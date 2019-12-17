«Дочь наложила на себя руки от безысходности»: почему бывший заместитель министра убил своего сына?

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Бывший заместитель министра, обвиняемый в убийстве 44-летнего сына, объяснил свой поступок, за которым стояла давняя семейная проблема.

Проблемы, связанные с сыном: самоубийство дочери и домашнее насилие

В июне 2019 года Кумадзава Хидэаки (76 лет), бывший вице-министр Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, в своём доме кухонным ножом зарезал своего старшего сына Эйитиро, которому было 44 года.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что убийству предшествовала череда событий, омрачивших жизнь семьи, в том числе акты семейного насилия со стороны Эйитиро в отношении матери.



Жена обвиняемого сказала, что от действий сына у неё бывали трещины в рёбрах, синяки на лице, он, бывало, изо всей силы вгонял ей в руку карандаш… Из-за него любые планы брака дочери рушились, и она от расстройства покончила с собой.

Как чувствовал себя бывший чиновник из элиты управления, когда сын бил его жену, а дочь наложила на себя руки? На второй день суда он рассказал о своих отцовских переживаниях.

Угрозы ударить начальника ножом

12 декабря после 13 часов его опрашивала сторона обвинения, в том числе спрашивали о его отношениях с сыном, который с университетских времён жил отдельно.

По его словам, примерно раз в месяц он ездил на квартиру сына, отвозил ему лекарства и деньги на жизнь, выносил мусор, вообще старался поддерживать общение – например, они вместе обедали в ресторане. Эйитиро бросил университет и активно искал работу. Тогда устроиться на работу было непросто, он хотел на работу, связанную с аниме, несколько раз подавался, но не прошёл.

В конце концов его устроили на работу в больницу, где работал дядя Эйитиро по матери, брат жены обвиняемого. К сожалению, на работе он вёл себя не лучшим образом, в блоге ругал начальство. Такие неприятности сильно расстраивали отца. Он поблагодарил больницу о заботе и ему пришлось забрать оттуда сына, но Эйитиро не мог смириться с увольнением. От врача поступило сообщение о том, что Эйитиро грозился на следующий день ударить ножом начальника.

Отец понял, что нужно остановить сына, поспешил к нему домой и долго говорил с ним. На вопрос, что произошло с сыном после этого, обвиняемый ответил: «Он вынул из портфеля нож и отнёс на кухню. Я почувствовал облегчение, что не дошло до инцидента».

«Я тебя убью!»: угрозы домашним после переезда к родителям

Эйитиро одно время жил сам, и всё свободное время уделял играм. С мая 2019 года он переехал жить в родительский дом, и уже на следующий день с криком: «Что ты мне говоришь мусор вынести!» напал на отца, схватил за волосы и потащил. Отец от него убежал, но тот догнал его в прихожей и стал бить головой о бетонные стены и дверь.

Когда сторона обвинения спросила, что он при этом говорил, обвиняемый сказал, что сын продолжал кричать: «Я тебя убью!».

«Убью!»: Эйитиро рассердился на шум во время спортивного праздника в младшей школе

Ещё через шесть дней Эйитиро рассердился на звуки спортивного праздника, который проходил в младшей школе по соседству.

Обвиняемый говорит: «Когда я посмотрел ему в глаза, выражение лица было такое же, как в тот день, когда он напал. Он громко говорил: “Убью!”, и мне казалось, что и вправду убьёт».

Он говорит, что, не помня себя, пошёл за ножом, потом подбежал к сыну и ударил его в грудь. Обвиняемый объяснил, что продолжал бить сопротивлявшегося Эйитиро в грудь и в шею из страха быть убитым.

На заседании суда 12 декабря присутствовал и лечащий врач Эйитиро. Он рассказал, что обвиняемый очень заботился о сыне, и считает, что тому стоило с ним посоветоваться, обсудить возможности и он бы мог подсказать, что можно сделать.

Почему обвиняемый не обратился за помощью?

Като Аяко, обозреватель: Очень прискорбный инцидент. Может быть, статус бывшего заместителя министра помешал ему обратиться за помощью к окружающим?

Кадзама Син, аналитик «Фудзи тэрэби»: Если ему удалось достигнуть поста заместителя министра, то он, я думаю, был очень занят. Возможно, когда сын обращался к нему со своими проблемами, он считал, что они возникли по его вине, или что свои проблемы он должен решать сам.

Като Аяко: Возможно, для него одного это оказалось непосильной нагрузкой, но не покидает чувство – может быть, чуть раньше всё-таки что-то можно было сделать?

Янагисава Хидэо, журналист: Мне кажется, вообще если в семье возникают такие проблемы, их стараются не показывать окружающим. Возможно, если бы люди знали о существовании третьих лиц, организаций, куда можно обратиться без особых опасений, и на раннем этапе как следует обсудили проблему, всё могло бы быть по-другому. Однако часто люди об этом не догадываются, и в обществе осознание этого ещё не пришло.

Като Аяко: Наверное, бывает так, что не знаешь, у кого искать помощи. А если в строке поиска набрать «нарушения развития консультация», сразу же видны ссылки на государственные консультационные центры. Я думаю, важно настроиться на то, чтобы не бояться обращаться туда с вопросами.

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(Первоначально опубликовано на японском языке в сети FNN в рубрике Live News it! 12 декабря 2019 г. Переведено и отредактировано Nippon.com)

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