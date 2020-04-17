Моделирование еды из бумаги: от обычного хобби к захватывающим работам

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Размещенные в Твиттере фотографии бумажных моделей еды вызвали ажиотаж. Эти произведения искусства – работы 74-летнего мастера, создавшего 200 различных моделей, от праздничных блюд до тортов, – практически полностью из бумаги. Сын художника говорит, что хочет, чтобы его отец продолжал делать то, что ему нравится.

Фотографии еды вызвали ажиотаж

Когда на улице холодно, ничто не радует так, как горячая еда. Эти фотографии еды недавно произвели в Твиттере настоящий фурор:



Выглядит вкусно... Однако эти фото не так просты, как кажется на первый взгляд

Жаркое с мясом краба, яичница-болтунья и креветки выглядят на фотографиях очень аппетитно, поэтому в социальных сетях так популярны снимки еды. Так почему же именно эти изображения набрали уже более 22 000 лайков (по состоянию на 12 февраля)?

Обратите внимание на аккаунт, где размещены фотографии. Его хозяин - Мэганэ но Одзитян (Megane no Ojīchan, то есть, дедушка в очках) или @meganenooo.

«Все это началось как хобби одного человека, которому уже за семьдесят», – говорится в твиттере @meganenooo.

«Все началось как хобби»

Удивительно, но ни одно из блюд на этих фото не является настоящим. Все, что мы видим, почти полностью сделано из бумаги.

Пользователи Твиттера высоко оценили эти работы, отметив их реалистичность, возраст создателя и тот факт, что изначально это было простым хобби. «Удивительное качество!» – восклицает один из пользователей. «Я не мог поверить, что это не настоящая еда, пока не нажал на изображение», – поражается другой.

Не прочитав комментарии, трудно даже представить, что и сковорода, и яичница в ней сделаны из бумаги. Как же создаются эти произведения искусства? В профиле Megane no Ojīchan указано: «работы моего отца», что подразумевает, что сын художника публикует в Twitter фотографии бумажных моделей, созданных его отцом. Мы расспросили владельца аккаунта о творчестве его отца.

На вопрос, почему его отец делает имитации еды из бумаги, Megane no Ojīchan ответил, что его отец родился в 1945 году и ему 74 года. Он начал делать макеты еды около четырёх лет назад, когда ему было 70.

Так в чем же причина того, что художник выбрал для творчества такую тему? «Большинство работ относятся к кулинарии», – подтверждает Megane no Ojīchan. «Отец считает, что еда – это то, что знакомо всем», – объясняет он.



Новогодние лакомства осэти – одна из самых распространенных тем художника. Удивительно, но абсолютно всё здесь сделано из бумаги, кроме контейнеров

Megane no Ojīchan рассказывает, что его отец создал около 200 произведений до февраля 2020 года.

Многие отмечают уровень мастерства этих работ. Megane no Ojīchan говорит, что его отец и раньше увлекался художественными промыслами: он когда-то рисовал пастелью, но, опять же, на уровне хобби. Он также объясняет, что создавать имитации еды отец научился сам, так как других подобных произведений, которые он бы мог взять за основу, просто не существовало.



Один из рисунков художника пастелью

Владелец аккаунта Megane no Ojīchan сам является профессиональным художником, его работы выставлялись на крупнейшей в Японии комплексной художественной выставке Nitten. Возможно, свое эстетическое чутье он частично унаследовал от отца.

Реалистично, но не слишком реально

Мы спросили Megane no Ojīchan, как именно его отец создает свои работы и какие материалы и процессы при этом используются. Он сказал, что сперва отец пробовал наклеивать японскую бумагу на картонную основу, но получившиеся модели оказались слишком хрупкими. В настоящее время художник наклеивает японскую бумагу на основу из папье-маше, а также иногда использует китайскую шелковую бумагу и бумагу для оригами. Некоторые работы выполнены целиком из японской бумаги васи.

Используемый процесс зависит от того, что именно хочет сделать художник. Определившись с целью, он приобретает реальный продукт, который нужно внимательно изучить, одновременно подобрав японскую бумагу для работы. Художник никогда не использует краски или красители для передачи цвета – только бумагу. По его словам, ему приходится постоянно следить, чтобы у него был запас бумаги различных цветов и текстуры.



У художника всегда под рукой бумага самых разных цветов

Сколько времени занимает создание одной модели? Megane no Ojīchan говорит, что время изготовления зависит от конкретной работы и может варьироваться от одного часа до трех дней.

Преследует ли его отец какую-то особую цель при создании своих работ? Megane no Ojīchan отвечает, что отец стремится создавать произведения, которые лишь на первый взгляд кажутся реальными, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что они сделаны из бумаги. По словам художника, погоня за тотальным реализмом бесполезна, поскольку превзойти реалистичность искусственных блюд, выставленных в витринах ресторанов, невозможно. По этой причине, воспроизводя текстуру продуктов, он пытается сохранить и свойства бумаги.

Художник ищет вдохновение как в кусочках японского пергамента, пытаясь придумать, что из них получится, так и в настоящей еде, которую изучает, чтобы понять, какой тип бумаги можно использовать для ее имитации.

Присмотритесь и оцените мастерство, говорится в этом твите. В ответе на пост можно посмотреть видео супа сумаси-дзиру с тофу и гарниром из мицуба, который будто плавает на поверхности бульона, если взглянуть под разными углами.

У его отца есть любимая работа? Megane no Ojīchan отвечает, что его отцу нравится сумаси-дзиру, описанный выше. Создавая моти, еще одно свое любимое произведение, художник сумел передать тепло только что поджаренных клейких рисовых лепешек, используя прозрачную бумагу для имитации поднимающегося теста и тонкие листы васи для имитации подрумянившейся корочки. В своем сумаси-дзиру художник попытался передать исключительную прозрачность бульона, что само по себе задача не из легких. Вставив булавку в тофу и прикрепив лист к верхней части булавки, чтобы он выглядел как плавающий, и разместив тонкие полоски бумаги внутри чаши на той же высоте, что и лист, художник создал настоящую иллюзию, что в миске есть суп. Обе работы демонстрируют подлинное творческую изобретательность автора.



Моти, одно из любимых произведений художника

Делать то, что нравится

Что побудило Megane no Ojīchan опубликовать фотографии работ его отца в Twitter?

– Сейчас отец сохраняет свои работы, – объясняет владелец аккаунта. – Раньше он обычно разбирал законченные модели, чтобы использовать бумагу повторно, или просто выбрасывал их. Я подумал, что он просто зарывает свой талант в землю, поэтому и начал публиковать фотографии в Twitter.



Дебютная работа художника – роскошный краб

По словам сына, увлечение бумажным моделированием значительно повлияло на отца. «Мой отец начал использовать планшет, а также дебютировал в Instagram. Теперь он посещает социальные сети, чтобы посмотреть, как люди принимают его работы. Он даже публикует фотографии в Instagram с моей помощью», – говорит Megane no Ojīchan.

По его словам, он, как сын, доволен популярностью работ своего отца. Он хотел поделиться мастерством своего отца с как можно большим количеством людей, и социальные сети позволили ему добиться своей цели. «Я надеюсь, что отец продолжит заниматься тем, что ему нравится», – говорит Megane no Ojīchan.



В своих работах художник часто обращается к сезонной тематике. Эти рождественские торты тоже сделаны из бумаги

Моделирование еды из бумаги было простым хобби одного семидесятилетнего художника, но в итоге стало сенсацией. Это говорит о том, что возраст не помеха для новых свершений! Не забудьте подписаться на аккаунт Megane no Ojīchan, чтобы увидеть еще больше уютных и реалистичных произведений его отца.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 февраля 2020 г. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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