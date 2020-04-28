Депутаты Парламента Японии утвердили закон о снижении своего жалованья: в течение года все они будут получать на 20% меньше
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В связи с распространением коронавируса нового типа депутаты Парламента Японии приняли поправки в Закон о годовом жаловании, определяющий размер оплаты труда парламентариев.
Поправки в закон, согласно которым жалование депутатов в течение года начиная с мая будет снижено на 20%, были единогласно утверждены пленарным заседанием Палаты советников и тем самым введены в действие 27 апреля.
Жалование депутата Парламента Японии будет сокращено с 1 млн 294 тыс. йен в месяц приблизительно на 260 тыс. йен до 1 млн 35 тыс. 200 йен.
Принимая во внимание ситуацию, когда под ударом оказались жизнь народа и экономика страны, чтобы продемонстрировать собственную готовность идти на жертвы парламентарии приняли поправки с необычайной скоростью, проведя все обсуждения в обеих палатах за один день.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Правительство Японии окажет материальную поддержку тем, кто не может оплатить жильё
- В допбюджет 2020 года войдёт выплата пособий в 100 тыс. йен ＝ премьер-министр распорядился подготовить бюджет заново
- Япония планирует раздать по 100 000 йен без учета уровня доходов
- Региональные банки и кредитные общества будут задействованы в выдаче беспроцентных ссуд ＝ Льготное кредитование и выплаты малым и средним предприятиям: Совет по инвестициям в будущее обсудил меры по борьбе с коронавирусом
- Выпуск новых госзаймов на 16,8 трлн йен для преодоления коронавируса: оздоровление финансов существенно отдаляется
- Инициатива по отсрочке региональных выборов в зоне чрезвычайного положения: партия Комэй изучает возможности, премьер-министр против
- Жизнь при чрезвычайном положении: не волнуйтесь, всё необходимое для жизни будет обеспечено!
- Другие статьи о ситуации с коронавирусом