы на Олимпийских играх — беспрецедентный случай, но японские болельщики с энтузиазмом восприняли Игры, на которых большинству из них не разрешили присутствовать (AFP)

Пайрет ИРВИН

Глава британской олимпийской ассоциации рассказал агентству Франс-Пресс, что проведение Игр в Токио в разгар пандемии коронавируса доказало, что сомневающиеся ошибались; бывший руководитель МОК утверждает, что это было «настоящим чудом».

Первые в истории олимпийского движения отложенные игры состоялись на год позже и проходили на стадионах, куда японские власти по большей части запретили доступ зрителям.

Тем не менее, спортсмены продемонстрировали выдающиеся выступления, которые, казалось, не пострадали из-за отсутствия болельщиков, и весьма скептически настроенная японская общественность постепенно потеплела к Играм, проходящим в их городах, несмотря на то, что они не имели возможности наблюдать за соревнованиями непосредственно с трибун.

Хью Робертсон, председатель Британской олимпийской ассоциации (BOA), утверждает, что многие из тех, кто сомневался, стоит ли проводить игры в такой обстановке, были поставлены перед фактом.

«Сомневающиеся ошибались, и это было доказано. Мир пережил исключительно трудные 18 месяцев, но спортсмены со всего мира собрались вместе и устроили незабываемое шоу», — сказал он.

«Игры проводились в самых сложных условиях, которые только можно себе представить, и организаторы превзошли самих себя».

Майкл Пейн, бывший глава отдела маркетинга МОК, сказал, что, по его мнению, эти необычные Игры вселили «оптимизм и веру в будущее».

Пейн, который почти два десятилетия в МОК успешно занимался преобразованием финансов этой организации через спонсорство, сказал, что, по его мнению, МОК «не потерял самообладания».

Согласно многочисленным опросам, проводившимся до начала Олимпиады, японцы были против её проведения, поскольку число случаев заболевания Covid-19 достигло рекордного уровня и в Токио было объявлено чрезвычайное положение.

«То, что Игры все-таки состоялись, было настоящим чудом, — сказал Пейн. «Чудо, совершенное японцами, чудо, что МОК собрал сюда всех спортсменов и организовал Игры в разгар пандемии, вселив в людей оптимизм и веру в будущее».



Мировой рекорд Карстена Уорхольма в беге на 400 метров с препятствиями стал одной из выдающихся побед на Играх (AFP)

Уникальные обстоятельства

Ветеран МОК Гунилла Линдберг, генеральный секретарь ANOC (Ассоциация национальных олимпийских комитетов), которая отвечает за поддержку 206 национальных олимпийских организаций, признала, что даже за две недели до начала Игр она не была уверена, что они состоятся.

Хотя это не первый случай, когда Олимпийские игры проводятся на фоне вирусных инфекций — например, организаторам Рио-2016 пришлось принимать меры для борьбы с лихорадкой Зика, — Линдберг сказала, что нынешняя пандемия «была худшим вариантом» из всех, с которыми когда-либо приходилось сталкиваться организаторам и хозяевам Олимпиады.

«Подготовка была сложной, и за две недели до начала Игр никто не мог с уверенностью сказать, состоятся ли они», — говорит корреспонденту Франс-Пресс шведка, за плечами которой опыт работы на 26 летних и зимних Играх.

«Результаты превзошли все наши ожидания, учитывая очень трудный весенний сезон подготовки команд.

«Трудно было потому, что мы не могли получить ответы. Почему это было невозможно? Потому что никто ничего не знал.

«Ни у МОК, ни у японцев не было ответов. Мы полагали, что нас ждет настоящий хаос».

«Все равно это чудо»

Пейн не уверен, что это был крупнейший кризис, с которым МОК столкнулся за свою долгую историю, и упоминает финансовые проблемы, с которыми движению пришлось иметь дело в 1980-х годах; по его словам, нынешние Игры состоялись несмотря на пандемию, и стали исключительно успешными.

«Мы стали свидетелями прекрасных спортивных выступлений, увидели новые виды спорта (в частности, спортивное скалолазание и скейтбординг), впервые вошедшие в олимпийскую программу и имевшие большой успех; выступления спортсменов превзошли все ожидания».

Пейн сожалеет об отсутствии зрителей: «японские болельщики проиграли на этих Играх»; по его мнению, решение ограничить зрителям доступ на стадионы было принято в основном по политическим мотивам.

Но и Линдберг, и Пейн считают, что Игры доказали свою популярность у японцев.

«В тот момент, когда они начали завоевывать золотые медали, телевизионные рейтинги стали просто запредельными», — говорит Пейн. «Японцы смотрели Игры в своих гостиных.

«Жаль, что они не смогли делать это на стадионах, но когда разговариваешь с волонтерами и персоналом, все говорят в один голос — это было волшебно, это было здорово».

И Линдберг добавляет, что успех Игр, состоявшихся несмотря ни на что, «пошел на пользу олимпийскому духу».



Дебютировавший на олимпиаде скейтбординг имел большой успех (AFP)

pi/gj

© Agence France-Presse

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