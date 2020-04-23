Ослабить «три фактора» риска: минимаркеты-комбини Lawson вывешивают извещения о периодах наибольшего скопления покупателей

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Крупная сеть круглосуточных минимаркетов-комбини Lawson начала оповещать покупателей, вывешивая плакаты и другие информационные материалы о «сравнительно оживленных» и «немноголюдных» периодах в работе каждого магазина.

«Не люблю очередей к кассам, так что (периодов скопления людей) хочется по возможности избегать», - заметил один из покупателей.

В условиях, когда продолжается распространение коронавируса нового типа, данная мера очевидно принимается в порядке нового шага по предотвращению «трех факторов» (скопления людей в тесных помещениях со слабой вентиляцией) с целью побудить покупателей избегать заходить в магазины в наиболее оживленные промежутки времени и тем самым снизить риск заражения как покупателей, так и работников.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 апреля 2020 г. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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