Токийское кафе DAWN AVATAR – новый уровень вовлечения инвалидов в жизнь общества с помощью роботов

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Токио, AFP

Ито Синго

«Здравствуйте, добро пожаловать!», – зазывает прохожих небольшой белый робот, стоящий у входа в токийское кафе Dawn. Роботом управляет оператор Имаи Митио из своего дома в Хиросиме, в 800 километрах от Токио. Митио – один из 50 сотрудников с ограниченными физическими и психическими возможностями, отвечающих за управление роботами.

Кафе, расположенное в одном из центральных районов столицы – Нихомбаси, открылось в июне 2021 года. Набор сотрудников на дистанционную работу ведётся по всей Японии и за рубежом, часть персонала работает на месте.

Изначально открытие кафе было запланировано на 2020 год в преддверии Паралимпиады, однако было отложено на год в связи с пандемией и переносом Игр.

В кафе нет ступеней, а на гладком деревянном полу достаточно места для маневрирования на инвалидных колясках. На всех столах стоят ОриХимэ - миниатюрные роботы с миндалевидными глазами. Они оборудованы камерой, микрофоном и усилителем звука, необходимыми для дистанционного общения между оператором и клиентом кафе.





«Вы готовы сделать заказ?», - спрашивает робот. Меню с гамбургерами, рисом карри и салатом высвечивается на планшете. Пока клиенты общаются с операторами с помощью роботов на столах, более крупные гуманоиды перемещаются по кафе, разнося напитки и встречая посетителей на входе. В баре есть робот-бариста в коричневом фартуке. Он умеет варить кофе с помощью френч-пресса.

«Часть общества»

«Я разговариваю с клиентами на разные темы – о погоде, моём родном городе и о моём здоровье», - рассказывает Имаи. Он страдает соматоформной дисфункцией, поэтому практически не выходит из дома.

«Пока я жив, я хочу работать, чтобы приносить пользу обществу. Я счастлив, когда чувствую себя частью общества».

Все операторы – люди с ограниченными возможностями (ЛОВ). Некоторые страдают боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и управляют роботами с помощью специальной цифровой панели, считывающей движения глаз.





Автор проекта – 33-летний предприниматель Ёсифудзи Кэнтаро, соучредитель компании по производству роботов «Ори Лаборатори». В детстве он часто болел и пропускал школу, поэтому, став взрослым, начал разрабатывать проекты, способные обеспечить работой людей, не выходящих из дома.

«Я стараюсь создать условия, чтобы люди, желающие работать, могли это делать. Кафе – это место, обеспечивающее участие человека в обществе», - рассказал предприниматель.

Ёсифудзи открыл кафе благодаря поддержке крупных компаний и краудфандингу.

«Люди приходят в кафе не для того, чтобы посмотреть на ОриХимэ. Посетители знают, что за каждым роботом стоит человек, и заходят к нам ещё раз, чтобы пообщаться с операторами через посредников – роботов», – отметил Ёсифудзи.

Внедрение мер по инклюзии людей с ограниченными возможностями

Кафе открылось незадолго до начала Паралимпиады. С тех пор, как в 2013 году было принято решение о проведении Игр в Токио, столица Японии прилагала множество усилий для повышения доступности общественных учреждений для лиц с ограниченными возможностями.





«Комплекс мер по инклюзии по-прежнему ограничен», – отмечает Ватанабэ Сэйдзи, директор НКО, занимающегося трудоустройством лиц с ограниченными возможностями в префектуре Айти.

В марте 2021 года правительство Японии повысило обязательную квоту для лиц с ограниченными возможностями в штате компаний с 2,2% до 2,3%. «Эта квота незначительна, – отметил Ватанабэ в беседе с AFP. – К тому же в японских компаниях отсутствует культура по приёму на работу разнообразных кадров по собственной инициативе»

59-летний Фукуя Мамору пришёл пообедать в кафе Dawn вместе с 17-летним сыном.

«Пилот был очень дружелюбен, – поделился с нами Фукуя. – Он говорил, что не может выходить из дома, поэтому наличие такой возможности – это здорово».

Роботы в токийском кафе Dawn – это нечто большее, чем устройство, обеспечивающее работой людей с ограниченными возможностями, не выходящих из дома. (Лай Сара, Синго Ито/AFP TV)

© 2021 AFP

https://www.afpbb.com/articles/-/3363567

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