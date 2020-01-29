Удивительный ластик: стирательную резинку японской компании можно превратить в рукотворную гору Фудзи

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Японская компания, производящая канцтовары, добилась неожиданного успеха, создав ластик, который по мере использования можно превратить в миниатюрную гору Фудзи.

Канцелярские товары с изображением горы Фудзи не так уж редки. Однако японская компания по производству канцелярских принадлежностей Plus Corporation покорила фанатов канцелярии своей линейкой ластиков Air-In, созданных по образцу культовой вершины. Летом 2019 года фирма выпустила ограниченную серию ластиков Mount Fuji. Необычный ластик быстро привлек внимание пользователей социальных сетей. Воодушевленные успехом, в декабре Plus сделали производство ластиков Fujisan keshigomu серийным.



Ластик «Гора Фудзи»

Изначально этот синий ластик с белым центром ничем не напоминает гору Фудзи. Однако при многократном использовании синяя поверхность истирается, обнажая белую середину. Аккуратно наклоняя ластик, можно придать ему форму, напоминающую заснеженную вершину горы Фудзи.

Продукт поставляется в шести различных вариантах обертки, чей дизайн основан на традиционных японских орнаментах, в числе которых клетчатый мотив итимацу и узор сиппё (семь сокровищ), представляющий собой переплетение колец с имитацией тиснения сусальным золотом. Для облегчения процесса стирания в состав ластика добавляют пористый керамический порошок, что делает их практичными и удобными в использовании.



Используйте ластик равномерно, и вы обязательно увидите гору Фудзи

После того, как в июле ластики поступили в продажу, пользователи начали публиковать в Интернете фотографии своих творений. Формирование идеальной «Фудзи» - прекрасное развлечение, которое, однако, требует настойчивости и умения.

17:55 - 3 ноября 2019 г.

Информация о рекламе в Twitter и конфиденциальности

Посмотреть другие твиты OKRA Пользователь Twitter @ iamokura_2 пишет: «Недавно я получил ластик Mount Fuji. Думаю, мне нужно больше практики, чтобы довести его до совершенства...»

07:32 - 30 ноября 2019 г.

Информация о рекламе в Twitter и конфиденциальности

Посмотреть другие твиты いけやん ☎︎ Другой пользователь Twitter, @ikeda_aka, опубликовал фотографии идеально скругленной «Фудзи».

Стирайте больше!

В Plus говорят, что в основе ластика Mount Fuji лежит идея создания продукта, который предназначен для уничтожения, но в итоге становится материалом для созидания. Стирание ластиком обычно ассоциируется с ошибками, которых люди стараются избегать. Поэтому дизайнеры попытались преодолеть это клеймо, создав ластик, которым интересно пользоваться.

Более 8000 отзывов, появившихся в социальных сетях в рамках кампании по продвижению в Интернете продукции Plus, помогли привлечь внимание к необычным ластикам. Всплеск энтузиазма, связанный с этим скромным предметом канцелярии, стал настоящим источником вдохновения для дизайнеров Plus. Пользователи стремились создавать свою собственную версию горы Фудзи или же просто придавали ластику какую-то уникальную форму, чтобы затем разместить фото результата на таких платформах, как Instagram.

После запуска ограниченного тиража ластиков концепция «приятного стирания» вызвала у пользователей Интернета большой интерес. Однако тираж был быстро распродан и вскоре послышались возгласы разочарования, так как не все желающие смогли купить себе такой ластик.

Изначально Plus предлагала две разновидности ластика: синюю и красную. Однако исключительная популярность синей версии побудила фирму принять ее в качестве стандарта. Компания говорит, что особой разницы нет, однако, вероятно, синяя версия больше ассоциируется у людей с образом горы Фудзи.



Ранние тиражи ластиков Mount Fuji включали красный вариант

При разработке ластика дизайнеры Plus воспользовались трехмерным моделированием, а чтобы пользователям было проще формировать реалистично выглядящую Фудзи, особенно тщательно подошли к созданию формы и рисунка белой середины. Второй тираж ластиков отличается от первого: надписи на обертке сделали не золотыми, а синими, что позволило улучшить их читабельность, а на боковых сторонах обертки в ее верхней части появились специальные полукруглые выемки для уменьшения давления и предотвращения излома ластика.

Ластик Fuji можно приобрести примерно за 200 иен. Для любителей оригинальных подарков Plus также предлагает специальный набор из 12 ластиков в двух вариантах дизайна.

Секрет создания горы Фудзи

Создание точной копии вершины Фудзи требует определенных навыков, поэтому компания Plus рекомендует извлечь ластик из обертки, чтобы было проще представить общую форму будущего изделия.

Тем не менее, Plus предупреждает, что чрезмерное истирание может привести к разрушению кончика ластика, в результате чего он потеряет форму. Порой может возникнуть соблазн попытаться сформировать узкий и тонкий кончик, похожий, скорее, на гору Эверест, но фирма утверждает, что во избежание риска излома лучше делать «склоны» более пологими, то есть, такими как у Фудзи.

Кроме того, в Plus надеются, что их ластики станут хитом у иностранных туристов, число которых в Японии неуклонно растет. Ведь ластики Plus не только отражают красоту горы Фудзи, но и представляют собой еще один отличный японский продукт.

(Первоначально опубликовано на японском языке в сети FNN в рубрике Prime Online 15 июля 2019 г. Переведено и отредактировано Nippon.com)

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