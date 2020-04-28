Депутаты Парламента Японии утвердили закон о снижении своего жалованья: в течение года все они будут получать на 20% меньше

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В связи с распространением коронавируса нового типа депутаты Парламента Японии приняли поправки в Закон о годовом жаловании, определяющий размер оплаты труда парламентариев.

Поправки в закон, согласно которым жалование депутатов в течение года начиная с мая будет снижено на 20%, были единогласно утверждены пленарным заседанием Палаты советников и тем самым введены в действие 27 апреля.

Жалование депутата Парламента Японии будет сокращено с 1 млн 294 тыс. йен в месяц приблизительно на 260 тыс. йен до 1 млн 35 тыс. 200 йен.

Принимая во внимание ситуацию, когда под ударом оказались жизнь народа и экономика страны, чтобы продемонстрировать собственную готовность идти на жертвы парламентарии приняли поправки с необычайной скоростью, проведя все обсуждения в обеих палатах за один день.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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