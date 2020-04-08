Препарат, который разработал лауреат Нобелевской премии Омура Сатоси, может ингибировать новый коронавирус
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Получены данные, указывающие на то, что противопаразитарный препарат ивермектин, который разработал лауреат Нобелевской премии Омура Сатоси, эффективен в борьбе с новым коронавирусом.
Исследователи из Университета Монаш в Австралии объявили, что после введения препарата в пробирку с новым коронавирусом он прекращал размножаться в течение 48 часов.
Ивермектин – противопаразитарный препарат, который разработал Омура Сатоси, заслуженный профессор Университета Китасато и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Исследовательская группа планирует ускорить клинические испытания в будущем.
(Опубликовано FNN Prime Online 7 апреля 2020 г. Оригинал статьи здесь)
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