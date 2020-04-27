Возможно ли полностью отменить чрезвычайное положение? Совет экспертов обсудит вопрос на текущей неделе
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В правительстве Японии распространяется мнение, согласно которому полностью снять чрезвычайное положение, объявленное в стране на период по 6 мая в связи со вспышкой коронавируса нового типа, представляется затруднительным. Некоторые считают, что сокращение числа заражений, главным образом, в крупных городах, оказалось меньше, чем ожидалось, и есть возможность, что окончательное решение о том, следует ли отменить объявленное чрезвычайное положение, будет принято в последний момент.
Хотя суточное число новых случаев заражения в Токио 26 апреля составило менее 100 человек, связанные с правительством лица считают это недостаточной основой для принятия решения, поскольку тестов ПЦР было проведено недостаточно.
По одному из мнений, с целью избежать сумятицы, связанной с объявленным чрезвычайным положением, «следовало бы продемонстрировать намерение продлить либо отменить его прежде, чем 6 мая наступит крайний срок»; согласно другому мнению, «до того, как окончится череда выходных и праздничных дней, полностью отменить объявление о чрезвычайном положении будет физически затруднительно». Есть и мнение, согласно которому затруднительной представляется полная отмена.
Правительство проведет на текущей неделе заседание совета экспертов и изучит, как изменяется число заразившихся, после чего рассмотрит вопрос о продлении срока действия объявления о чрезвычайном положении.
В парламенте Японии считают, что обсуждения проекта дополнительного бюджета, в котором предусмотрена выплата жителям страны по 100 тыс. йен, начнутся во второй половине дня 27 апреля, а в силу он вступит 30 апреля. Партии правящей коалиции и оппозиции также намерены согласовать материальную помощь предпринимателям малого и среднего бизнеса, испытывающим трудности с оплатой аренды.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 апреля 2020 г. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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