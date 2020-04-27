Государство увеличит свою долю в пособиях, выплачиваемых малыми и средними предприятиями работникам в связи со временным прекращением работы в Японии

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило, что государство увеличит долю, которое оно берет на себя при выплате малыми и средними предприятиями пособий своим работникам из-за временного прекращения работы в связи с распространением коронавируса нового типа.

В настоящее время государство в порядке дополнительного субсидирования трудовой занятости покрывает часть сумм, выплачиваемых работникам теми предприятиями, чьи показатели работы ухудшились под влиянием коронавируса.

В частности, для предприятий малого и среднего бизнеса максимальная доля, которую государство в целях сохраения трудовой занятости берет на себя при выплате пособий в связи с временным прекращением работы, увеличенная в данный момент до 90%, будет достигать полной суммы.

Полностью покрываемая государством сумма для малых и средних предприятий, в частности, тех, которые откликнулись на призывы приостановить работу со стороны местных администраций, составит максимум 8330 йен на человека в день, такой порядок будет распространяться на перерывы в работе начиная с 8 апреля.

(Материал опубликован в FNN Prime Pnline 26 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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