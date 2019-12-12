Объёмное изображение прямо перед глазами! Новинка, которая поможет операторам колл-центров совмещать работу с воспитанием и уходом

Новости

Использование технологии MR позволяет работать в промежутках между хлопотами по воспитанию детей или уходу за престарелыми.

Надеваешь очки – и перед тобой трёхмерное изображение изделия

Технология трёхмерного изображения становится подспорьем там, где отчаянно пытаются справиться с нехваткой рабочих рук.

Когда владелец сомневается, не сломался электробытовой прибор или ещё какое-нибудь устройство, или не вполне понимает, как им пользоваться, на выручку приходит колл-центр сервисного обслуживания. Как правило, работа центра состоит в том, что отвечающий на звонок пользователя оператор даёт пояснения об использовании изделия, глядя на точно такое же устройство, которое находится перед оператором в колл-центре.

Но если оператор воспользуется устройством дополненной реальности (устройством MR), то у него появится возможность работать с изображением изделия прямо перед глазами, где бы он ни находился - дома, в офисе, или где-нибудь ещё, не имея под рукой никаких реальных предметов. Возникает возможность выполнять служебные обязанности в любом месте по собственному усмотрению.

Технология MR (смешанная или дополненная реальность). При надевании специальных очков перед взором возникает объёмное изображение предмета. Его можно свободно двигать, поворачивать и управлять им



Воспроизведение в трёхмерном виде

К практическим испытаниям с использованием технологии MR приступили в Bellsystem 24 – компании, которая специализируется на услугах колл-центров. Теперь операторы центра, которым раньше приходилось исполнять свои обязанности в оснащённом образцами изделий офисе, могут работать дома или там, где им удобнее.



Со служебными обязанностями, которые прежде можно было выполнять только в офисе, теперь можно справляться дома или где-нибудь ещё

Обострение нехватки рабочих рук в колл-центрах

Помимо того, что операторы колл-центров то и дело испытывают стресс, поскольку им приходится сталкиваться с необоснованными претензиями клиентов, у этой работы сложился устойчивый образ временной занятости, не сулящей карьерных перспектив, и текучка кадров растёт из года в год. По итогам опросов примерно 200 японских предприятий, предоставляющих услуги колл-центров, если в 2014 году доля компаний, из которых за год уволились от 30 до 50 процентов работников, составляла 6%, то в 2019 году она выросла более чем втрое, достигнув 22%. Новая возможность появилась в обстановке, когда нехватка персонала в колл-центрах обостряется из года в год.

Ситуацию прокомментировал Цугэ Итиро, председатель правления, президент и главный директор компании Bellsystem 24 Holdings:

«Если, скажем, у заслуженной сотрудницы вашей компании появился ребёнок или возникла необходимость ухаживать за престарелыми родителями, и она больше не может, как прежде, подолгу работать в офисе, можно обойтись без увольнения. Работу можно продолжать из дома даже с появлением ребёнка.»



Председатель правления, президент и главный директор Цугэ Итиро: «Представьте, что у заслуженной сотрудницы родился ребёнок, и она больше не может работать так же подолгу, как прежде...»

Дополненная реальность позволяет справляться с обязанностями в промежутках между хлопотами по воспитанию детей или уходу за престарелыми

Поскольку технология позволяет работать более свободно, сообразно условиям каждого человека, в частности, в удалённом режиме или в не занятое другими делами время, сотрудники смогут, к примеру, продолжать работу, а не увольняться с рождением ребенка. Более того, возникает надежда на приход новых сотрудников.

Ведущая Мита Юрика:

Пользуясь трёхмерным изображением перед собой, можно работать, не завися от местонахождения. Что вы об этом думаете?

Профессор Университета Цуда Канно Хаято:

Самая серьёзная причина нехватки персонала в колл-центрах – это стресс от работы с жалобами. Я вижу большие возможности в том случае, если новой технологией воспользуются для снижения уровня этого стресса.

(Первоначально опубликовано на японском языке в от Live News α 2 декабря 2019 г. Переведено и отредактировано Nippon.com)

https://www.fnn.jp/