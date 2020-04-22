За апрель скорую помощь в Токио больницы перенаправляли в другие 1390 раз; более 100 больниц отказывали в приёме пациентов
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С начала апреля уже было 1390 случаев, когда экипажи машин скорой помощи затруднялись найти медучреждение, которое бы приняло пациентов с подозрением на коронавирус.
По данным токийской администрации, более пяти больниц отказались принимать транспортируемых пациентов, у которых предполагали возможность инфицирования новым коронавирусом, и с 1 по 18 апреля уже было около 1390 случаев, когда «скорая помощь» не могла найти соответствующее медучреждение более 20 минут. За март таких случаев было 931, и апрельский показатель уже намного выше. Некоторых пациентов отказались принимать более 100 больниц. Представитель токийской администрации сказал, что большое количество отказов объясняется тем, что больницы не могут предоставить отдельные помещения для пациентов в целях предотвращения распространения инфекции.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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