Минздрав Японии разрешил медучреждениям по всей стране использовать водку при отсутствии других дезинфицирующих средств
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Токио, 14 апреля. Министерство здравоохранения Японии выпустило беспрецедентное извещение. Ввиду нехватки дезинфицирующих средств на основе алкоголя в условиях распространения нового коронавируса, и лишь в случаях крайней необходимости медучреждениям по всей стране разрешено использовать для дезинфекции в порядке исключения алкогольные напитки с высоким содержанием алкоголя.
Под это определение попадают напитки с содержанием алкоголя от 70 до 83%, не содержащие метанола.
Напитки с более высоким содержанием алкоголя следует разбавлять дистиллированной водой до консистенции, при которой они сохраняют дезинфицирующие свойства.
(Материал был опубликован в Прайм-лайн FNN 14 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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