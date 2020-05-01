Самоизоляция в Японии: скажем «Спасибо!» сборщикам мусора!

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В условиях распространения коронавируса люди, находящиеся в самоизоляции, выражают свою благодарность сборщикам мусора, которые оказались в зоне риска.

Этим мужественным людям пишут послания. Из-за самоизоляции количество мусора в токийском районе Кото выросло на 10%, и сборщикам приходится работать с мусором, в котором находятся использованные маски и салфетки.

Работник отдела уборки района Кото Гундзи Ясуо говорит: «Бывает, что (мешки) взрываются (под давлением пресса машины, прим. перев.), из них вываливаются маски, и это немного пугает».

При этом среди собираемого мусора сборщики наталкиваются и на послания.

«Большое спасибо, что вы работаете!» – написала одна женщина. Она объясняет так: «Благодаря тем людям, которые сейчас работают, мы продолжаем жить, и за то, что мы можем жить по-прежнему, я хотела выразить благодарность».

В токийском районе Кото уже замечено около сотни таких благодарностей. Работник отдела уборки района Кото Гундзи Ясуо говорит: «(С начала получения таких посланий) я снимаю их на телефон, храню, и они меня вдохновляют. Они придают мне сил. Меня это впечатлило. В такие непростые времена это почти заставляет расплакаться».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 апреля. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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