Недовольство в местах «коронавирусной эвакуации»: приемлем ли выезд в префектуры, где нет случаев заражения?

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Ещё до объявления государственного режима чрезвычайного положения, в токийском районе Синдзюку, заметно менее многолюдном, чем обычно, стали особенно заметны прохожие с чемоданами и дорожными сумками.

На огромном автобусном терминале «Басута Синдзюку», связывающем этот столичный район автобусным сообщением со всей страной, мы обратились к девушке, которая явно собралась в дорогу.

Девушка поступила в один из токийских вузов и провела в столице две недели. Но едва она поступила, объявили о прекращении занятий вплоть до окончания весенней череды выходных и праздников – так называемой «золотой недели» в конце апреля-начале мая.

Она едет домой со словами: «Сегодня я решила вернуться в родные места, в Яманаси, – и отметила – И родители мои беспокоятся, говорят: "Давай, возвращайся!"»

А как же коронавирус? Ведь возвращение в родные места неминуемо ведёт к риску новых заражений?

Девушка, которая направляется в Яманаси, считает: «Я достаточно тщательно мыла руки, и горло полоскала, да и на улицу практически не выходила, так что, по-моему, всё нормально».

Женщина в возрасте за 30, по её собственным словам, возвращается в родной город Сано в префектуре Тотиги.

«Я рассчитывала найти работу в столице, но из-за коронавируса на какое-то время придётся вернуться на родину. Мне очень некомфортно оттого, что, уезжая, я сама могу послужить переносчиком. Сказать по правде, не знаю, как поступить правильно. В конце концов это жизненные обстоятельства, и они складываются так, что мне приходится возвращаться», – констатирует она.

Из-за влияния, оказываемого коронавирусом, люди выезжают из столицы в регионы. Явление уже прозвали «коронавирусной эвакуацией».

В соцсети «Твиттер» хештеги «коронавирусная эвакуация», «побег из Токио» и тому подобные стали заметным трендом.

Тенденция вызывает ощущение кризиса у жителей острова Исигаки в префектуре Окинава, где ежегодно бывает около 1,5 млн туристов.

Мэр города Исигаки Накаяма Ёситака выступил с обращением: «Мы убедительно просим воздержаться от приезда на остров лиц с высокой температурой, кашлем и другими симптомами, а также тех, кому нездоровится».

В городе Исигаки для приёма пациентов с инфекционными заболеваниями имеется всего три койко-места – в префектуральной больнице.

Мэр призывает воздержаться от поездок на остров, ведь если появятся сразу несколько заболевших – справиться с ситуацией будет непросто.

Между тем 7 апреля в аэропорт Исигаки продолжали прибывать путешественники.

Турист из региона Кансай заметил: «По телевизору сказали, что на острове Исигаки нет заразившихся и всё спокойно».

Турист из Осаки прибыл провести на острове отпуск. На вопрос, не чувствуется ли сопротивления приезду на Исигаки из мегаполиса, он ответил: «Немного», и добавил: «Но ведь поездка уже заказана».

В обстановке кризиса с коронавирусом с поездками по туристическим регионам происходит следующее: в одной из всего лишь трёх оставшихся по всей стране префектур с нулевым числом заразившихся – префектуре Тоттори, 7 апреля на пути к знаменитым песчаным дюнам тоже встречаются туристы.

Путешественник из региона Кансай рассказал: «Выходные уже были оформлены (ещё до сумятицы, вызванной коронавирусом), это и послужило поводом для поездки; что же касается маршрута – Тоттори и Симанэ – нет ничего странного в том, чтобы ехать туда, где поменьше людей».

В соседней префектуре Симанэ, где, как и в Тоттори, сейчас нет ни одного заразившегося, мы тоже застали путешественников из Токио, прибывших спальным поездом «Санрайзу Идзумо».

«Колебания были, но в конце концов поездка состоялась, - говорит токийский гость, – хотя ощущается неловкость, ведь, всё-таки, я здесь из Токио».

Поездки в регионы сопряжены с риском дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Правительство призывает население без срочной необходимости решительно избегать поездок и не возвращаться в родные места.

(Опубликовано 7 апреля в «Прайм-лайн» FNN. С оригиналом можно ознакомиться здесь.)

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