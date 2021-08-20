Запрет присутствия болельщиков – не препятствие для проведения Паралимпийских игр: глава МПК

Новости



Паралимпийские игры в Токио пройдут при пустых трибунах: организаторы решили ввести запрет на присутствие зрителей из-за опасений, связанных с распространением вируса (Ясуёси Тиба/Фото из архива AFP)

Токио (AFP)

Эндрю МАККЁРДИ

18 августа глава МПК Эндрю Парсонс заявил, что отсутствие болельщиков на Паралимпийских играх в Токио будет «проблемой», но он уверен, что соревнования будут пользоваться вниманием «большего числа людей, чем когда-либо прежде».

Открытие Паралимпийских игр состоится 24 августа за закрытыми дверями: такое решение было принято на этой неделе. Организаторы решили последовать примеру Олимпийских игр и ввести запрет на присутствие зрителей на трибунах из-за опасений, связанных с распространением вируса.

В настоящее время Япония борется с коронавирусной инфекцией: в Токио и других частях страны объявлено чрезвычайное положение из-за рекордного числа случаев заражения.

Президент Международного паралимпийского комитета Парсонс сообщил корреспонденту AFP, что решение о запрете присутствия зрителей на трибунах окажет «влияние, которое мы не можем свести к минимуму», но он убежден, что внимание телезрителей во всем мире будет приковано к Паралимпийским играм по-прежнему.

«Конечно, тот факт, что у нас не будет зрителей на спортивных объектах, является проблемой, но мы верим, что сможем охватить более четырех миллиардов человек с помощью вещания», — сказал он.

«Поэтому мы продолжаем считать, что аудитория этих Игр будет огромной. Соревнования будут смотреть больше людей, чем когда-либо прежде».



Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс считает, что Паралимпийские игры в Токио можно провести безопасно (Чон Ён Чже / Фото из архива AFP)

Игры сопровождаются ростом числа случаев заражения вирусом в Японии. За последние дни регистрировалось более 20 тысяч новых случаев заражения ежедневно, что связано с более вирулентным штаммом «дельта».

Правительство Японии настаивает на соблюдении всех мер безопасности при проведении Паралимпийских игр и утверждает, что по-прежнему готово сделать всё, чтобы они состоялись.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 4400 спортсменов; как и их олимпийским коллегам, им придется столкнуться с ежедневными проверками и ограничениями, касающимися передвижений.

Организаторы Олимпийских игр, проходивших с 23 июля по 8 августа, сообщили о 544 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом среди спортсменов, официальных лиц и представителей СМИ, причем большинство из этих случаев приходится на японских сотрудников и подрядчиков.

Они заявили, что нет никаких доказательств того, что виновниками распространения инфекции среди населения Японии являются участники Олимпиады.

«Волна позитива»

Парсонс сообщил, что реализация «олимпийского пузыря» убедила его в реальности проведения Паралимпийских игр.

«Главный урок заключается в том, что мы можем безопасно провести Игры», — сказал он.

«Мы знаем, что в Токио и по всей Японии число заразившихся продолжает расти, поэтому хотим защитить японское общество, а также наших спортсменов. Вот почему мы не остановимся на достигнутом».

Организаторы Паралимпийских игр уже сообщили о 58 подтвержденных случаях заражения, а также были озадачены арестом грузинского дзюдоиста по подозрению в нанесении серьезного ранения охраннику.



Ожидается, что в Паралимпийских играх в Токио, которые откроются 24 августа, примут участие около 4400 спортсменов (Филип ФОНГ / Фото из архива AFP)

Однако Парсонс настаивает на том, что Паралимпийские игры «не станут источником распространения вируса», и выражает уверенность, что это спортивное событие может пройти на «волне позитивного настроя», подобной той, что наблюдалась после начала Олимпийских игр в Токио.

Несмотря на то, что социологические опросы свидетельствовали о негативном отношении японцев к проведению Олимпийских игр, после их открытия тысячи людей вышли на улицы и автострады, примыкающие к спортивным сооружениям, чтобы насладиться атмосферой спортивного праздника.

Опросы, проведенные после завершения соревнований, показали, что большинство считает проведение Игр правильным решением.

«Я думаю, что население Японии будет гордиться не только японскими паралимпийцами», — говорит Парсонс.

«В их стране состоится спортивное событие, которое изменит мир. Думаю, мы увидим такую же волну позитива».

Глава МПК также считает, что наследие Паралимпийских игр оправдывает факт проведения мероприятия в нынешних условиях.

«Пандемия высветила случаи проявления неравенства по отношению к людям с ограниченными возможностями», — говорит он.

«Это момент, когда им совершенно необходимо, чтобы их голоса были услышаны, ведь Паралимпийские игры — единственное событие мирового масштаба, в центре внимания которого находятся люди с ограниченными возможностями».

Глава МПК убежден, что эти Игры станут самыми важными Паралимпийскими играми за всю историю паралимпийского движения.

© 2021 AFP

Статьи по теме