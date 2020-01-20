Мандарин? Нет, вагаси! Оптическая иллюзия от мастера традиционных японских сладостей

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Популярная новинка – вагаси в форме мандарина. Основные ингредиенты – паста косиан и нэрикири. Красочный десерт «Ёйханаби» – главный шедевр мастера Санно Хироюки.

Мандарин или вагаси?

Вагаси – это традиционные японские сладости. Визитная карточка мандзю, монака, ёкан, нэрикири и других вагаси – в меру сладкий вкус, обеспечивающий им непреходящую популярность.

Недавно в центре внимания японцев оказались вагаси в форме мандарина. Взгляните на этот пост в Твиттере.

⚠️Это вагаси!⚠️

Состав: нэрикири, паста косиан

«Благодаря уникальной технологии вы можете снять с намагаси кожуру, как с настоящего мандарина. В продаже 1 и 8 числа. На фото – вагаси и настоящий мандарин (справа). Мастер вагаси Санно Хироюки @wagashi_sanchan. November 30, 2019»



Вагаси в форме мандарина (слева) и настоящий мандарин

Эти уникальные сладости приготовлены кондитером Санно Хироюки из префектуры Гифу. Кажется, что это мандарин, с которого только что начали снимать кожуру. Все детали, включая белые волокна, воспроизведены настолько точно, что изделие не отличишь от обычного мандарина.

К 3 декабря 2019 года пост в Твиттере получил более 10 тысяч лайков. Из комментариев пользователей: «Это настоящее произведение искусства. Хочу попробовать», «Если не знать, что это вагаси, можно подумать, что это обычный мандарин», «Я восхищена».

Мы спросили мастера, почему он решил изготовить сладости в виде мандарина.

Секрет успеха – белые волокна и тончайшая кожица

–– Почему вы решили изготовить вагаси, которые не отличишь от мандарина?

–– Технология изготовления вагаси в форме мандарина существует давно. Однако приготовленные по этому рецепту сладости не отличались большим сходством с оригиналом. Я решил изобрести собственную технологию для получения продукта, идеально похожего на настоящий мандарин.

–– Что входит в состав изделия?

–– Для начинки используется бобовая паста косиан, а всё остальное сделано из массы для сладостей нэрикири.

–– Чему вы уделили особое внимание?

–– Белым волокнам, которые находятся между мякотью и шкуркой. А ещё – чтобы кожица мандарина была максимально тонкой. Без специальной технологии этого добиться невозможно.

Разноцветный «Ёйханаби» – главный продукт мастера

–– Что вы используете для окраски?

–– Пищевые красители.

–– Как приготовить шкурку и мякоть фрукта?

–– Сначала я делаю основу из бобовой пасты косиан, заворачиваю её в оранжевую массу нэрикири и с помощью лопаточки придаю заготовке форму мандариновой мякоти. Затем заворачиваю мякоть в белую и жёлтую массу нэрикири, чтобы получить белые прожилки и кожицу.

–– Сколько видов вагаси в вашем ассортименте?

–– Никогда не считал, но думаю, что более 400.

–– Есть ли у вас другие уникальные сладости?

–– Самое популярное изделие – «Ёйханаби» из разноцветной нэрикири. Это огромное кольцо фейерверков, сияющее в ночном летнем небе. Изюминка изделия – градуирование цветов, выполненное с помощью специальной техники наслоения цуцумибокаси.



Десерт «Ёйханаби» от Санно Хироюки

–– Каковы ваши планы на будущее в качестве частного кондитера, как вы планируете распространять японские сладости вагаси?

–– Частное предпринимательство предоставляет мне свободу и возможность заниматься тем, чего не делает никто. Я умею делать красивые вагаси, это моё преимущество. Я хочу производить сладости, идущие в ногу со временем, и использовать для их распространения современные технологии, включая публикацию постов в соцсетях.

По словам мастера, техника приготовления вагаси в форме мандарина известна уже давно, однако для аутентичного воспроизведения тонкой шкурки и других особенностей необходимы специальные технологии, а также богатая фантазия и умелые руки.

Если вы откусите кусок, думая, что держите в руках мандарин, вас ждёт настоящий шок. Цена изделия – 500 йен (без налога) за 1 штуку.

Желающие попробовать изделие могут приобрести его на рынке I.D.L MARKET IN Maman 8 декабря в городе Конан (префектура Айти), а также в «Нагоя Хосигаока Терасу» 2-3 января 2020 года и второй вторник каждого месяца начиная с февраля 2020 года.

(Первоначально опубликовано на японском языке в сети FNN в рубрике FNN Prime Online 3 декабря 2019 г. Переведено и отредактировано Nippon.com)

https://www.fnn.jp/

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