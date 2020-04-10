Комнаты площадью 5,5 кв. м популярны среди токийской молодёжи

Новости

В Токио среди молодых людей 20-30 лет пользуются спросом небольшие квартиры; основные их достоинства – удобное транспортное сообщение и небольшая квартплата.

Апрель в Японии – это начало учебного и финансового года, начало новой жизни, сезон поиска жилья и переездов. Размер квартиры – один из основных критериев выбора жилья наряду с арендной платой и локацией. В последнее время среди японской молодёжи растёт спрос на малогабаритные квартиры.

Комната площадью 3 татами: бренд «КУКУРИ» от девелопера «СПИЛИТУС».

В квартире имеется туалет, душевая комната и кухня. Площадь жилой комнаты без учёта кухни и других подсобных помещений – 3 татами, то есть около 5,5 кв. м. Стоит поставить стол – и места почти не осталось. Под потолком оборудован лофт площадью около 4 татами (7,23 кв. м), используемый в качестве спальни, но даже с учётом этого пространства общая площадь комнаты не превышает 13 квадратных метров. Теснота помещения хорошо заметна даже на фото.

С тех пор, как в апреле 2018 года мы рассказали о комнатах площадью 3 татами, прошло уже два года, но бренд «КУКУРИ» по-прежнему остаётся на пике популярности.

Количество квартир, расположенных в популярных токийских районах Эбису, Нака-Мэгуро, Синдзюку и Сибуя достигло 1200, и все они заняты. Каждый год строятся новые дома, и к февралю 2020 года число квартир заметно увеличилось.

Причины популярности – отсутствие таких традиционных платежей, как залог на ремонт, взнос владельцу и комиссия за продление арендного договора, а также предоставление бесплатного Интернета.

Кто живёт в подобных квартирах? Каковы жизненные приоритеты жильцов? Мы взяли интервью у сотрудника компании «СПИЛИТУС».

Основной контингент пользователей – люди в возрасте 20-39 лет

–– Как появился бренд «КУКУРИ»?

–– Это идея пришла в голову нашему директору. После учреждения компании он работал в офисе до последней электрички, а утром приезжал на работу на первом поезде. Подобный ритм жизни навёл его на мысль, что лучше жить рядом с офисом. Он начал искать жильё в районе Синдзюку. Однако все квартиры стоили минимум 100 тысяч йен в месяц, дешёвым было только жильё, построенное более 30 лет назад, с татами на полу и совместным санузлом. Подходящий вариант никак не попадался. «Пусть квартира будет небольшой, но мне нужно жильё рядом с офисом, дешёвое и чистое!». Эта идея легла в основу проекта «КУКУРИ».

–– Кто выбирает эти квартиры?

–– Гендерный состав 60:40, преобладают мужчины. По роду занятий 60% – это сотрудники компаний, 30% студенты, возраст большинства жильцов от 20 до 39 лет.

–– Есть ли среди ваших квартиросъёмщиков люди среднего и старшего возраста?

–– Около 10% жильцов – люди старше 40 лет. Некоторые используют эти квартиры в качестве второго жилья.

–– Сколько платят жильцы?

–– Арендная плата зависит от района и составляет от 50 000 до 80 000 йен в месяц. Квартиры в Эбису и других престижных местах стоят дороже.

Основные критерии – удобное транспортное сообщение и цена

–– На что больше всего обращают внимание при выборе подобного жилья?

–– Удобное транспортное сообщение и цена, – в один голос говорят наши жильцы.

Современная жизнь стала очень удобной. Имея смартфон, вы получаете доступ к телепрограммам, художественным фильмам, новостям и книгам. Неудивительно, что всё больше людей обращают внимание не на метраж, а на удобство жилья.

–– Есть ли люди, снимающие квартиру несколько лет подряд?

–– Да. Жилец с четырёхлетним стажем рассказал: «У меня было мало вещей, я подумал, что размер – это не самое главное, и решил снять эту квартиру. Иногда мешает звук от соседей, или жалею, что нет балкона, но в целом оцениваю жильё на 4,5 балла из пяти».

От жильца с трёхлетним стажем я услышал: «Зайдя в квартиру в первый раз, я удивился тесноте. Но я очень занят и прихожу домой только чтобы поспать, поэтому теснота мне не мешает».

–– Как обеспечивается шумоизоляция?

–– Мы используем стекловату и теплоизоляционный материал, панели клеим в два слоя. Сейчас рассматриваем вопрос о строительстве не только деревянных, но и бетонных зданий в рамках проекта «КУКУРИ».

Ближайший магазин комбини – вот мой холодильник

–– Каковы преимущества малогабаритного жилья с точки зрения девелопера?

–– Квартиры с большой площадью позволяют варьировать расположение комнат, кухни, ванной и кладовки, но «КУКУРИ» - это проект со стандартным метражом и планировкой, поэтому мы не тратим времени на разработку плана жилья.

–– Влияют ли на популярность малогабаритных квартир такие модные веяния, как «дансяри» и минимализм?

–– Некоторые жильцы выбрали бренд «КУКУРИ» потому, что он гармонирует с их желанием заняться дансяри или стать минималистом.

–– У большинства жильцов нет телевизора?

–– Думаю да. Кто-то смотрит телепередачи по смартфону, некоторые вообще не смотрят телевизор.

–– Портрет типичного жильца?

–– Минималист, не имеющий холодильника, потому что считает холодильником ближайший круглосуточный магазин комбини. Один жилец рассказал, что похудел на 15 килограммов, потому что после переезда начал бегать по утрам. Он стал жить ближе к работе, и у него высвободилось время, которое раньше уходило на поездки в офис и обратно.

–– Будут ли популярны такие квартиры в будущем?

–– К нам каждый день поступают заявки от желающих, но свободных квартир нет. Некоторые встают в очередь в ожидании расторжения контракта. Думаю, что наши квартиры будут популярны и впредь.

Отзыв жильца с двухлетним стажем

Нам удалось побеседовать с одним из квартиросъёмщиков, переехавшим в Токио из района Кансай по работе. Род деятельности - привлечение в Японию иностранных туристов. Он любит путешествовать и побывал в 35 странах мира. Снимает квартиру бренда «КУКУРИ» уже два года.

–– Почему вы выбрали «КУКУРИ»?

–– Мои предпочтения – квартира с душем (без ванны), с раздельным санузлом, небольшой комнатой и лофтом. Я хотел, чтобы спальня была отделена от кухни, поэтому наличие лофта было обязательным. Квартира «КУКУРИ» полностью соответствовала моим требованиям, к тому же здание было новым, и я сразу принял решение.

–– Ваше первое впечатление от квартиры?

–– Я подумал: «Ого, здесь действительно тесно!».

–– Каковы достоинства и недостатки этого жилья?

–– Достоинства: небольшая площадь не допускает появления ненужных вещей, но позволяет оборудовать личное уютное пространство.

Недостатки: нужен более просторный шкаф для обуви, чтобы разместить в нём все многочисленные коробки от моих любимых кроссовок Nike.

–– Как вы готовите, стираете, убираетесь?

–– Кухня очень маленькая, поэтому обеденный стол стоит в комнате, и я им пользуюсь при готовке по мере необходимости. Ручной пылесос и другие мелочи для уборки храню в пластиковых коробках для файлов.



Квартира участника интервью

Хочется ли иметь квартиру побольше?

–– Как вы проводите время дома?

–– Читаю, занимаюсь и принимаю пищу за обеденным столом. Лофт использую только для сна.

–– Телевизор есть?

–– Нет. Я экономлю пространство и личное время, поэтому приобретать телевизор не собираюсь.

–– Положа руку на сердце – хотелось бы жить в более просторной квартире?

–– Раньше я жил в стандартной однокомнатной квартире, но это способствует появлению лишних вещей, часть площади пустует, зимой комнату труднее отапливать. После переезда в «КУКУРИ» у меня ни разу не возникало желания иметь более просторное жильё.

–– Планируете жить здесь постоянно?

–– Разумеется! Эта квартира полностью соответствует моим требованиям, а стены и пол выполнены в белой гамме, поэтому к ним подходит любая мебель. Я очень ценю возможность иметь свободу для дизайна.

–– Несколько слов для людей, интересующихся малогабаритным жильём

–– Если приложить усилия к созданию уютного пространства, то небольшая площадь – не помеха. Это отличный выбор для тех, кто хочет жить аккуратно в окружении минимума необходимых вещей.



Квартира участника интервью

Квартира, которую мы посетили, действительно выглядела аккуратно, в ней не было ничего ненужного. Минималистическая система ценностей, предусматривающая отказ от вещизма – один из факторов развития спроса на комнаты площадью 3 татами. Думаю, что им обеспечена стабильная популярность среди молодёжи.

Фото «СПИЛИТУС»

(Статья опубликована FNN Prime Pnline 11 февраля 2020 г. Оригинал здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме