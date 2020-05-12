Партнеры по правящей коалиции спорили о выдаче наличных в связи с кризисом, вызванным COVID-19

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В рамках борьбы с пандемией COVID-19 правительство утвердило план предоставления каждому жителю Японии финансовой помощи в размере 100 000 йен, отказавшись от своего первоначального предложения раздать по 300 000 йен семьям, у которых упали доходы. В основе изменений - беспрецедентно жесткая позиция партии Комэй, партнера по коалиции правящей Либерально-демократической партии. Этот шаг может предвещать изменение баланса сил в коалиции.

Неожиданный переход к проекту выдачи 100 000 йен

Вечером 16 апреля премьер-министр Абэ Синдзо, находясь своей официальной резиденции, объявил о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Японии. Напомним, что 7 апреля, в рамках закона о специальных мерах, режим ЧП был объявлен в семи префектурах. В своем заявлении премьер-министр также разъяснил новую чрезвычайную экономическую меру, сопровождающую введение режима ЧП: выплату помощи в размере 100 000 йен каждому жителю Японии.

Однако идея раздать по 100 000 йен каждому жителю страны противоречила решению кабинета министров, принятому 7 апреля: предоставить ограниченные денежные выплаты в размере 300 000 йен семьям, чьи доходы упали в результате пандемии COVID-19. А проект дополнительного бюджета, в котором была заложена реализация этой меры, уже находился на заключительной стадии.

Что же заставило правительство сместить акцент с «семей, столкнувшихся с падением доходов» на «каждого жителя Японии»? Тем более что раздача финансовой помощи – центральный элемент чрезвычайных экономических мер, предпринимаемых правительством. Ответ нужно искать в политических кулуарах, где развернулась борьба за власть между Либерально-демократической партией и ее партнером по коалиции - партией Комэй, а ведущие роли играют премьер-министр Абэ, генеральный секретарь ЛДП Никаи Тосихиро, глава Совета политических исследований ЛДП Кисида Фумио и лидер Комэйто Ямагути Нацуо.



Председатель ЛДП Абэ Синдзо (слева) и лидер «Комэйто» Ямагути Нацуо

Внезапное объявление решения становится катализатором конфликта

Все началось вечером 14 апреля, за два дня до того, как премьер-министр объявил о раздаче финансовой помощи в размере 100 000 йен. На экстренной пресс-конференции, организованной Генеральным секретарем ЛДП Никаи, он выдвинул следующее предложение:

«Раздаются призывы, полные отчаяния, выплатить людям помощь в размере 100 000 йен в качестве экономической меры. Я хочу, чтобы ЛДП выполнила свои обязательства, реализовав эту меру в кратчайшие сроки».

План правительства внезапно изменился – к помощи в размере 300 000 йен нуждающимся семьям добавилась выплата по 100 000 йен каждому жителю Японии. Никаи объяснил такое решение необходимостью «успокоить общественность» на фоне тяжелого удара, нанесенного японской экономике и финансам семей в результате пандемии COVID-19.

Источник в правительстве отметил, что катализатором изменений стало «разочарование молодых членов ЛДП решением выплатить по 300 000 йен только некоторым семьям. Кое-кто в правительстве тоже посчитал, что было бы проще и быстрее выплатить одинаковую сумму всем без исключения». Представитель ЛДП заметил, что новая мера также «усилит роль партии».

Однако некоторые отметили, что заявление Никаи было опубликовано еще до получения всеобщего согласия с новым планом помощи. Так, например, некоторые представители ЛДП заявили, что они вообще не слышали об этой идее, и выразили обеспокоенность, что выдача финансовой помощи может состояться до принятия окончательного варианта дополнительного бюджета. Даже чиновники в канцелярии премьер-министра, отвечающие за экономическую политику, заявили, что впервые услышали о новой выплате на пресс-конференции Никаи. Похоже, Никаи самостоятельно принял это решение.



Генеральный секретарь ЛДП Никаи Тосихиро

Члены партии Комэй возмущены: их не поставили в известность

Но больше всего заявление Никаи потрясло членов Комэй - младшего партнера ЛДП по коалиции. В марте партия Комэй уже предлагала раздать по 100 000 йен каждому жителю Японии для преодоления экономических трудностей, вызванных пандемией. Но после встречи 3 апреля между председателем влиятельного Совета политических исследований ЛДП Кисидой Фумио и премьер-министром, правительство в итоге объявило о выплате 300 000 йен только семьям, столкнувшимся с падением доходов.

Некоторые наблюдатели посчитали, что на фоне появившихся в прессе утром того же дня сообщений об ограниченных выплатах в размере 200 000 йен семьям, отвечающим определенным условиям, своим решением увеличить помощь до 300 000 йен Абэ подготовил неплохую почву для Кисиды, которого считают наиболее вероятным преемником Абэ на посту премьер-министра.



Председатель Совета политических исследований ЛДП Кисида Фумио

Между тем партнеры ЛДП по коалиции забеспокоились. В то время как предложение «Комэйто» было отвергнуто, план ЛДП вызывал возражения из-за сложности выработки критериев для раздачи помощи. Высказывались сомнения, что мера не оправдает ожиданий общества. Вдобавок ко всему, руководство Комэй не устраивало полное исключение партии из процесса принятия решений, а от рядовых членов партии в адрес руководства продолжали поступать жалобы о потере партией своей роли в коалиции.

И как раз в момент, когда руководство Комэй с трудом сумело уговорить однопартийцев поддержать проект выдачи ограниченной финансовой помощи в размере 300 000 йен, обозначив таким образом свою роль члена правящей коалиции, появился Никаи со своей идеей выплаты по 100 000 йен каждому.

Поскольку подобное предложение уже поступало от Комэй и было отвергнуто, в рядах партии вспыхнуло раздражение. В глазах членов Комэй ЛДП попыталась присвоить себе их отвергнутую идею. Чтобы подавить недовольство в рядах однопартийцев, руководство Комэй со своей стороны решило настоять на немедленной реализации плана раздачи финансовой помощи в размере 100 000 йен.

Ямагути выдвигает недвусмысленное требование

Утром 15 апреля, на следующий день после пресс-конференции Никаи, Ямагути немедленно отправился в Официальную резиденцию Кантэй на встречу с премьер-министром. После встречи Ямагути объявил, что настаивал на том, чтобы Абэ привел в исполнение план раздачи всеобщей финансовой помощи в размере 100 000 йен, добавив, что правительство «должно донести до людей послание ободрения и солидарности».

В ответ премьер-министр Абэ выразил определенное понимание, заявив, что такой шаг будет рассмотрен. Ямагути, со своей стороны, подчеркнул, что «заставил премьер-министра принять решение» и покинул Кантэй «с пониманием, что его предложение было одобрено».

Касательно слов Никаи во время пресс-конференции, Ямагути сказал, что «ничего не слышал о намерениях, которые имел в виду Никаи, высказывая свои замечания», и заявил, что «сегодня Комэй обратилась к премьер-министру со своим собственным запросом». Таким образом, Ямагути подчеркнул, что предложение Комэй является независимым и не имеет ничего общего со словами Никаи.

Призрак раскола коалиции

После этих переговоров в здании Парламента Японии состоялось экстренное совещание с участием генеральных секретарей и председателей советов политических исследований ЛДП и партии Комэй. Соответственно, это означало присутствие как Никаи, так и Кисиды от ЛДП. Темами повестки дня были сроки единого платежа в 100 000 йен и условия выплаты 300 000 йен семьям со сниженным доходом.

Представители партии Комэй, подчеркивая необходимость скорейших действий, настаивали на необходимости отказаться от плана выплат по 300 000 йен на семью. Вместо этого они предложили как можно быстрее реализовать проект индивидуальной помощи по 100 000 йен, одновременно приведя аргументы в пользу изменений в проекте дополнительного бюджета. ЛДП, в свою очередь, настаивала на невозможности отмены поддерживаемого Кисидой проекта выплат по 300 000 йен семьям с низкими доходами. Старший партнер по коалиции предложил сделать предоставление индивидуальной помощи в размере 100 000 йен дополнительной мерой, которая будет реализована после проведения выплат семьям. Иными словами, ЛДП не отклонила план индивидуальных выплат, но поставила приоритетной задачей согласованную ранее помощь семьям со сниженными доходами.

Из-за конфликта сторон, переговоры продолжались более четырех часов. Когда встреча закончилась, лидеры партии Комэй немедленно покинули помещение, в то время как руководство ЛДП задержалось. Среди наблюдателей уже пополз слух о расколе в правящей коалиции, но в этот момент перед журналистами появился Кисида со следующим заявлением:

«Поскольку в результате обсуждений единое решение достигнуто не было, мы продолжим подготовку к реализации текущего проекта дополнительного бюджета. На сегодня – всё».

Хотя из его слов было понятно, что переговоры пока не окончены, сам факт того, что обсуждение бюджета будет продолжаться, подразумевал, что ЛДП намеревается реализовать свою первоначальную идею финансовой помощи семьям, а не рассматривать предложение партии Комэй. Некоторые представители ЛДП с облегчением восприняли, что Кисиде удалось сохранить позиции партии. Но ЛДП серьезно недооценила решимость партии Комэй.

Проект дополнительного бюджета пересмотрен

К следующему дню, 16 апреля, ситуация полностью изменилась - и снова причиной был Ямагути. Он позвонил премьер-министру Абэ, чтобы настоять на принятии политического решения. Ямагути выразил твердую решимость, заявив премьер-министру, что, если план индивидуальной помощи в размере 100 000 йен не будет выполнен немедленно, его партия не сможет поддержать проект дополнительного бюджета. Поскольку партия Комэй является членом правящей коалиции, ее отказ от поддержки бюджета поставит под вопрос само существование коалиции. В ответ Абэ сказал, что рассмотрит это предложение и приступил к проведению серии встреч в Кантэй, проконсультировавшись предварительно с министром финансов Асо Таро, а затем с Никаи, Кисидой и другими политиками.

Асо выступил категорически против идеи партии Комэй. Ссылаясь на свой собственный опыт премьер-министра, он отметил, что когда правительство организовало выдачу фиксированной помощи в период финансового кризиса 2008 года, «деньги осели в сбережениях людей и не принесли ощутимой экономической выгоды». Тем не менее, Асо подтвердил, что примет проект пересмотренного дополнительного бюджета, если партия поддержит такое решение.

После встречи с Абэ Никаи и Кисида побеседовали с журналистами. Кисида, суровое выражение лица которого не осталось незамеченным, коротко заявил: «Премьер-министр поручил нам продолжать работать над достижением соглашения».

Вскоре после этого Абэ дал указание «переделать проект дополнительного бюджета» для обеспечения возможности индивидуальных выплат в размере 100 000 йен, а вечером того же дня сообщил Ямагути, что помощь будет выделена без оглядки на «размеры доходов». Так премьер-министр отменил свое собственное решение и полностью уступил требованиям партии Комэй.

Борьба в критический момент

Ожесточенная битва внутри правящей коалиции за денежные выплаты, вызванная комментарием генерального секретаря ЛДП, продолжалась вплоть до момента, когда лидер партии Комэй выступил с жестким требованием, заставив премьер-министра пойти на уступки. Один из чиновников ЛДП, анализируя ход этих необычных событий, отметил, что упорство, продемонстрированное партией Комэй в отношении выплат по 100 000 йен, показало, что они без колебаний могут привести в действие свою угрозу.

Один из участников процесса с видимым сожалением заявил: «В такие сложные времена прискорбно видеть, что люди, находящиеся на одной стороне, не могут найти общий язык». Нынешняя администрация приняла бразды правления и твердо придерживалась избранного политического курса с тех пор, как Абэ стал премьер-министром (во второй раз) в 2012 году. Но, похоже, что баланс сил внутри правящей коалиции может измениться.

В то время как Япония переживает беспрецедентный кризис, вызванный пандемией COVID-19, некоторые задаются вопросом, действительно ли кулуарные переговоры о раздаче наличных средств имели своей целью интересы простых людей. Партиям правящей коалиции придется найти понятное объяснение, почему было принято решение выплатить финансовую помощь в размере 100 000 йен каждому жителю Японии, чтобы развеять все сомнения в том, что это действительно была мера экономической политики, а не политическая игра.

(Опубликовано FNN Prime Online 21 апреля 2020 г. Оригинал статьи здесь)

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