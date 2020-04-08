Препарат, который разработал лауреат Нобелевской премии Омура Сатоси, может ингибировать новый коронавирус

Новости

Получены данные, указывающие на то, что противопаразитарный препарат ивермектин, который разработал лауреат Нобелевской премии Омура Сатоси, эффективен в борьбе с новым коронавирусом.

Исследователи из Университета Монаш в Австралии объявили, что после введения препарата в пробирку с новым коронавирусом он прекращал размножаться в течение 48 часов.

Ивермектин – противопаразитарный препарат, который разработал Омура Сатоси, заслуженный профессор Университета Китасато и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Исследовательская группа планирует ускорить клинические испытания в будущем.

(Опубликовано FNN Prime Online 7 апреля 2020 г. Оригинал статьи здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме