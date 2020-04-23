Премьер-министр Японии призвал «вернуться в онлайне» вместо поездок в родные места и продвигать информационные технологии в борьбе с инфекцией

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Во второй половине дня 22 апреля на заседании в правительственной штаб-квартире по борьбе с коронавирусом нового типа премьер-министр Абэ Синдзо призвал тех, кто планирует вернуться на малую родину на так называемую «золотую неделю» (череда выходных и праздничных дней в конце апреля-начале мая), воздержаться от поездок в регионы, а взамен воспользоваться общением через видеосвязь – «вернуться в онлайне».

«В этот раз на "золотой неделе" я очень прошу воздерживаться от выхода из дома, а вместо реального возвращения на малую родину – побыть с родными и близкими в онлайне, воспользовавшись видеочатом и прочими средствами».

«Сейчас исключительно важный период для того, чтобы как можно скорее покончить с чрезвычайной ситуацией», – подчеркнул премьер-министр.

При этом Абэ отметил необходимость особого сотрудничества со стороны парков, супермаркетов и других заведений для того, чтобы сократить на 80% непосредственные контакты между людьми, и призвал вновь пересмотреть свои действия в соответствии с рекомендациями из 10 пунктов, подготовленными советом экспертов 22 апреля.

На заседании Стратегического совета по информационным технологиям, предшествовавшем заседанию в штаб-квартире, Абэ отметил важность овладения разнообразными технологиями, в частности, IT и «большими данными», для победы над коронавирусом.

«Мы должны преодолеть коронавирус нового типа, умело овладевая IT, "большими данными" и другими разнообразными технологиями. Мы уверенно воспользуемся данной возможностью, чтобы сделать большой шаг в реализации этого "нового курса". Необходимо руководствоваться идеей обратить полученный удар в благоприятные возможности», – отметил Абэ.

Премьер-министр распорядился срочно обеспечить условия для того, чтобы проводить в удаленном режиме не только заседания внутри министерств и ведомств, но и межведомственные собрания, а наряду с этим изучить возможность досрочной реализации перевода всех административных процедур в цифровой формат.

В отношении частной экономической деятельности Абэ отдал распоряжение всесторонне проверить, не требуется ли пересмотреть государственное регулирование для того, чтобы усовершенствовать те виды деловой практики, которые все еще предполагают заверение печатью бумажных документов с тем, чтобы в принципе все решалось через онлайн.

Премьер-министр велел ускорить подготовку стратегии обеспечения адаптации к цифровым технологиям для построения гибкого и надежного общества, активно применяющего информационные технологии в самых разных областях.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 апреля 2020 г. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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