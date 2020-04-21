Минимаркеты-комбини и доставка пиццы: что происходит во время режима чрезвычайного положения?

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7 апреля премьер-министр Абэ Синдзо объявил режим чрезвычайного положения в Токио и шести других префектурах. Какое влияние эта попытка противостоять пандемии COVID-19 оказывает на розничную торговлю и другие услуги, на которые люди привыкли полагаться в своей повседневной жизни?

Сохранение доступности минимаркетов

7 августа национальное правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения в Токио и прилегающих к нему префектурах Тиба, Сайтама и Канагава, а также в префектурах Осака и Хёго в регионе Кансай и Фукуока на Кюсю. Несмотря на то, что режим самоизоляции не является строгим и не ограничивает шоппинг, посещение ресторанов и других мероприятий для местных жителей, он повлиял на деятельность многих предприятий, изменив повседневную жизнь людей.



Члены правительства, вероятно, обдумывают проблемы минимаркетов в условиях кризиса (3 апреля 2020 г.)

Как обстоят дела у минимаркетов-комбини? Эти жизненно важные составляющие системы розничной торговли Японии предлагают местным жителям еду и напитки, доступ к банкоматам и многие другие услуги на круглосуточной основе. Перед введением чрезвычайного положения один из представителей отрасли сказал следующее: «Даже если будет объявлено чрезвычайное положение или полный карантин, доставка товаров первой необходимости будет продолжаться». Учитывая ключевую роль круглосуточных минимаркетов в инфраструктуре городской жизни, их операторы планируют держать свои торговые точки открытыми как можно дольше.

Однако, как с беспокойством отметил другой представитель отрасли, «все зависит от уровня строгости объявленного режима чрезвычайного положения. Если японские города действительно окажутся на карантине, трудно предсказать, насколько серьезными будут эти ограничения. Мы можем столкнуться с ситуацией, когда условия окажутся настолько серьезными, что некоторые магазины придется закрыть».

Три ведущих оператора минимаркетов страны уже работают над планом действий на случай введения строгого режима чрезвычайного положения. Так, основная позиция руководства сети Seven-Eleven Japan заключается в том, что магазины будут оставаться открытыми так долго, как этого позволит ситуация. FamilyMart Co. объявила о намерении гибко реагировать на развитие событий, в то время как Lawson Inc. планирует управлять своими торговыми точками в соответствии с постановлениями местных органов власти в каждой области, где они работают.

Amazon: монстры доставки планируют соблюдать дистанцию

Amazon Japan планирует продолжать доставлять заказы своим покупателям, как и в обычное время. Магнат онлайн-торговли считает, что полного перекрытия линий поставок не будет. Однако текущая ситуация вносит коррективы в процесс управления этими поставками. Amazon начал инструктировать курьеров в 30 префектурах оставлять заказы за дверьми клиентов, а не просить их открыть и получить посылку лично. В дополнение к сокращению контактов между персоналом и клиентами в Amazon расширяют возможности доставки, чтобы справиться с резким увеличением количества и объема заказов от тех, кто находится на самоизоляции.

Начиная примерно с конца марта филиалы Amazon в Северной Америке и Европе сделали приоритетными заказы на товары, связанные со здоровьем и медициной, а также на товары повседневной необходимости, одновременно подготавливая дополнительные запасы для удовлетворения растущего спроса. Компания вполне может применить ту же стратегию и на японском рынке.

В Yamato Transport также пояснили, что намерены продолжать обеспечивать поставку жизненно важных товаров даже в условиях чрезвычайного положения. Компания уже запустила услугу доставки, позволяющую получать заказы без личной подписи. Посылки оставляют у входной двери или в специальных боксах для клиентов, которые не хотят контактировать с курьерами. «Мы предоставляем эту услугу уже более месяца, – говорит представитель компании, – и все больше и больше клиентов узнают об этой возможности. Но в том, что касается информированности населения об услуге непрямой доставки, нашему отделу по связям с общественностью еще есть над чем поработать».

Официальный представитель конкурирующей компании Sagawa Express заявляет, что, хотя многое зависит от развития ситуации с пандемией, компания «готова продолжать работать, уделяя первостепенное внимание предотвращению заражения наших клиентов и сотрудников». Так, ссылаясь на риск передачи вируса через экран или стилус, фирма уже прекратила использовать цифровые планшеты для подписи о получении заказа. Чтобы еще больше сократить личные контакты, курьеры Sagawa оставляют посылки и квитанции о доставке в специально предназначенных для клиентов местах, запрашивающих эту специальную услугу, позволяя получателю забрать заказ и подписать и оставить квитанцию для курьера, который сможет забрать ее позже.

Помощь голодным домоседам

Крупнейшая сеть доставки продуктов питания Demae-can готовится развернуть полноценную платформу онлайн-платежей и внедрить методы доставки, не требующие личного контакта с клиентами, что позволит ей продолжать безопасно предлагать услуги даже при ужесточении карантинных мер. Компания также стремится обеспечить себя дополнительными курьерами, активно нанимая персонал из числа работников с частичной занятостью, которые в условиях пандемии столкнулись с сокращением числа рабочих мест в ресторанах.

Еще одна крупная компания, работающая в сфере доставки еды на дом, Domino's Pizza, запустила программу Zero-Contact как для курьерской доставки (водитель кладет коробку с пиццей у двери и отходит не менее чем на 2 метра, прежде чем клиент заберет заказ), так и для заказов, которые покупатели забирают сами в магазине. Помимо минимизации контактов, компания также обеспечила всех своих работников масками и приняла дополнительные санитарные меры предосторожности в магазинах. Однако представитель сети предупреждает, что «поскольку те или иные требования, касающиеся чрезвычайного положения, в ближайшие дни могут измениться, при выборе вариантов обслуживания мы будем руководствоваться в первую очередь требованиями правительства».

Конкурент Pizza Hut намерен продолжать оказывать услуги по доставке в соответствии с распоряжениями, принятыми на государственном и местном уровнях. В меню теперь имеется вариант бесконтактной доставки, когда курьер оставляет заказ у двери, чтобы избежать контакта с клиентом. Pizza Hut также продолжает искать другие способы минимизации рисков.

В условиях пандемии COVID-19 представители самых разных отраслей продолжают изобретать способы продолжения работы и поддержания жизнеспособности инфраструктуры общества. Тем не менее, все внимание общества сосредоточено на событиях на фронте борьбы с заболеванием, а также на решениях правительства, принимаемых для минимизации распространения вируса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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