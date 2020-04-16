Бороться с инфекцией поможет искусственный интеллект: распознавание лиц, измерение температуры тела и другие возможности
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В обстановке, когда не прекращается распространение коронавирусной инфекции, в целях предотвращения заражения людей ведётся разработка продукции, способной избавить людей от необходимости встречаться лицом к лицу и касаться поверхностей.
Компания Future Standard реализовала систему контроля температуры сотрудников, задействовав искусственный интеллект.
Температуру измеряет термочувствительная камера, а искусственный интеллект ведёт учёт, распознавая лица зарегистрированных пользователей.
Чтобы в этом убедиться, достаточно приложить ко лбу химическую грелку и повысить температуру. При превышении заданного предела на экране появляется соответствующее предупреждение.
«Теперь не нужно назначать на контроль людей – температура регистрируется автоматически в бесконтактном режиме», – прокомментировал Канэда Такаси, начальник Лаборатории комплексных исследований Future Standard.
Наряду с этим, дополнительной функцией снабдили лифты: задать нужный этаж можно «бесконтактно» – не касаясь кнопки.
Для этого воспользовались датчиками инфракрасного излучения: чтобы устройство определило требуемый этаж, достаточно просто поднести руку к нужной кнопке.
Стремление уберечь людей от риска заражения задаёт всё более высокие темпы прогресса устройств, не требующих присутствия человека и работающих в режиме «без касания».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 14 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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