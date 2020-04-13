Лечение переливанием крови излечившегося донора: новый метод терапии коронавирусного заболевания с японскими корнями?

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В мире насчитывается около 1,5 млн заразившихся коронавирусом нового типа, а число скончавшихся составляет около 90 тыс. (по состоянию на 9 апреля).

В условиях, когда ещё не определены действенные методы лечения, стало известно, что в Соединённых Штатах Америки, где число заразившихся самое большое в мире, планируются крупномасштабные клинические испытания.

В них будет использована кровь выздоровевших пациентов.

Данный метод получает широкое распространение, в частности, в одной из опубликованных научных статей сообщается, что в китайском городе Ухань при трансфузии плазмы крови выздоровевших людей десяти тяжелобольным пациентам у семерых вирус перестал обнаруживаться, а состояние значительно улучшилось.

По словам одного из пациентов, получивших такое лечение, «Как только перелили плазму, мне стало на удивление лучше. Сейчас функция лёгких восстановилась на 90%, я даже могу вставать с кровати и двигаться».

Донором стала медсестра, которая говорит: «Могла ли я поступить иначе, если была возможность, что моя кровь способна спасти чью-то жизнь?»

В Соединённых Штатах для использования в клинических испытаниях призывают сдать свою кровь тех, у кого после излечения прошло две недели. Как сообщают масс-медиа, заявку на донорство уже подал вылечившийся от инфекции известный баскетболист НБА Маркус Смарт (игрок команды «Бостон Селтикс»).

Что же связывает данный метод с Японией?

В XIX веке профессор Китасато Сибасабуро, которого называют «отцом японской бактериологии», вместе с помощниками открыл и использовал принцип, аналогичный переливанию крови, в качестве метода лечения столбняка и других болезней.

При первом заражении в организме вырабатываются антитела, атакующие патоген.

Принцип заключается в переливании пациенту плазмы крови выздоровевшего человека, содержащей большое количество этих антител.

Мы расспросили о методе профессора Университета Китасато. Его зовут Китасато Хидэо, он правнук профессора Китасато Сибасабуро.

«Достоинство данного метода состоит в том, что он считается эффективным в тех случаях, когда ещё не разработано никаких новых лекарств, а недостаток заключается в том, что из-за высокого содержания, помимо антител, различных других веществ, известно о возможности возникновения побочных эффектов и других последствий», – прокомментировал профессор Китасато Хидэо.

Этот метод уже был использован и в Южной Корее – для лечения 71-летнего мужчины и 67-летней женщины, которые находились в тяжёлом состоянии.

Когда им ввели плазму крови выздоровевшего человека вместе со стероидным препаратом, белая тень в лёгких исчезла, произошло полное выздоровление.

Тем не менее, лечащий врач южнокорейской больницы тоже отметил наличие риска побочных эффектов.

По мнению доктора Че Чжун Ёна из больницы Severance Hospital, «О методе не хватает научных данных, и возможны побочные эффекты. Обстоятельства пока не позволяют утверждать, что данный метод лечения полезен и рекомендуем каждому пациенту».

Эффективен ли этот метод? – Подождём результатов клинических испытаний в Соединённых Штатах.

(Материал был опубликован в Прайм-лайн FNN 9 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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