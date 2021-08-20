В Паралимпийской деревне зарегистрирован первый случай заражения вирусом

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Открытие Паралимпийских игр запланировано на 24 августа (Behrouz MEHRI / AFP / File)

Токио (AFP)

Организаторы 19 августа сообщили, что за несколько дней до открытия Паралимпийских игр был обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Япония сейчас борется с рекордной волной инфекций.

По словам организаторов, инфицирован сотрудник, связанный с Играми, который, по словам организаторов, не проживает в Японии. Они не предоставили дальнейших подробностей.

Организаторы сообщили о 74 случаях, связанных с Паралимпийскими играми, в основном среди подрядчиков и сотрудников Игр, которые живут в Японии. Еще шесть случаев были зарегистрированы среди жителей населённых пунктов, участвующих в обслуживании тренировочных лагерей.

В Деревне, которая открылась для паралимпийцев 17 августа, пока не было зарегистрировано случаев заражения спортсменов.

Паралимпийские игры открываются 24 августа, в них примут участие около 4400 спортсменов из примерно 160 стран и территорий.

Игры начинаются примерно через две недели после окончания Олимпийских игр, и организаторы заявляют, что они смогли предотвратить любое серьёзное распространение инфекции с помощью жестких антивирусных мер.

На данный момент зарегистрировано 546 положительных случаев, связанных с Олимпийскими играми, и некоторые эксперты утверждают, что проведение Игр подорвало доверие к правительственным сообщениям о правилах защиты от вирусов и способствовало всплеску внутренних инфекций.

В последние дни в Японии ежедневно регистрировалось более 20 000 случаев заражения вирусом, больше, чем когда-либо прежде, а правительство расширило и распространило чрезвычайное положение с вирусом, чтобы охватить 13 префектур до 12 сентября.

Эта мера в значительной степени сокращает часы работы ресторанов и баров и запрещает им продавать алкоголь, но эксперты сомневаются в эффективности ограничений, поскольку количество случаев продолжает расти.

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