Правительство Японии окажет материальную поддержку тем, кто не может оплатить жильё
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Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что оно окажет материальную помощь тем, кому сложно заплатить квартплату в условиях распространения коронавируса.
В рамках мер помощи будет использована система выплат на обеспечение жилья безработным и другим категориям, её расширят на тех, у кого из-за коронавируса снизились доходы, испытывающих недостаток средств на оплату жилья, на тех, кто может потерять жильё.
Выплаты будут осуществлять местные муниципальные власти, выплачивая сумму аренды за три месяца (максимум – девяти месяцев).
Максимальная месячная выплата установлена в 23 районах Токио в размере 53 700 йен для домохозяйства из одного человека, 64 000 йен для двоих, для домохозяйств из трёх человек – 69 800 йен.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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