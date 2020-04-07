В Японии могут объявить чрезвычайное положение: что это значит? Можно ли выходить на улицу и перемещаться между городами? Ответы с сайта Секретариата Кабинета министров Японии

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В Токио и некоторых других регионах с 7 апреля введут чрезвычайное положение, после чего губернаторы могут обратиться с требованием не выходить из дома без срочной необходимости, однако даже при чрезвычайном положении не будут вводиться наказания за нарушение режима, как в некоторых странах Европы и Америки.

В Токио и других регионах вводится режим чрезвычайного положения

В Токио на протяжении двух дней регистрировали более 100 случаев инфицирования новым коронавирусом, инфекция распространяется по всей стране, и правительство приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, основываясь на пересмотренном Законе об особых мерах против нового гриппа и других заболеваний.

Этот закон был принят в целях борьбы с заболеваниями, защиты жизни и здоровья людей, минимизации влияния инфекции на повседневную жизнь людей, если новый грипп или другое инфекционное заболевание начнёт быстро распространяться в масштабах всей страны. В качестве предварительной меры в марте закон был пересмотрен таким образом, чтобы он мог применяться и в отношении нового коронавируса.

В Токио и некоторых других регионах введут чрезвычайное положение, после чего губернаторы могут выступить с требованием не выходить из дома без срочной необходимости

Чрезвычайное положение могут ввести уже 7 апреля, как установлено ст. 32 Закона. Его объявляет глава правительственного штаба по борьбе с заболеванием (премьер-министр), определяя 1) срок, 2) регионы, где оно вводится, 3) описание ситуации, в тех случаях, когда в стране отмечается множество случаев заболевания с более тяжёлым течением по сравнению с сезонным гриппом, оно быстро распространятся и может угрожать повседневной жизни и экономике общества. После этого губернаторы префектур более конкретно определяют сроки и территории действия режима чрезвычайного положения, призывать к ограничению передвижения без срочной необходимости, издавать требования ограничивать использование заведений и принимать другие экстренные меры.

Далее, сроки и регионы введения чрезвычайного положения устанавливаются исходя из мнения экспертов, комплексно оценивающих масштабы заражения и другие факторы на момент введения чрезвычайного положения из-за нового коронавируса.

Кроме того, в третьем пункте «описание ситуации» указывается состояние заражения новым коронавирусом (регионы, где отмечены заражения, количество пациентов и т. п.), вирулентность вируса, симптомы, официально сообщается информация, необходимая для предотвращения инфекции и её распространения.



Пешеходный переход-скрамбл на Сибуя в Токио

В конечном итоге людей, наверное, больше всего интересует, как введение чрезвычайного положения может сказаться на их повседневной жизни.

После объявления чрезвычайного положения губернаторы могут «принимать меры против распространения инфекции» (ст. 45 специального закона). В чём конкретно они могут выражаться?

1. Требование ограничения передвижения без срочной необходимости

Губернаторы префектур, определив сроки и регионы применения чрезвычайного положения, могут обратиться с требованием необходимого содействия в предотвращении инфекции – например, не выходить из дома кроме тех случаев, когда это необходимо для поддержания жизни (решения о сроках губернаторы определяют исходя из инкубационного периода, времени до выздоровления и инфекционной ситуации; можно предполагать сроки введения таких мер порядка одной-двух недель; регионы введения определяют исходя из ситуации с заражениями, учитывая и социально-экономические факторы).

2. Требование ограничить работу увеселительных и развлекательных заведений

Губернаторы префектур могут издать требование к управляющим увеселительных и развлекательных заведений, обслуживающих большие количества людей, принять необходимые меры по ограничению их деятельности на установленный срок (содержание мер определяется правительственным указом; они могут включать ограничение использования или остановку деятельности, обязательное ношение масок, соблюдение манер при кашле и другие основные меры по предотвращению инфекции).

Даже при чрезвычайном положении не вводится «городская блокада» с наказанием за несоблюдение, как в некоторых странах Европы и Америки

Мы приведём другие вопросы конкретного применения чрезвычайного положения, которые беспокоят людей. Как отвечают на них на сайте Секретариата Кабинета министров Японии?

–– В случае объявления чрезвычайного положения из-за нового гриппа и других заболеваний будет ли вводиться «городская блокада» с принудительной изоляцией и мерами принуждения в виде наказаний, как в Европе и Америке?

–– «Городской блокады» с принудительной изоляцией и мерами принуждения в виде наказаний, как в Европе и Америке, не произойдёт. В соответствии с особым законом губернаторы могут издавать требования добровольной самоизоляции, выпускать требования, указания и оповещения для ограничения деятельности заведений и т. п.

–– При объявлении чрезвычайного положения из-за нового гриппа и других заболеваний нельзя будет выходить из дома?

–– Даже в случае издания губернатором требования добровольной самоизоляции можно выходить для посещения медицинских учреждений, за необходимыми покупками, на работу в случае крайней необходимости, можно выходить по необходимым в жизни делам – для прогулок и бега, чтобы поддержать здоровье.

–– При наступлении чрезвычайного положения из-за нового гриппа и других заболеваний деятельность каких заведений будет ограничиваться, и каким образом?

–– Губернатор может издавать требования ограничивать деятельность заведений, которыми пользуется более какого-то установленного количества человек, или ограничивать проводящиеся мероприятия.



Ночной Синдзюку

По данным правительственных источников, чрезвычайное положение будет введено в Токио и граничащих префектурах – Тиба, Сайтама, Канагава. Кроме того, планируется ввести его в Осаке, а также рассматривается возможность введения префектуре Хёго. В это непростое время нам следует сплотиться и вместе противостоять инфекции, сохраняя спокойствие и умеренность.

(Опубликовано FNN Prime Online 6 апреля 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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