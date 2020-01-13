Идея, подсказанная игрой: изобретатель раскрыл секреты появления и популярности QR-кода

Новости

QR-коды применяются всё шире: сначала они упрощали доступ к вебсайтам, а теперь активно используются в безналичных расчетах и других областях. На мысль разработать код изобретателя натолкнула настольная игра го.

Незаменимый элемент повседневной жизни

С появлением двухмерного матричного кода, который назвали «QR-код», упростился доступ к вебсайтам, а в последнее время он используется и в системах безналичных расчетов.

Разработчиком QR-кода стал технолог компании Denso, штаб-квартира которой находится в префектуре Айти. При подготовке этого материала о рождении изобретения создатель поделился секретом появления идеи.

Сейчас не прожить и дня, чтобы на глаза ни разу не попался QR-код. Сфера его применения расширилась настолько, что он обеспечивает не только быстрый доступ к вебсайтам и проведение безналичных расчетов, но даже получение в форме QR-кода информации об усопшем на могильном камне.

Матричный код – это детище компании Denso, искусного производителя материальной продукции. Со времени его разработки минуло уже 25 лет.

Сейчас часть бизнеса этой фирмы выделена в отдельное предприятие Denso Wave, расположенное в городке Агуитё префектуры Айти

Признание создателя: отправной точкой для изобретения послужила доска для игры в го

Мы расспросили автора изобретения, что послужило толчком к разработке QR-кода.

Хара Масахиро, главный технолог Denso Wave:

До того, как появился QR-код, для управления комплектующими на производстве использовали штрих-код. При этом приходилось считывать по 8-10 штрих-кодов подряд. Эффективность такой работы была крайне низкой. Поскольку сотрудники были очень недовольны утомительностью процесса, QR-код создавался с намерением предложить способ кодировки, позволяющий считывать зараз большой объем информации.

Первоначально QR-код был создан c целью управления комплектующими на автомобилестроительных предприятиях

По своей ёмкости QR-код превосходит штрих-код в 200 раз. Особенность его дизайна состоит в том, что для передачи информации служит чередование черных и белых квадратиков, расположенных рядами друг над другом.

Достаточно считать QR-код с помощью камеры, чтобы моментально получить доступ к вебсайту, адрес которого закодирован чёрными и белыми квадратами.

Помимо быстроты считывания устройствами, особенность QR-кода состоит и в том, что он может содержать солидный объем информации – более четырёх тысяч знаков латиницей.

Изменяя величину квадратиков и размеры самой матрицы QR-кода, в принципе можно зашифровать неограниченное количество знаков.

Столь выгодный дизайн Харе Масахиро подсказало его развлечение в обеденный перерыв.

Хара Масахиро рассказывает, что на работе в обеденный перерыв он играл в го, и ему подумалось, что доска для го, своего рода матрица, на которую выкладываются черные и белые фишки, являет собой удобную форму размещения информации.

Так игра подсказала ценную идею.

Развлечение в минуты отдыха привело к появлению QR-кода, ставшего с тех пор просто незаменимым. Но широким распространением изобретения мы обязаны прежде всего смелости и решительности автора.

Хара говорит, что для использования кода была необходима соответствующая инфраструктура, быстро создать которую в одиночку компании Denso было не под силу. Поэтому, чтобы привлечь побольше компаний, он решил сделать патент на это изобретение открытым.

Главное было – добиться, чтобы QR-код получил распространение. Так благодаря решимости, с которой создатель открыл свой патент для использования, другие предприятия одно за другим стали внедрять это новшество.

Как раз в то время обретали популярность мобильные телефоны, оснащенные камерой, и благодаря этому процесс распространения QR-кода имел взрывообразный характер.

Новинка все шире используется там, где важно обеспечить безопасность – при проведении платежей за покупки, в качестве альтернативы ключам автоматических камер хранения и т. п.

Дебют на новых сценах: банки, метро, магазины-комбини без персонала

В последнее время использование QR-кода отличает всё большее разнообразие.

Банк «Кагосима гинко» в пробном порядке ввел банкоматы, в которых вместо электронной банковской карты используется QR-код, содержащий информацию о «портрете» владельца счета. Идентификация пользователя осуществляется с помощью встроенной в банкомат камеры, так что снять деньги со счёта может только владелец и никто другой.

А на муниципальных линиях метрополитена в Токио наклейки с QR-кодом размещены на дверях вагонов электропоездов.

Двери безопасности на платформах станций автоматически открываются только после того, как с ними поравнялись двери состава. Сигналом для этого служит считывание камерами на платформах QR-кода на дверях вагонов.

Это позволило существенно снизить издержки: если прежде обеспечение согласованной работы дверей безопасности на платформах и дверей вагонов требовало затрат в десятки миллионов йен, то использование QR-кода позволило уложиться в несколько десятков тысяч.

Изобретение, рождённое в Айти, стали использовать и за рубежом. В минимаркете без персонала Amazon Go в американском штате Сиэтл QR-кодом воспользовались для идентификации личности входящего покупателя. Благодаря низким издержкам внедрения, удобное новшество применяется и в развивающихся странах, где QR-код стали наносить на служебные удостоверения персонала и т. п.

Возможности далеко не исчерпаны: создатель ожидает неожиданных способов применения

Возникший благодаря идее, которую подсказала старинная игра, QR-код все чаще используется для предоставления инновационных услуг. А в каких областях ожидает дальнейшего применения сам создатель?

Он выразил надежду, что наличие QR-кода с персональными медицинскими данными (в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций) позволит обеспечивать должную медицинскую помощь в эвакуационных пунктах и тому подобных местах. Он считает, что варианты использования могут быть самые разные – в силу новых идей и замыслов каждого; наверняка найдутся и такие способы, которые мы сейчас и представить себе не можем. И если получится именно так, он будет очень рад.

(Первоначально опубликовано на японском языке в сети FNN в рубрике FNN Prime Online 14 декабря 2019 г. Переведено и отредактировано Nippon.com)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]